Vì sao hơn 1000 gia đình đồng loạt bảo dưỡng quạt trần trước khi vào hè 2020

Vừa qua, thương hiệu Benny chính thức tổng kết chiến dịch chăm sóc khách hàng "You use, we care – Không lo quạt hỏng" năm 2020 với con số ấn tượng. Cụ thể, có hơn 1.000 chiếc quạt trần đã được bảo dưỡng, vệ sinh và sửa chữa miễn phí bởi đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao trước khi bắt đầu sử dụng năng suất vào mùa hè. Đồng thời, chương trình cũng là cơ hội để giúp khách hàng biết cách thức tự vệ sinh quạt đơn giản tại nhà, sử dụng tiết kiệm điện và tối ưu hiệu quả làm mát không gian sống.

Chia sẻ về chương trình, chị H.Mai (44 tuổi, Mỹ Đình) đánh giá cao sự tâm lý của thương hiệu Benny, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, không còn cảnh xếp hàng trong danh sách chờ bảo dưỡng quạt của các đơn vị tư nhân khi hè đến. Chị Mai chia sẻ mặc dù đã mua quạt trần của Benny được hơn 1 năm nhưng đến nay vẫn hoạt động tốt, mô tơ DC 1 chiều chạy êm ả, tiết kiệm điện. Tuy nhiên, chương trình bảo dưỡng, chăm sóc định kỳ của Benny là điều cần thiết để gia tăng tuổi thọ cho sản phẩm.

Trước phản hồi tích cực của khách hàng, ông Trần Trung Kiên – Giám đốc công ty Benny Electronics chia sẻ chương trình "You use, we care – Không lo quạt hỏng" là một quyền lợi riêng dành cho khách hàng thân thiết của Benny, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng thuê ngoài từ 200.000 – 400.000 VNĐ. Ông khẳng định "Mục tiêu của chúng tôi không phải là bán được số lượng hàng thật nhiều mà mong muốn mỗi chiếc quạt có thể gắn bó lâu dài nhất có thể với từng gia đình, thông qua chất lượng của sản phẩm và chế độ hậu mãi của Benny".

Bên cạnh đó, ông Kiên cũng nhấn mạnh chương trình tri ân này còn được tổ chức dựa trên sự am hiểu tâm lý cũng như thói quen sử dụng quạt trần của khách hàng hiện nay. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nền nhiệt mùa hè liên tục thiết lập kỷ lục trong các năm vừa qua, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát không gian sống, trong đó có quạt trần ngày càng gia tăng. Thêm vào đó, trước tình hình ô nhiễm không khí cũng như dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc sử dụng quạt trần để làm lưu thông không khí càng được coi trọng.

Cụ thể, anh Đ.T.Đức (35 tuổi, Phố Huế) bày tỏ: "Tôi ấn tượng với cách thức bạn nhân viên kỹ thuật đã quan sát gia đình đa thế hệ chúng tôi cùng sinh sống trong một không gian. Vì vậy, bạn tư vấn cho tôi cách thức sử dụng quạt trần kết hợp với điều hòa để vừa làm mát hiệu quả nhưng phải đảm bảo sức khỏe của người già và trẻ nhỏ, tránh gây sốc nhiệt. Điều này khiến tôi cảm kích, có thêm lý do để đồng hành cùng sản phẩm của thương hiệu Benny".

Vì vậy, chương trình "You use, we care – Không lo quạt hỏng" còn mang ý nghĩa tích cực, đảm bảo không gian sống tràn đầy năng lượng, không khí thoáng đãng, góp phần bảo vệ sức khỏe hô hấp của các thành viên trong gia đình.

Tổng kết lại một chương trình ý nghĩa, hơn 1.000 chiếc quạt trần đã được vệ sinh, bảo dưỡng và sửa chữa, giúp gia đình đón chào một mùa hè tươi mát. Cũng theo ông Kiên, thương hiệu Benny sẽ tiếp tục duy trì chương trình hậu mãi này để gia tăng tuổi thọ của sản phẩm, gắn kết thân thiết với khách hàng, đồng thời khẳng định thông điệp theo đuổi 10 năm qua: "Gửi gió, trao yêu thương".