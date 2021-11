Vì sao lỗ chân lông to? Bí quyết nào giúp làm sạch sâu da, thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả

Da dù không mụn nhưng lỗ chân lông to thì nhìn cũng không hề đẹp mịn màng, chưa kể lỗ chân lông to khiến lớp trang điểm dễ bị chảy nền gây ra những vệt trắng loang lỗ, bóng nhờn trên da. Vì lẽ đó mà hàng loạt những câu hỏi, chủ đề được quan tâm nhiều nhất trên các diễn đàn, cộng đồng, group làm đẹp đều xoay quanh vấn đề vì sao lỗ chân lông to và bí quyết thu nhỏ lỗ chân lông? Vậy thì hôm nay cùng đi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng làm to lỗ chân lông cũng như cách hóa giải lỗ chân lông "to như hố đen vũ trụ" nhé, tin chắc rằng đây là bài viết hữu ích cho các bạn.



Tại sao da gặp phải tình trạng "lỗ chân lông to"

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giãn nở lỗ chân lông mà đa phần là do tình trạng da cũng như những thói quen chăm sóc da hàng ngày chưa phù hợp. Vậy để cùng xem thực ra thì chúng ta đã làm những gì "lầm lỗi" với làn da và "hóa giải" những lỗi lầm này nhé

1. Mụn và dầu nhờn hoạt động mạnh mẽ

Tế bào da chết, vi khuẩn cùng cặn bã nhờn, dầu thừa không được làm sạch kĩ đọng bên trong lỗ chân lông gây ra mụn đầu trắng và mụn đầu đen. Theo thời gian, những chất bẩn tích tụ, tổn thương mụn này có xu hướng mở rộng lỗ chân lông và khiến lỗ chân lông trông to hơn. Giải pháp cho nguyên nhân này chính là luôn làm sạch sâu, loại bỏ hết những cặn bụi bẩn, cặn trang điểm. Cùng với đó, việc làm sạch sâu cũng giống như việc chúng ta mở đường dẫn lối, tạo điều kiện cho những bước skincare sau đó được thẩm thấu sâu hơn và hoạt động tốt hơn. Và đương nhiên, những hoạt chất hỗ trợ giúp sẽ khít lỗ chân lông mới hoạt động được tốt

Sữa rửa mặt Acid-Duo 2% Mild Gel Cleanser của By Wishtrend là gợi ý sáng giá khi có chứa chứa các thành phần acid giúp chăm sóc lỗ chân lông và loại bỏ sạch bã nhờn và lớp sừng chết hiệu quả, làm sạch kĩ càng cho làn da bị dầu mụn. Ngoài ra kết cấu sản phẩm dạng gel trong tạo bọt nhẹ, độ pH chuẩn không hề gây khô căng da.

Ngoài rửa mặt thì sử dụng các loại toner có chứa các chất acid như AHA, BHA, PHA, mandelic acid để làm sạch sâu bằng cách phá vỡ lớp cấu trúc bề mặt trên cùng của lớp sừng, từ đó loại bỏ các tế bào chết, lớp sừng dày loại xù xì đang tích tụ tận sâu lỗ chân lông.

Ngoài 2 loại glycolin acid ( AHA) và salycilic acid (BHA) phổ biến thì Mandelic Acid được xem là một nhân tố vượt trội và nhận được sự quan tâm của tín đồ làm đẹp. By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water giúp loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da dịu nhẹ nên hoàn toàn phù hợp với những bạn đang tìm kiếm một loại tẩy tế bào chết dịu nhẹ hay mới tập tành sử dụng. Ngoài ra sản phẩm còn có thể

2. Không dưỡng ẩm đủ cho da

Sai lầm này chủ yếu xảy ra ở những bạn có làn da dầu, vì sợ tình trạng sử dụng nhiều sẽ gây bí bách da nhưng vô hình chung lại dẫn đến 1 vòng luẩn quẩn là da không được cấp đủ ẩm –> Tuyến dầu phải hoạt động nhiều hơn để tiết dầu duy trì độ ẩm cho da –> Tiết quá nhiều dẫn đến dầu thừa từ đó lỗ chân lông bị to –> Dầu thừa thì lại nghĩ không cần dưỡng ẩm.

Thực tế thì mọi làn da đều cần phải được dưỡng ẩm, khi da đủ ẩm tự nhiên tuyến dầu sẽ hoạt động ít đi, từ đó da sẽ không bị đổ dầu, vì vậy đừng bỏ qua bước dưỡng ẩm trong chu trình dưỡng da của mình. Điểm bạn nên lưu ý chính là lựa chọn kết cấu nào để phù hợp với làn da.

Vitamin Tree Water Gel của I’m From chắc hẳn sẽ khiến các bạn mê mẩn khi kết cấu dạng gel lỏng nhẹ, tan và thấm ngay khi thoa lên da, không hề tạo cảm giác bí bách. Best -seller được săn lùng khắp các cửa hàng mỹ phẩm của I’m From vừa được "thay áo mới" và một chút thành phần chất bảo quản cho trải nghiệm sản phẩm toàn diện hơn. Vitamin Tree Water Gel mang đến khả năng cấp ẩm sâu cho làn da, trả lại làn da ẩm mịn, căng bóng. Cũng không thể "làm ngơ" trước khả năng dưỡng da từ bên trong của sản phẩm.

3. Bỏ qua kem chống nắng

Dù bạn ở trong nhà, trời nắng hay mưa thì vẫn luôn nhớ thoa kem chống nắng. Bởi vì khi da lão hóa sẽ khiến lỗ chân lông bị giãn nở mà tia UVs lại là kẻ thù số một của làn da tươi trẻ, khỏe mạnh. Chưa hết, ngoài lão hóa. tia UVs còn sẽ gây nên những vấn đề như thâm sạm, và làn da xỉn màu nữa đấy nhé. Vì vậy đừng bỏ qua kem chống nắng nhé.

Vấn đề lỗ chân lông không phải là vấn đề dễ dàng, tuy nhiên khi lưu tâm đến nó và chọn đúng sản phẩm thì làn da cũng được cải thiện đáng kể đó nha