Vì sao giành về 3 HCV nhưng nữ cung thủ Hàn Quốc bị nhiều dân mạng quê nhà chỉ trích thậm tệ, đòi tước huy chương?

Những ngày gần đây, An San là cái tên được người dân Hàn Quốc liên tục nhắc đến khi nữ cung thủ 20 tuổi này đã trở thành vận động viên (VĐV) đầu tiên giành được 3 HCV ở Olympic Tokyo 2020, ở các nội dung cá nhân, đôi nam nữ và đồng đội nữ. Đây là một thành tích đáng tự hào đối với An San và hàng triệu người dân xứ sở kim chi.

Thế nhưng, một bộ phận cư dân mạng, đa số là nam giới, thay vì gửi lời chúc mừng đến thành tích của An San thì lại quay sang chỉ trích mái mái tóc của cô. Họ cho rằng nữ VĐV trẻ này để tóc ngắn là để thể hiện ủng hộ nữ quyền.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội với tiêu đề: "90% người học trường nữ và cắt tóc ngắn đều ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền" nhằm ám chỉ An San khi cô đang theo học trường nữ sinh Gwangju và sở hữu mái tóc được cắt tém gọn gàng.

Bên dưới bài đăng là hàng nghìn bình luận thể hiện sự đồng thuận, đơn cử như: "Bạn có chắc An San không theo chủ nghĩa nữ quyền không? Cô ấy hội đủ những yếu tố của một nhà nữ quyền đấy", thậm chí có người còn kêu gọi tước huy chương vàng của An San chỉ bởi vì mái tóc của cô.

Lee Wonjae, giáo sư phân tích mạng xã hội tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc cho biết, những người nổi tiếng thường trở thành mục tiêu công kích của những người chống đối nữ quyền ở Hàn Quốc. An San đã trở thành tâm điểm chú ý bởi vì thành tích đáng nể mà cô đạt được ở Thế vận hội Tokyo 2021.

Ryu Hyeong-rim, một nhà hoạt động bình đẳng giới tại nhóm công dân Womenlink, cho biết: "Tóc dài là biểu tượng nữ tính của người phụ nữ trong xã hội Hàn Quốc. Vì vậy, khi một người phụ nữ để tóc ngắn, cô ấy bị một số người coi là 'vi phạm' ý tưởng của xã hội về việc một người phụ nữ phải trông như thế nào". Đây chính là lý do một bộ phận dân mạng nổi đóa với mái tóc "không đúng chuẩn mực" của An San.

Đây không phải là lần đầu tiên An San nhận về ý kiến trái chiều cho mái tóc của mình. Trước đó, trong một bài đăng trên Instagram của nữ cung thủ, một dân mạng đã hỏi vì sao lại cắt tóc ngắn thì được An San trả lời ngay rằng: "Vì nó thoải mái". Lời đáp trả đầy thông minh của An San nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

Ngoài đời An San chuộng phong cách tomboy, ăn mặc đơn giản.

Sau khi làn sóng chỉ trích An San dâng cao, đông đảo nữ giới Hàn Quốc đã đăng tải hơn 6.000 bức ảnh chụp mái tóc ngắn của họ lên các nền tảng mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ dành cho nữ cung thủ 20 tuổi đầy tài năng. Trong số đó có nữ diễn viên Goo Hye Sun và nhà lập pháp Ryu Ho-jeong, nghị sĩ trẻ nhất Hàn Quốc, từng bị chỉ trích vì mặc váy ngắn tới quốc hội. Trang web của Hiệp hội Bắn cung Hàn Quốc cũng nhận được hàng nghìn tin nhắn ủng hộ An.

"Sắp sửa cắt tóc ngắn để ăn mừng chiến thắng của An San" - một người viết trên Twitter.

Nữ diễn viên Goo Hye Sun (trái) và nhà lập pháp Ryu Ho-jeong công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho An San.

