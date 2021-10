Vì sao người ta thường nói "Bớt than giùm", đọc 4 điều này ai cũng nhất trí nên từ bỏ ngay và luôn!

Cuộc sống của mỗi người đều phải trải qua muôn trùng khó khăn và thử thách. Có người thì đứng lại than thân trách phận, không chịu bước tiếp. Có người thì im lặng để nỗ lực giải quyết vấn đề.

Chính cái cách bạn đối diện với những gian truân mới thể hiện vận mệnh cuộc đời của bạn sau này.

1. Thay vì than vãn thì hãy thay đổi

Trong công việc, cấp trên giao nhiệm vụ phải hoàn thành trong ngày. Nếu không xong thì bắt buộc phải tăng ca để hoàn thành.

Lúc này, một nhóm nhân viên bắt đầu lên tiếng than oán cấp trên phân việc không thỏa đáng, chèn ép nhân viên. Bên cạnh đó, một nhóm nhân viên khác thì lập tức tập trung làm việc mà không hề cho ý kiến.

Đến cuối cùng, những nhân viên cứ mãi than vãn kia phải tăng ca trong bực dọc để hoàn thành công việc được giao, chưa kể là còn bị cấp trên khiển trách vì có thái độ không tốt, năng suất không hiệu quả. Nhóm còn lại vì đã làm xong chỉ tiêu nên có thể về đúng giờ trong tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm.

Qua một ví dụ vô cùng đơn giản đó, vậy thì than vãn ở đây có được ích lợi gì hay không?

Than vãn là một hành vi vô bổ, không có ý nghĩa trong cuộc sống. Nó chỉ có thể làm hao mòn tinh thần, làm giảm sự nhiệt huyết, xáo trộn cuộc sống, mang đến nhiều biểu hiện tiêu cực trong mối quan hệ giữa người với người, khiến bạn không thể nào trải nghiệm được những điều tốt đẹp.

Người hạnh phúc sẽ không than vãn và người hay oán thán đương nhiên sẽ không hạnh phúc.

Cuộc sống thật sự rất đáng quý. Thay vì mở miệng than thân trách phận thì hãy im lặng mà làm việc, hướng đến sự thay đổi trong lương lai.

2. Than vãn càng nhiều, vận may càng kém

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "Hội chứng tâm lý nạn nhân".

Tâm lý nạn nhân là một thuật ngữ trong tâm lý học dùng để chỉ một loại tư duy rối loạn chức năng, cố gắng tìm kiếm cảm giác bị ngược đãi để được quan tâm, chú ý hoặc tránh việc phải tự chịu trách nhiệm. Những người phải đối mặt với hội chứng tâm lý nạn nhân tin rằng cuộc sống không chỉ nằm ngoài tầm kiểm soát mà còn cố tình làm tổn thương họ.

Nói một cách đơn giản, người mắc hội chứng tâm lý nạn nhân có hành vi đổ lỗi cho người khác và cho rằng hoàn cảnh đã gây ra bất hạnh cho họ.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, cuộc sống của con người dần trở nên đẩy đủ hơn, nhưng mặt trái của hiện thực này là càng có nhiều người mắc "tâm lý nạn nhân" như trên, đặc biệt là lớp người trẻ tuổi.

Trong mắt họ, cuộc sống này quá nhiều chuyện không như ý, khổ cực, bức bách và mệt mỏi. Họ cho rằng thế giới này không công bằng với họ vì mọi thứ diễn ra đều quá xui xẻo. Thế nhưng sự thật thì họ vẫn có cuộc sống đủ đầy, vẫn được bố mẹ chu cấp tiền mỗi ngày, vẫn được đến trường và cả những thứ "may mắn" khác.

Nguyên nhân của việc xã hội càng ngày càng có nhiều người mắc chứng "hay than vãn" là vì họ quá nhàn rỗi, chưa có động lực vào mục tiêu cho riêng mình.

Thật sự mà nói, than vãn là một trong những xu hướng trạng thái cảm xúc phổ biến của mỗi người. Nhưng khả năng khắc phục được vấn đề đó mới là chuyện quan trọng và cấp thiết nhất.

