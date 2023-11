Vì sao sung Mỹ Suối Tiên Farm được nhiều người chọn mua?

Tham quan, hái trái và thu hoạch tận vườn

Không chỉ là sản phẩm kinh doanh, vườn sung Mỹ Suối Tiên Farm còn là một sản phẩm du lịch độc đáo, mang đến trải nghiệm có một không hai tại Sài Gòn: du khách được trực tiếp tham quan, tận tay hái trái - ăn trái - mua trái tại vườn.

Mới mẻ và thích thú khi du khách được tự tay cắt, thưởng thức những trái sung Mỹ tươi ngon mà không cần phải vượt quãng đường xa đến với xứ sở trồng sung Mỹ nổi tiếng ở Ý, Tây Ban Nha, Úc hay bang California của Mỹ.

Đây là một hoạt động thú vị và bổ ích, phù hợp với du khách mọi lứa tuổi, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên tươi mát tràn đầy sức sống, thêm yêu cuộc sống và trân trọng những nông sản được trồng tại Việt Nam.

Chị Thu Thảo thích thú với trải nghiệm hái trái, ăn trực tiếp và mua sung Mỹ tại Suối Tiên Farm

"Cách đây khoảng 5 năm, khi quả sung Mỹ mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam tôi phải mất khá nhiều thời gian mới mua được. Vào năm 2022, gia đình tôi có dịp đến Suối Tiên chơi biết đến sản phẩm Sung Mỹ trồng tại vườn Suối Tiên Farm và yên tâm dùng đến bây giờ. Sung Mỹ Suối Tiên Farm có kích thước to, thịt dày, mọng nước, vị thơm dịu, vị ngọt thanh và giòn sần sật, đặc biệt có vị tươi ngon mà tôi rất thích." Chị Thu Thảo, ngụ TP. Thủ Đức chia sẻ.



Đảm bảo an toàn, chất lượng dinh dưỡng

Suối Tiên Farm rộng hơn 5 ha là một dự án tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động đổi mới của khu du lịch văn hóa Suối Tiên hiện là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Suối Tiên Farm sở hữu không gian trong lành, quy tụ hơn 31 giống cây ăn trái mới lạ có nguồn gốc từ các nước trên thế giới như Lựu đỏ Ấn Độ, Cherry Brazin, Ổi sim Nhật Bản, Nho hồng Nhật Bản, Nho kẹo đen Pháp… Trong đó, sung Mỹ là một trong những loại trái cây được trồng nhiều nhất với hơn 800 gốc.

Sung Mỹ là một trong những loại trái cây được trồng nhiều nhất với hơn 800 gốc.

Theo tìm hiểu, quả sung Mỹ có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất xơ, sắt, kali, canxi, magie, phốt pho và vitamin và có nhiều lợi ích đối với sức khỏe như chống táo bón, ngăn ngừa bệnh động mạch vành, hỗ trợ điều trị ung thư đại tràng, hỗ trợ điều trị viêm phế quản, tăng cường canxi, ngăn ngừa thoái hóa thị lực...



Cây Sung Mỹ tại Suối Tiên Farm được trồng trong nhà màng theo phương pháp hữu cơ, ứng dụng quy trình Công nghệ kỹ thuật cao Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn VietGap đảm bảo chất lượng và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hệ thống tưới phun mưa tự động theo công nghệ Israel kết hợp sự chăm sóc kỹ lưỡng của đội ngũ nhân viên góp phần giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, bảo toàn tối đa giá trị dinh dưỡng của quả.

Đội ngũ nhân viên Suối Tiên Farm thu hoạch sung Mỹ vào buổi sáng mỗi ngày

Bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng giám đốc DLVH Suối Tiên cho biết: "Sung Mỹ Suối Tiên Farm thu hoạch quanh năm, trong đó thời điểm từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau sẽ cho quả rộ nhất. Trung bình mỗi ngày thu hoạch từ 30 đến 50 kg tùy thuộc vào từng mùa trong năm. Ngoài một phần để bán trực tiếp tại nội khu du lịch Suối Tiên thì sung Mỹ được bán online trên các sàn thương mại điện tử Shoppe, Sendo… và để giá sỉ cho các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, chúng tôi đang tiếp tục mở rộng quy mô trồng trọt, áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm."



Giá bán ưu đãi chỉ 390.000 đồng/kg

Chương trình ưu đãi mua 1 kg Sung Mỹ tặng 1 vé cổng Suối Tiên

Với mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm hài lòng nhất cho khách hàng, Sung Mỹ Suối Tiên Farm được bán với giá hợp lý 390.000 đồng/kg, phù hợp với túi tiền của đông đảo người tiêu dùng. Đặc biệt từ ngày 2.11 đến 31.12.2023, quý khách đặt mua sung Mỹ online trên các kênh Fanpage Suoi Tien Theme Park, Suối Tiên Farm và các sàn giao dịch thương mại điện tử Shoppe, Sendo sẽ được tặng ngay 1 vé vào cổng KDL Suối Tiên - tham quan mô hình du lịch nông nghiệp xanh Suối Tiên Farm.



Ngoài trái tươi ăn trực tiếp, sung Mỹ còn được chế biến thành nước ép.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng cũng như giúp người tiêu dùng có thêm nhiều chọn lựa để thưởng thức loại quả này, Suối Tiên Farm đã chế biến sung Mỹ thành các sản phẩm khác nhau như: Sung sấy - Một loại đồ ăn vặt tiện sử dụng, nước ép sung - một loại nước giải khát ngon mát lành…



Sung Mỹ - Loại trái cây "vàng" từ trời Tây đã được trồng thành công tại Suối Tiên Farm ở TP.HCM, tự hào đồng hành cùng sức khỏe của người tiêu dùng Việt. Quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng kinh doanh Suối Tiên Farm 0914 347 787 để được tư vấn hỗ trợ đặt hàng nhanh chóng.

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG SUNG MỸ SUỐI TIÊN FARM - DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

Fanpage Suoi Tien Farm: https://www.facebook.com/SuoiTienThemePark

Fanpage Suoi Tien Theme Park: https://www.facebook.com/suoitienfarm

Shopee: https://shopee.vn/suoitienfruits

Sen Đỏ: https://www.sendo.vn/shop/suoi-tien-fruits

Hotline Phòng kinh doanh Suối Tiên Farm: 0914 347 787