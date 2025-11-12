Vì sao mỗi phụ nữ nên có tài khoản tiết kiệm bí mật, không cho chồng biết?

Trong xã hội hiện đại, quản lý tài chính trong gia đình thường được xem là việc chung. Thế nhưng, giữa thực tế đầy biến động, nhiều chuyên gia cho rằng phụ nữ nên duy trì một khoản tiết kiệm bí mật như một “phao cứu sinh” trong những tình huống khẩn cấp và hơn hết là tấm khiên bảo vệ sự độc lập, tự do.

Quỹ đen là phao cứu sinh trong trường hợp khẩn cấp

Chuyên gia tài chính cá nhân Ruwani Hewa (Ngân hàng Starling, Anh) nói: “Quỹ khẩn cấp là khoản tiền cố định được cất giữ để đối phó với những biến cố bất ngờ. Nó không chỉ giúp bạn duy trì cuộc sống, mà còn trao cho bạn sự lựa chọn trong thời điểm khó khăn".

Bà nhấn mạnh, phụ nữ không nên xem tiền bạc chỉ là công cụ chi tiêu, mà là chìa khóa của tự do, đặc biệt khi cần rời khỏi một công việc tồi tệ, một mối quan hệ không an toàn hay một tình huống khủng hoảng.

Cùng quan điểm đó, chuyên gia tiêu dùng Vix Leyton tại Thinkmoney chia sẻ: “Tiền không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng nó mang lại lựa chọn. Và đôi khi, chính sự lựa chọn đó lại là ranh giới giữa việc ở lại hay ra đi".

Theo bà, trong giai đoạn “trăng mật” của tình yêu, ít ai nghĩ đến cảnh mình sẽ bị mắc kẹt. Nhưng khi tình cảm rạn nứt, những ràng buộc tài chính có thể khiến một người phụ nữ không thể bước đi, dù biết rằng mình không còn an toàn hay hạnh phúc.

Việc dành riêng một quỹ khẩn cấp có thể giúp phụ nữ có nhiều cơ hội thoát khỏi những tình huống khó khăn. (Ảnh: Shuterstock)

Nhiều chuyên gia ví von tài khoản tiết kiệm bí mật của phụ nữ giống như chiếc búa “đập vỡ kính” khẩn cấp. Trong giây phút tưởng như bế tắc nhất, nó có thể là phao cứu sinh giúp họ thoát khỏi vòng xoáy tổn thương, nợ nần hay bạo lực.

Bà Gemma Cryan, chuyên gia ngân sách của IE Hub, nói: “Đối với nhiều phụ nữ, tiền bạc có thể là yếu tố quyết định liệu họ có thể rời bỏ một mối quan hệ không lành mạnh hay không". Bà cho rằng, việc có sẵn một khoản tiền riêng không chỉ mang ý nghĩa an toàn tài chính, mà còn là nền tảng của sự tự do cá nhân.

Gemma gọi quỹ này là “tấm lưới an toàn”, mang lại quyền kiểm soát và sự an tâm trong những tình huống bất ngờ. “Nó giúp bạn biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, bạn vẫn có khả năng tự lo cho mình – không cần dựa dẫm hay cầu xin bất kỳ ai", bà Gemma chia sẻ.

Theo Ruwani Hewa, quy tắc chung cho quỹ khẩn cấp là phải có ít nhất ba tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu, bao gồm tiền thuê nhà, hóa đơn, thực phẩm. “Nếu bạn chi 1.000 bảng Anh (gần 35 triệu đồng) mỗi tháng, hãy cố gắng tích lũy khoảng 3.000 bảng Anh (gần 104 triệu đồng). Nghe thì lớn, nhưng đừng để con số ấy khiến bạn nản lòng. Điều quan trọng là bắt đầu, dù chỉ với vài bảng mỗi tuần".

Ruwani cũng lưu ý rằng, trong thời kỳ khủng hoảng chi phí sinh hoạt, việc tiết kiệm có thể trở nên khó khăn hơn. Vì thế, thay vì cố gắng gom góp những khoản lớn, bà khuyên nên bắt đầu bằng việc tiết kiệm ít nhưng đều đặn. Khoản tiền nhỏ mỗi ngày, nếu kiên trì, sẽ lớn lên theo thời gian.

5 mẹo thông minh giúp xây dựng tài khoản bí mật

Chia sẻ với Daily Mail, Gemma Cryan gợi ý 5 bước đơn giản để bắt đầu quỹ khẩn cấp, dù thu nhập của bạn không quá cao:

- Bắt đầu nhỏ, nhưng đều đặn: Bạn chỉ cần 5–10 bảng Anh (170 - 350 nghìn đồng) mỗi tuần. Sự nhất quán quan trọng hơn con số. Khi đã hình thành thói quen, bạn sẽ dễ dàng tăng dần mức tiết kiệm.

