Vì sao số ca sốt xuất huyết nặng có chiều hướng tăng?

Thống kê cho thấy, số bệnh nhân sốt xuất huyết từ cuối tháng 11 trở lại đây đã giảm khoảng 30%, nhưng số ca nặng vẫn không giảm. Tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai vẫn điều trị cho khoảng 10% số bệnh nhân nặng phải lọc máu, thở máy.

Một trong số 4 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng đang được điều trị tích cực tại Trung tâm bệnh nhiệt đới. Bệnh nhân 29 tuổi ở Tây Hồ, Hà Nội nhập viện trong tính trạng máu cô đặc, suy gan và rối loạn đông máu trên cơ địa béo phì.

Bệnh nhân Bùi Văn Đỗ được chuyển từ Hà Nam trong tình trạng tiểu cầu hạ còn 5, dù đã được truyền 4 khối tiểu cầu tại tuyến dưới.

Các chuyên gia cho biết, số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết giảm hơn so với năm 2022, nhưng số ca nặng có chiều hướng tăng do nhiều người chủ quan và bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo.

Bệnh nhân diễn biến nặng do sốt xuất huyết. (Ảnh: Nhân dân)

"Những trường hợp sốt xuất huyết cần phải phát hiện sớm từ những ngày đầu và đặc biệt là biểu hiện cô đặc máu… Bệnh nhân cần được điều trị đúng phác đồ, nếu truyền dịch sai thì cũng dẫn đến tình trạng bệnh sẽ nặng thêm", PGS.TS. Đồ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.



Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân khi mắc sốt xuất huyết nên uống nhiều nước hoa quả, dung dịch oresol, không dùng thuốc hạ sốt aspirin, kháng sinh và corticoid hoặc truyền những dung dịch như đạm, dung dịch cao phân tử; đồng thời theo dõi công thức máu hàng ngày, khi thấy có dấu hiệu bất thường nên đến ngay các cơ sở y tế.

Dù số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đã giảm, nhưng so với những năm trước dịch sốt xuất huyết diễn ra sớm và kéo dài hơn, giải thích về vấn đề này các chuyên gia đã đưa ra một số nguyên nhân, trong đó nhấn mạnh đến ý thức phòng bệnh của mỗi gia đình và cộng đồng, vì muỗi gây sốt xuất huyết sống trong nhà.