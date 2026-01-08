Vì sao có những phụ nữ mang thai liên tục sinh con gái? Hóa ra còn có những nguyên nhân này, đọc xong sẽ hiểu

Giới thiệu tác giả: Quả Mẹ – chuyên gia tư vấn giáo dục gia đình, tập trung chia sẻ kiến thức nuôi dạy con, kinh nghiệm giáo dục cha mẹ con cái và những chiêm nghiệm về hôn nhân, gia đình.

Thời đại thay đổi, quan niệm cũng dần thay đổi. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng ở một số nơi, nỗi ám ảnh “nhất định phải sinh con trai” vẫn như một cái gai, âm thầm cắm sâu trong lòng không ít phụ nữ.

Trong phần tin nhắn gửi về cho tôi, thường xuyên có độc giả hỏi:

“Vì sao có người sinh liền mấy lần đều là con gái? Có phải số mệnh đã định sẵn không?”

Nghe thì có vẻ mang màu sắc mê tín, nhưng nếu nhìn từ góc độ y học và sinh lý học, hiện tượng này không hoàn toàn là không có lời giải thích. Hôm nay, hãy gác lại cảm xúc, cùng nhau bàn về vấn đề này một cách lý trí hơn.

Vì sao có những phụ nữ liên tục sinh con gái?

Tiểu Vân và chồng là bạn học đại học, từ yêu đến cưới đều khá suôn sẻ. Năm thứ hai sau kết hôn, cô sinh con gái đầu lòng, cả nhà đều rất vui.

Chỉ có điều, quê chồng ở nông thôn, mẹ chồng tuy không nói ra nhưng trong lòng luôn mong “sinh thêm một đứa con trai”. Khi con gái được hai tuổi, Tiểu Vân mang thai lần nữa, sự kỳ vọng của mẹ chồng gần như hiện rõ trên gương mặt.

Thế nhưng, đứa trẻ thứ hai vẫn là con gái.

Chồng Tiểu Vân không bận tâm, nhưng thái độ của mẹ chồng thì lạnh nhạt thấy rõ. Chưa đầy một năm sau khi sinh bé thứ hai, Tiểu Vân lại mang thai ngoài ý muốn. Cả gia đình đều nghĩ: “Lần này chắc chắn phải là con trai rồi.”

Nhưng thực tế lại không như mong đợi — đứa con thứ ba vẫn là con gái.

Ba lần liên tiếp, đến bản thân Tiểu Vân cũng bắt đầu nghi ngờ: “Vì sao lại là mình?”

Nhiều người đơn giản quy kết điều này cho “vận may”, thậm chí đổ lỗi lên phụ nữ. Nhưng dưới góc nhìn khoa học, việc hình thành giới tính thai nhi chịu tác động của nhiều yếu tố, không phải do một cá nhân nào quyết định.

Độ tuổi sinh con có thể ảnh hưởng đến xác suất

Một số nghiên cứu cho thấy, khi phụ nữ còn trẻ, tỷ lệ sinh trai – gái khá cân bằng. Nhưng khi tuổi tăng lên, môi trường hormone trong cơ thể thay đổi, tỷ lệ sinh bé gái có xu hướng nhỉnh hơn đôi chút.

Cần nhấn mạnh rằng: đây chỉ là sự thay đổi về xác suất, chứ không phải “qua một độ tuổi nào đó thì chỉ sinh được con gái”.

Môi trường cơ thể: "bên nào thích nghi tốt hơn thì có lợi thế"

Trong tinh trùng của nam giới, tinh trùng mang nhiễm sắc thể X (tạo bé gái) có sức chịu đựng tốt hơn, còn tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y (tạo bé trai) lại “nhạy cảm” hơn.

Nếu môi trường trong cơ thể người mẹ không thuận lợi cho sự sống sót của tinh trùng Y, thì tinh trùng X sẽ dễ kết hợp với trứng hơn, từ đó khả năng mang thai bé gái sẽ cao hơn.

Điều này có liên quan nhất định đến thể trạng, chế độ ăn uống, sinh hoạt, nhịp sống… nhưng không tồn tại cách nào để con người có thể kiểm soát chính xác.

Người quyết định giới tính thai nhi chưa bao giờ là phụ nữ

Một sự thật thường bị bỏ qua là: giới tính thai nhi do nhiễm sắc thể trong tinh trùng của người bố quyết định.

Người mẹ chỉ cung cấp trứng, còn việc tinh trùng X hay Y nào thành công kết hợp vốn dĩ đã mang tính ngẫu nhiên. Việc đổ toàn bộ áp lực “sinh liền con gái” lên vai phụ nữ là hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học .

Quan trọng hơn giới tính: những điều cần thực sự quan tâm trong thai kỳ

Thay vì quá bận tâm đến giới tính của con, điều đáng để chú ý hơn chính là sức khỏe của mẹ và bé.

1. Khám thai đúng lịch

Khám thai không phải thủ tục hình thức, mà là cách quan trọng để phát hiện sớm rủi ro. Nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của thai nhi cũng như sức khỏe của mẹ bầu, nếu phát hiện và can thiệp sớm, kết quả sẽ hoàn toàn khác.

2. Sinh hoạt điều độ còn quan trọng hơn mọi loại “thuốc bổ”

Thức khuya, cảm xúc thất thường, ăn uống thiếu khoa học đều ảnh hưởng đến thai kỳ. Nếp sống điều độ, dinh dưỡng cân bằng luôn đáng tin cậy hơn bất kỳ mẹo truyền miệng nào.

3. Cảm xúc bị bỏ quên mới là gánh nặng vô hình lớn nhất

Những thai phụ sống trong áp lực kỳ vọng giới tính thường chịu căng thẳng lớn hơn. Mà căng thẳng, tự bản thân nó đã không có lợi cho thai kỳ.

Lời nhắn gửi cuối bài

Giới tính của một đứa trẻ chưa bao giờ nên là thước đo hạnh phúc của một gia đình. Điều quyết định một gia đình có thể đi được bao xa chính là sự tôn trọng, thấu hiểu và trách nhiệm, chứ không phải “nhất định phải sinh con gì”.

Nếu nói việc sinh liên tiếp con gái có “nguyên nhân”, thì đó cũng chỉ là kết quả của xác suất và môi trường sinh lý, không phải lỗi của ai, càng không phải trách nhiệm của phụ nữ.

Mong rằng mỗi người mẹ, trước khi bị kỳ vọng, sẽ được tôn trọng trước đã.

Và mong rằng mỗi đứa trẻ, dù là trai hay gái, đều được lớn lên trong một môi trường đầy yêu thương và tử tế.

Nguồn: Sohu