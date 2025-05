Vì sao mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị Hollywood tẩy chay?

Từ thành công vang dội đến bước lùi đáng tiếc

Sau thành công vang dội của A Simple Favor (2018), phần tiếp theo mang tên Another Simple Favor với sự góp mặt của Blake Lively và Anna Kendrick từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt mới. Thế nhưng trái với mong mỏi, bộ phim lại trở thành đề tài tranh cãi khi vừa ra mắt trên các nền tảng trực tuyến.

Năm 2018, A Simple Favor đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả và giới phê bình nhờ sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố trinh thám, hài đen và thời trang. Bộ phim nhận được 84% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes cho thấy sự đón nhận nồng nhiệt từ cả hai phía. Diễn xuất ấn tượng của Blake Lively và Anna Kendrick, cùng với cốt truyện lôi cuốn và phong cách thời trang tinh tế, đã góp phần tạo nên một tác phẩm được xem là "hiện tượng" của năm. Bộ phim cũng thu về hơn 97,6 triệu USD toàn cầu so với ngân sách 20 triệu USD,

A Simple Favor không chỉ thành công về mặt doanh thu mà còn được xếp vào hàng những phim trinh thám hiện đại đáng nhớ nhất trong thập kỷ qua.

Đặc biệt, Blake Lively đã thực sự “lột xác” với vai diễn Emily Nelson – một nữ doanh nhân thành đạt, sắc sảo và đầy bí ẩn. Đây được xem là vai diễn đột phá giúp cô thoát khỏi hình tượng “mỹ nhân ngọt ngào” trước đó, để trở thành một biểu tượng phong cách và bản lĩnh trên màn ảnh. Với những bộ suit menswear mạnh mẽ, thần thái lạnh lùng pha chút châm biếm thông minh, Emily Nelson nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất năm.

Nhân vật Emily Nelson do Blake Lively thủ vai cũng nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích trên màn ảnh nhờ thần thái bí ấn cùng phong cách thời trang ấn tượng.

Diễn xuất của Blake được giới phê bình đánh giá là duyên dáng, tinh tế và cuốn hút một cách đầy nguy hiểm, vừa đủ để khơi gợi sự tò mò nhưng không quá lố. Vai diễn này không chỉ giúp cô nhận được cơn mưa lời khen, mà còn góp phần lớn vào thành công toàn diện của bộ phim.

Tuy nhiên, đến Another Simple Favor (2025), mọi thứ dường như đã thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Mặc dù ban đầu nhận được 81% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm số này sau đó giảm xuống còn 59/100 trên Metacritic, phản ánh sự chia rẽ trong đánh giá của giới phê bình. Nhiều nhận xét cho rằng bộ phim thiếu chiều sâu, lạm dụng các tình tiết gây sốc và không giữ được sự tinh tế như phần đầu. Cốt truyện được đánh giá là rườm rà, với nhiều tình tiết phi lý và thiếu nhất quán, khiến khán giả cảm thấy khó theo dõi và không thuyết phục.

Another Simple Favor đang nhận bão 1 sao trên các nền tảng review vì nội dung gây sốc, kịch bản rời rạc và thiếu tinh tế.

Bên cạnh nội dung gây tranh cãi, Another Simple Favor còn bị chỉ trích vì những lỗi thiết kế trang phục và sự thiếu nhất quán trong phong cách tạo hình. Người xem đã phát hiện ra nhiều lỗi trang phục nghiêm trọng như khuyên tai thay đổi hình dáng giữa các cảnh quay, hay một chiếc nhẫn kim cương lớn tự nhiên biến mất, những lỗi được ví như sản phẩm của một ê-kíp nghiệp dư.

Tâm điểm đổ dồn vào Blake Lively khi nhiều người xem nghi ngờ rằng chính cô đã vượt quá vai trò diễn viên khi can thiệp vào khâu tạo hình nhân vật.

Vết xe đổ từ It Ends With Us và cuộc chiến pháp lý chấn động

Đây không phải lần đầu Blake Lively vướng tranh cãi vì can thiệp sâu vào phần phục trang. Trước đó, trong dự án It Ends With Us, nữ diễn viên bị cáo buộc đã tự ý điều chỉnh tạo hình nhân vật Lily. Đạo diễn Justin Baldoni sau đó đã đệ đơn kiện Blake với số tiền lên đến 400 triệu USD vì cho rằng cô đã vượt quyền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và chất lượng dự án.

Loạt trang phục khó hiểu của Blake Lively trong It End With Us gây ra phản ứng dữ dội.

Dẫu ban đầu có thiện chí muốn thể hiện chiều sâu nhân vật, hành động của Blake lại bị xem là “tự diễn đạo”, gây mất cân bằng trong quá trình sản xuất. Trang phục nhân vật do cô đề xuất còn bị đánh giá là lệch xa nguyên tác, làm mất đi tinh thần ban đầu của tác phẩm và khiến người hâm mộ của bộ truyện phật lòng.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 12/2024, Blake tiếp tục tạo sóng dư luận khi đệ đơn lên Cơ quan Quyền dân sự California, tố đạo diễn Justin Baldoni đã tạo ra môi trường làm việc độc hại. Đáp trả, phía Baldoni nhanh chóng công bố loạt cáo buộc chi tiết chỉ rõ Blake cùng chồng – nam diễn viên Ryan Reynolds – đã tiến hành chiến dịch bôi nhọ có tổ chức nhằm hạ thấp uy tín của anh.

Cuộc chiến pháp lý với đạo diễn Justin Baldoni đã đưa hình ảnh của Blake Lively tụt dốc trong lòng công chúng.