- Theo dõi chi tiêu: Sử dụng các công cụ lập ngân sách miễn phí để biết tiền của bạn đi đâu, từ đó cắt giảm những khoản không cần thiết.

- Tự động hóa việc tiết kiệm: Thiết lập lệnh chuyển tiền tự động vào tài khoản riêng ngay khi nhận lương, điều này giúp bạn “giấu tiền khỏi chính mình” một cách hiệu quả.

- Rà soát các gói đăng ký và hóa đơn: Hủy các dịch vụ không sử dụng, tìm gói cước hoặc bảo hiểm rẻ hơn, rồi chuyển phần chênh lệch vào quỹ khẩn cấp.

- Tận dụng các nguồn hỗ trợ: Một số tổ chức từ thiện, chương trình cộng đồng hoặc công ty có thể hỗ trợ các khoản trợ cấp khó khăn, đừng ngại tìm hiểu và tận dụng nếu có.

Gemma nhấn mạnh: “Những bước nhỏ và kiên trì sẽ tạo nên sự khác biệt. Quỹ khẩn cấp có thể không khiến bạn giàu có, nhưng nó giúp bạn tự tin đối mặt với mọi biến cố".

Ruwani Hewa gợi ý một cách tiết kiệm thú vị, đó là tự động làm tròn số chi tiêu. Ví dụ, nếu bạn mua cà phê giá 2,50 bảng Anh, ngân hàng sẽ tự động trích 3 bảng, và chuyển 0,50 bảng còn lại vào quỹ tiết kiệm. “Nhìn thì nhỏ, nhưng về lâu dài, những đồng tiền lẻ ấy có thể cộng lại thành khoản tiền lớn đáng kể", bà nói.

Theo Ruwani, các công cụ tiết kiệm thông minh hiện nay giúp phụ nữ tiết kiệm âm thầm mà không cảm thấy áp lực, đặc biệt hữu ích trong thời kỳ giá cả leo thang.

Không chỉ là tiền, mà còn là sức mạnh tinh thần

Cả ba chuyên gia đều đồng ý rằng, ngoài yếu tố vật chất, quỹ tiết kiệm bí mật còn mang lại sức mạnh tinh thần. “Nó là minh chứng cho khả năng kiểm soát cuộc đời bạn. Bạn không phải phụ thuộc vào người khác để quyết định tương lai của mình", Ruwani nói.

Vix Leyton cũng cho biết thêm: “ Việc để đối phương quản lý toàn bộ tài chính đôi khi được coi là biểu hiện của niềm tin, nhưng nó có thể âm thầm biến thành sự phụ thuộc. Trong trường hợp xấu nhất, đó là công cụ kiểm soát mà kẻ bạo hành sử dụng để khiến bạn không thể rời đi".

Theo bà, việc có tài khoản riêng, hiểu rõ thu chi hàng tháng và giữ một khoản tiền riêng chính là bước đầu tiên để lấy lại sự tự tin và quyền chủ động.

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia có những chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn tài chính, đặc biệt là nạn nhân của bạo lực gia đình. Vix Leyton cho biết, tại Anh, các nạn nhân hiện không còn phải trả phí hơn 300 bảng (hơn 10 triệu đồng) để nộp đơn xin “Lệnh người có nguy cơ bạo lực”, một bước tiến lớn trong việc bảo vệ quyền lợi của họ. Tuy nhiên, bà khẳng định: “Sự an toàn bắt đầu từ việc bạn chủ động quản lý tài chính của mình, chứ không phải chờ đến khi nguy hiểm ập đến".

Dù đây là thời đại bình đẳng giới, thực tế cho thấy phụ nữ vẫn là nhóm dễ bị tổn thương về tài chính do tạm nghỉ việc sinh con, chênh lệch thu nhập hoặc vai trò chăm sóc gia đình. Vì thế, việc chủ động tạo dựng quỹ riêng không chỉ là phòng xa mà còn là đầu tư cho tương lai.

Chuyên gia Ruwani Hewa kết luận: “Quỹ khẩn cấp không chỉ giúp bạn ổn định tài chính mà còn củng cố sức khỏe tinh thần. Nó cho bạn niềm tin rằng mình có thể giải quyết mọi tình huống, không sợ hãi, không lệ thuộc".

Và như chuyên gia Gemma Cryan từng nói: “Trong những tình huống khó khăn, sự độc lập tài chính không chỉ thay đổi cuộc sống, mà đôi khi còn cứu sống bạn".