Vì sao Rachel Sennott lại là cái tên được săn đón nhất trong các "cuộc chơi" phong cách năm nay?

Rachel Sennott: Nàng "quái kiệt" phá vỡ mọi quy chuẩn

Rachel Sennott hiện là một trong những cái tên "nóng" nhất tại Hollywood. Không đi theo lối mòn của những ngôi sao hạng A truyền thống, Rachel khẳng định vị thế qua dòng phim độc lập (indie) với những vai diễn gai góc trong Shiva Baby hay Bodies Bodies Bodies . Cô đại diện cho thế hệ nghệ sĩ đa năng: vừa là diễn viên, vừa là biên kịch, sở hữu vẻ đẹp hiện đại pha chút nổi loạn và thông minh.

Chính khí chất "không trộn lẫn" đó đã khiến Marc Jacobs tin tưởng giao cho Rachel vai trò đặc biệt: vừa là gương mặt đại diện, vừa trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản quảng bá. Trong phim ngắn, cô hóa thân thành một cô gái trẻ tìm cách xoay xở để có tấm vé dự Met Gala, biến hành trình chật vật giữa New York thành một thước phim nghệ thuật đầy lôi cuốn.

Chiếc túi "sát sườn" mọi khung hình điện ảnh của Marc Jacobs

Xuyên suốt hành trình của mình, từ những ga tàu điện ngầm Đông Broadway đến các bữa tiệc thượng lưu, chiếc túi The Scene luôn đồng hành cùng Rachel Sennott. Nó không chỉ là món phụ kiện xa xỉ để trưng diện, mà là "người chứng kiến" mọi khoảnh khắc: từ lúc cô đạp xe công cộng đến khi đối diện với dàn ống kính paparazzi dày đặc.

Cách tiếp cận này giúp The Scene thoát khỏi vẻ ngoài cứng nhắc, trở thành một phần thiết yếu trong nhịp sống hối hả. Tinh thần "practicality" (tính ứng dụng) đặc trưng của Marc Jacobs được thể hiện rõ nét qua khả năng biến hóa: vừa là chiếc túi đeo vai thanh lịch cho ban ngày, vừa nhanh chóng chuyển thành dáng đeo chéo năng động cho những buổi tiệc đêm sôi động.

Biến mỗi cô gái thành "nhân vật chính"

The Scene chinh phục giới mộ điệu bởi những đường nét gọn gàng, phom dáng ôm sát cơ thể đầy tinh tế. Điểm nhấn của Marc Jacobs lần này nằm ở phần khóa cài kim loại bóng bẩy và các đường may tỉ mỉ, tạo nên một tổng thể hài hòa và hiện đại.

Với chất liệu da láng mịn cao cấp cùng bảng màu đa dạng từ đỏ rượu quyền lực, xanh sương mù trang nhã đến các phiên bản đan móc màu Champagne phá cách, chiếc túi này sẵn sàng "cân" mọi loại trang phục. Từ những set đồ denim bụi bặm cho đến váy lụa sang trọng, The Scene giúp người mặc tự tin sải bước như cách Rachel Sennott đang chinh phục giới mộ điệu toàn cầu.

Không cần phô trương, sức hút của Marc Jacobs The Scene đến từ khả năng đồng hành và tôn vinh bản sắc cá nhân. Đây chính là tuyên ngôn mới dành cho những cô nàng hiện đại: Hãy cứ sải bước và tỏa sáng, vì bạn chính là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.