Cuộc chiến pháp lý căng thẳng này nhanh chóng mang lại hậu quả nặng nề cho cả hai phía. Công ty quản lý của Baldoni – WME – đã lập tức chấm dứt hợp tác sau khi các tài liệu tố tụng và đơn khiếu nại nội bộ bị công khai. Các đối tác trong ngành cũng lần lượt rút lui, nhiều đề cử giải thưởng dành cho Baldoni bị âm thầm gỡ bỏ hoặc không tiếp tục xét duyệt.

Nặng nề nhất phải kể đến Blake Lively khi bị công chúng quay lưng dù ban đầu nhận được hậu thuẫn bởi làn sóng ủng hộ mạnh mẽ, bao gồm cả sự lên tiếng của tác giả Colleen Hoover và tổ chức SAG-AFTRA.

Cách cư xử của Lively trong các buổi quảng bá It Ends With Us bị chỉ trích là xa rời thực tế và mang tính cá nhân quá mức. Cô không chỉ giới thiệu bộ phim, mà còn tận dụng sự kiện để quảng bá các thương hiệu cá nhân như dòng sản phẩm chăm sóc tóc và nước uống có cồn của riêng mình.

Truyền thông và công chúng nghi vấn Blake Lively đã tận dụng các buổi ra phim để quảng cáo cho các thương hiệu cá nhân.

Giới phê bình cho rằng việc thương mại hoá các buổi PR phim, nhất là với một tác phẩm xoay quanh chủ đề bạo hành gia đình, là điều hết sức thiếu tinh tế. Thậm chí, nữ diễn viên còn khuyến khích khán giả mặc đồ hoa khi đi xem phim, một chi tiết thẩm mỹ bị cho là lạc tông với nội dung nghiêm trọng, khiến nhiều người cho rằng cô đã làm loãng thông điệp nhân văn của tác phẩm. Những hành xử này dần làm lu mờ mục tiêu chính đáng ban đầu của cô trong vụ kiện và khiến công chúng đặt dấu hỏi về sự nhạy cảm và phán đoán của cô.

Khi biểu tượng nhan sắc trở thành “cái gai” của Hollywood

Điều cay đắng nhất có lẽ là việc Blake Lively từng được cả Hollywood ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng mà còn bởi nhan sắc và gu thời trang đẳng cấp. Cô từng bùng nổ với vai Serena van der Woodsen trong Gossip Girl và liên tục được xướng tên trong các bảng xếp hạng sao mặc đẹp.

Từ vai diễn ấy, hình ảnh của Blake Lively ngoài đời dường như hòa quyện hoàn hảo với nhân vật: mái tóc vàng óng ánh, thần thái kiêu kỳ và phong cách thanh lịch đã trở thành dấu ấn không thể lẫn vào đâu được. Không mất quá nhiều thời gian, Blake nhanh chóng vươn lên hàng ngũ những biểu tượng nhan sắc và thời trang hàng đầu Hollywood. Sở hữu gương mặt hài hòa với đường nét cổ điển, đôi mắt xanh thu hút và thần thái sang trọng, cô luôn là tâm điểm mọi ánh nhìn, dù xuất hiện trên thảm đỏ danh giá hay chỉ đơn giản là trong những khoảnh khắc đời thường.

Blake Lively từng nhiều lần được tạp chí People vinh danh trong danh sách "100 người phụ nữ đẹp nhất thế giới" và từng giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng “Phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh” của Maxim và FHM. Năm 2021, cô giành vị trí số 1 trong danh sách 99 phụ nữ được khao khát nhất thế giới do độc giả AskMen bình chọn. Đồng thời cô cũng góp mặt đều đặn trên các bảng xếp hạng nhan sắc và thời trang của Glamour, Elle, Harper’s Bazaar và Vogue, một minh chứng rõ nét cho sức hút vượt trội của Lively trong mắt công chúng toàn cầu. Cô không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại, mà còn là người truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ qua phong cách thời trang tinh tế và gu thẩm mỹ độc đáo.

Thế nhưng, ánh hào quang ấy nay đang mờ dần khi hàng loạt bê bối quá khứ bị khui lại sau loạt ồn ào vừa qua. Blake Lively bị cho là thường xuyên tạo ra căng thẳng trên phim trường do tính cách quyết liệt và hay kiểm soát, điều này khiến không ít đồng nghiệp cảm thấy khó chịu khi làm việc cùng cô. Gần đây, một đoạn phỏng vấn từ năm 2017 của nam diễn viên Armie Hammer bất ngờ bị “đào” lại, trong đó anh úp mở rằng việc hợp tác với Lively trong Gossip Girl là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Chia sẻ này càng làm dấy lên nghi vấn rằng Lively từ lâu đã có mối quan hệ không hòa thuận với các bạn diễn.

Không chỉ vậy, một video phỏng vấn khác của Lively từ năm 2016 với nhà báo Kjersti Flaa cũng thu hút sự chú ý trở lại. Trong buổi trò chuyện, khi được chúc mừng vì đang mang thai, Lively bất ngờ đáp trả đầy mỉa mai: “Tôi cũng chúc mừng cô với cái bụng đó” – dù thực tế nữ phóng viên không hề mang thai và gặp khó khăn trong việc có con. Thái độ lạnh nhạt, liên tục ngoảnh mặt và thiếu thiện chí của Blake Lively trong suốt cuộc phỏng vấn khiến cô bị chỉ trích dữ dội vì hành vi thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng truyền thông.

Tất cả những yếu tố trên khiến hình ảnh “nữ thần Hollywood” năm nào dần trở thành “cái gai” trong mắt đồng nghiệp và truyền thông. Cô không còn được săn đón tại các sự kiện lớn, những lời khen có cánh giờ đây được thay thế bằng sự thờ ơ, thậm chí là chỉ trích công khai.