Vì sao công an bắt được Hoa hậu Lã Kỳ Anh, kẻ đánh tráo trộm chiếc đồng Rolex 2 tỷ đồng của đại gia Sài Gòn ?

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đang giữ với Lã Thị Anh (hay còn gọi là Lã Kỳ Anh, SN 1990, ngụ TP Hà Nội, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đại gia trẻ trình báo mất đồng hồ Rolex Daytona 2 tỷ đồng

Theo điều tra, ngày 15/9, anh N.M.T. (SN 1997, ngụ quận 3) tới công an trình báo về việc bị mất trộm chiếc đồng hồ Rolex Daytona trị giá 2 tỷ đồng ở căn nhà đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Trước tính chất vụ việc, Công an quận 3 đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an TP.HCM và tiến hành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tới hiện trường, khám nghiệm lấy lời khai những người có liên quan.

Anh T. cho biết, cách đây chừng vài năm anh mua chiếc đồng hồ Rolex Daytona trị giá 2 tỷ đồng. Do có thích nên anh cũng sưu tầm nhiều chiếc đồng hồ có giá trị khác. Tuy nhiên, anh T. cho biết, khi kiểm tra chiếc đồng hồ trong tủ thì là chiếc đồng hồ nhái không phải chiếc đồng hồ mà anh đã mua trước đây. Anh còn cho biết thêm, chiếc đồng hồ nhái chỉ khoảng từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Từ những chi tiết quan trọng, công an tình nghi người thực hiện vụ việc chỉ là người quen biết với anh T.. Trong số này có người giúp việc và 1 số bạn bè thân của đại gia T.. Quá trình điều tra, công an phát hiện những người này đều không phải là nghi can và có chứng cứ ngoại phạm.

Tưởng chừng như vụ án đi vào ngõ cụt thì qua nhiều nguồn thông tin, công an phát hiện 1 số người đăng tải hình ảnh chiếc đồng hồ Rolex giống với chiếc đồng hồ “đại gia” bị mất. Từ đây, công an đã mời nhiều người có liên quan đến tấm hình trên.

Những người này gồm, M.T.K., P.H.P. (thợ sửa đồng hồ), Đ.T.H. và T.V.T. (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận). Trong số này, T.V.T. chính là người quen biết với Anh. Công an tiến hành thu giữ chiếc đồng hồ thật ở nhà ở P. ở đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP.HCM và đưa Anh tới làm việc.

Tại công an, Lã Thị Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bất ngờ với lời khai của Hoa hậu

Anh cho biết, quen biết với anh T. qua mạng xã hội và nhiều lần nói chuyện nên phát sinh tình cảm. Đầu tháng 8/2021, Anh được anh T. rủ tới nhà chơi và ngủ lại để tâm sự. Quá trình này anh T. nói về thú sưu tập đồng hồ hàng hiệu của mình, đồng thời, anh T. còn chỉ cho Anh chiếc đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ đồng. Khi anh T. ngủ say thì Anh mở tủ ra rồi lấy điện thoại chụp lại hình chiếc đồng hồ trên.

Cùng thời điểm này, Anh bị 1 số chủ nợ đòi tiền với số tiền hàng tỷ đồng. Hôm sau, Anh và anh T. thức giấc lại xảy ra mâu thuẫn cự cãi và chia tay. Trên đường đi về nhà Anh ghé qua nhà T.V.T. đưa hình ảnh chiếc đồng hồ và nhờ anh này mua 1 chiếc giả giống vậy. T.V.T. sau đó báo giá cho Anh là gần 15 triệu đồng chiếc đồng hồ này cùng với phí vận chuyển. Khoảng 2 tuần sau, Anh tới nhà T.V.T. lấy chiếc đồng hồ và trả tiền.

Ngày 11/9, anh T. liên hệ Anh xin lỗi và rủ tới nhà chơi. Anh vội đi xe máy mang theo chiếc đồng hồ tới nhà anh T. để tâm sự. Khoảng 1h ngày 12/9, anh T. ngủ say thì Anh đánh tráo chiếc đồng hồ.

Sáng cùng ngày, Anh và anh T. lại mâu thuẫn nên chia tay, Anh lấy xe máy đi về. Trên đường đi về, Anh ghé nhà V. đưa chiếc đồng hồ thật để T. định giá. V. thông qua 1 người bạn nói với Anh là chiếc đồng hồ trên có giá 80.000 USD. Ngày 13/9, Anh mang chiếc đồng hồ tới nhà V. cầm 1 tỷ đồng.

V. đưa cho Anh 970 tỷ đồng, số tiền còn lại Anh trả công giúp đỡ và đi đánh bóng lại đồng hồ để bán. Sau đó, V. đưa cho 1 số người sửa đăng tải lên mạng xã hội thì bị phát hiện. Anh khai do trước đó chơi đầu tư tiền ảo nên mượn tiền của nhiều người. Thời gian gần đây, Anh thua nhiều và mất khả năng chi trả tiền nên nảy sinh ý định nói trên.

Được biết, Lã Thị Anh còn tên là khác là Lã Kỳ Anh. Cô này từng tham gia cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 ở Mỹ và đăng quang. Cuộc thi này Ngọc Trinh từng là người chiến tháng vào năm 2011. Thời điểm sau khi đăng quang, Lã Thị Anh lấy nghệ danh là Lã Kỳ Anh, thường xuyên thể hiện niềm đam mê diễn xuất, mong ước tiếp gót diễn viên Trương Ngọc Ánh và "đả nữ" Ngô Thanh Vân.

Khi đăng quang, cô gái này cũng cho biết mình theo học tại trường Điện ảnh New York - khoa Sản xuất phim. Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó, Lã Kỳ Anh bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và thành lập một công ty chuyên về du học.

Cô gái này còn là CEO của chuỗi nhà hàng Quán Việt Cô Kỳ, chuyên về các món ăn Việt tại Singapore. Bên cạnh đó, Kỳ Anh còn thể hiện mình là một võ sư tài năng khi mà từ nhỏ đã không thích phụ thuộc và luôn sống mạnh mẽ. Cô chia sẻ với báo chí, mình đến với võ thuật như một sở thích nhưng bất ngờ gặt hái nhiều thành quả và từng đoạt nhiều giải thưởng võ thuật Takewondo đai đen 4 đẳng.