Than vãn là một thói quen có hại, chỉ lãng phí thời gian và là công cụ để bốc trần sự vô năng của bản thân. Đồng thời, nó hiển nhiên là thứ vô dụng nhất trên thế giới này, vừa không thể giúp bạn giải quyết vấn đề, mà chỉ hủy hoại lòng tin, bành trướng sự phẫn nộ, tích lũy sự mệt mỏi và làm phiền đến người khác.

Càng than vãn thì càng kém may mắn. Người hay thích than vãn thì cuộc sống càng thêm khổ não, xui xẻo muôn trùng.

3. Người mạnh không nổi giận, kẻ yếu hay oán thán

Người ta có câu: Cách tư duy của một người có thể quyết định cả vận mệnh của họ.

Tư duy không giống nhau sẽ dẫn đến hành động không giống nhau, từ đó tạo nên những cuộc đời và vận mệnh hoàn toàn khác nhau.

Người hay than vãn là người có tư duy "cố định". Họ chỉ thích than vãn, thường không chịu tìm hiểu thế giới, không chịu đối mặt với vấn đề cấp thiết. Những gì họ có thể làm cho cuộc đời là nghĩ cách để trở thành người bị hại, người chịu thiệt thòi. Vậy nên, kết cục của họ vẫn là thất bại.

Người chấp nhận thay đổi thường có kiểu tư duy "trưởng thành". Họ có thể không ngừng tìm tòi và phát hiện năng lực của bản thân, đồng thời tích cực đối mặt với thử thách và giải quyết vấn đề. Chính thái độ và kiểu tư duy này sẽ giúp họ đạt được nhiều thành công không tưởng.

Vậy thì làm thế nào để thay đổi từ "tư duy cố định" hướng đến "tư duy trưởng thành"?

Một phương pháp đơn giản và duy nhất chính là: Không than vãn.

Tỷ phú Jack Ma từng nói: "Khi than vãn đã trở thành thói quen thì cũng giống như hành động uống nước biển để giải khát. Bạn càng uống sẽ càng khát mà thôi".

Một khi đã quen với việc than vãn thì coi như bạn đã chính thức bước vào vòng tuần hoàn của sự tiêu cực. Nó sẽ giống như cái lồng chật hẹp trói buộc lấy bạn. Bạn sẽ mất đi sự tự do, tự tin và may mắn.

Khi đã có thể bước ra khỏi "vũng bùn" của sự than vãn thì bạn sẽ chợt cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và đương nhiên, mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.

Người không than vãn mới là người ưu tú. Người hay than vãn chỉ là kẻ ngốc thích oán hận với cuộc đời của chính mình mà thôi.

4. Chấp nhận những điều không thể kiểm soát, thay đổi những gì có thể thay đổi

Chuyên gia tâm lý xã hội học người Mỹ - Leon Festinger có một lý luận vô cùng nổi tiếng:

"10% cuộc đời của bạn được tạo nên từ những gì đã xảy ra với bạn, trong khi 90% còn lại được quyết định với cách bạn phản ứng với những gì đã xảy ra đó".

Cũng có thể nói, 10% cuộc sống là những gì chúng ta không thể kiểm soát được, và chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được 90% còn lại.

Thật vậy! Nếu chúng ta suy nghĩ vấn đề đơn giản hơn, làm nhiều hơn nói, hành động có tác dụng hơn nhiều so với việc chỉ biết ngồi đó than vãn, thì cuộc sống của chúng ta có thể bớt đi được rất nhiều vấn đề vô nghĩa.

Quen với việc than vãn mà không chịu sửa đổi là một loại cá tính ngu xuẩn nhất của con người. Người có tâm thái không ổn định chỉ có thể mãi mãi là kẻ yếu thế trong cuộc sống.

Thay vì than vãn thì hãy thay đổi. Muốn thay đổi thì hãy bắt đầu hành động.

Hãy thử tập cách ngừng than vãn, cuộc sống của bạn mới có thể giảm thiểu được những phiền não không cần thiết. Chỉ khi đó, bạn mới có cơ hội nhìn thấy được cuộc sống này tươi đẹp như thế nào!

(Nguồn: Zhihu)