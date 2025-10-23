Để tìm hiểu phản xạ tự nhiên của con người khi hôn, các nhà khoa học đã thực hiện khảo sát trên 48 cặp vợ chồng dị tính ở Bangladesh, một quốc gia mà các cảnh hôn bị cấm xuất hiện trên truyền hình và phim ảnh. Điều này giúp loại bỏ ảnh hưởng từ yếu tố “bắt chước xã hội”, mang lại kết quả gần với bản năng con người nhất.

Những cặp đôi tham gia được yêu cầu hôn trong không gian riêng tư tại nhà. Kết quả khiến giới khoa học phải chú ý khoảng 70% số người tham gia đều nghiêng đầu sang phải khi hôn, bất kể họ là người chủ động hay người đáp lại. Tỷ lệ này gần như trùng khớp với những gì từng được ghi nhận ở châu Âu và Mỹ.

Một phát hiện đáng chú ý khác là đàn ông chủ động hôn nhiều hơn phụ nữ tới 15 lần. Trong số 79% trường hợp, nam giới là người bắt đầu nụ hôn, điều này phản ánh sự tương đồng với các hành vi “dẫn dắt” trong những tương tác thân mật khác.

Đặc biệt, hành động của người khởi đầu thường ảnh hưởng trực tiếp đến phản ứng của đối phương. Nói cách khác, nếu người đàn ông nghiêng đầu sang phải, người phụ nữ gần như chắc chắn sẽ nghiêng theo cùng hướng, để tránh cảm giác va chạm hoặc gượng gạo. Thống kê cho thấy, xác suất người còn lại nghiêng theo hướng tương tự tăng hơn 11 lần khi người chủ động hôn quay đầu sang phải.

Vì sao lại là “bên phải”?

Theo các nhà khoa học, xu hướng “nghiêng phải” khi hôn có thể bắt nguồn từ những khuynh hướng sinh học hình thành ngay từ trong bụng mẹ. Thậm chí, các nghiên cứu thai nhi còn phát hiện thai nhi có xu hướng quay đầu sang phải nhiều hơn sang trái, đây có thể là một dạng “thiên lệch bẩm sinh”.

Ngoài ra, thói quen thuận tay phải cũng đóng vai trò quan trọng. Người thuận tay phải thường tự nhiên nghiêng đầu sang phải khi muốn tiếp cận hay bắt đầu một hành động thân mật.

Ở góc độ sinh lý học, các nhà khoa học cho rằng hormone testosterone (thường cao hơn ở nam giới) có thể ảnh hưởng đến hành vi chủ động, còn dopamine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm xúc và động lực, có khả năng điều khiển hướng nghiêng của đầu thông qua sự mất cân đối giữa hai bán cầu não.

Dù là hành động vô thức, việc nghiêng đầu cùng hướng giúp hai người cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn trong khoảnh khắc thân mật. Khi cả hai quay đầu ngược chiều, nụ hôn sẽ trở nên vụng về và khó chịu, vì vậy, não bộ gần như “ra lệnh” cho cơ thể phối hợp để đạt cảm giác dễ chịu nhất.

Nói cách khác, cách nghiêng đầu khi hôn phản ánh sự đồng điệu giữa bản năng, thói quen và cảm xúc. Đó không chỉ là một cử chỉ lãng mạn, mà còn là biểu hiện tinh tế của sự kết nối giữa hai con người.

Lần tới khi bạn hôn người mình thương, hãy thử để ý xem bạn nghiêng sang bên nào? Rất có thể, bạn cũng nằm trong số đông 70% con người trên thế giới, những người theo bản năng, đều chọn bên phải của tình yêu.

Nguồn và ảnh: Scientific Reports