Vì sao các thí sinh Miss Universe Việt Nam bị nói giống "dàn công nhân tan ca"?

Miss Universe Vietnam 2026 đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng fan sắc đẹp. Mới đây, một đoạn video ghi lại buổi rehearsal cho vòng thi Best In Swimsuit bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, nhưng tâm điểm lại không nằm ở nhan sắc hay kỹ năng trình diễn của dàn thí sinh mà đến từ… đồng phục cuộc thi.

Trong đoạn clip, các người đẹp cùng diện một mẫu áo đồng phục giống nhau, kết hợp với việc phối cùng các item đơn giản khiến tổng thể nhìn không giống một sân chơi sắc đẹp. Thậm chí, nhiều ý kiến còn thẳng thắn cho rằng thiết kế này gợi liên tưởng đến đồng phục đi làm của các công nhân nhà máy hơn là trang phục dành cho thí sinh thi Hoa hậu, không tạo được sức hút cho dàn người đẹp trước ống kính.

Mẫu áo đồng phục khó để mà khen của Miss Universe Vietnam 2026. (Nguồn: Miss Universe Vietnam)

Thiết kế polo với phần phom áo tương đối dày và cứng, ôm sát cơ thể thay vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Đặc biệt, phần cổ polo dựng và bản cổ khá rõ khiến tổng thể trông quá nghiêm túc, mang hơi hướng đồ đi làm hơn là đồng phục dành cho cuộc thi sắc đẹp.

Chiếc áo với phom ôm, kiểu dáng lỗi thời khi phối cùng quần bó khiến các người đẹp giảm đi phần nào sức hút.

Ngoài ra, phần thân và cổ áo khiến tổng thể bị bí, thiếu độ bay bổng, tay áo được bo lại nhìn trông rất lỗi thời. Vì thế, dù các thí sinh sở hữu hình thể và chiều cao nổi bật, bộ đồng phục vẫn bị nhận xét là không đúng trend, không đủ ấn tuợng cho hình ảnh của 1 cuộc thi lớn như Miss Universe. Chưa hết, gam màu nhợt nhạt của chiếc áo cũng vô tình làm tăng thêm sự già dặn cho người mặc dù có cố gắng biến tấu áo kiểu gì đi chăng nữa.

Dàn người đẹp Miss Universe Vietnam trông kém sang đi vài phần với chiếc áo đồng phục này.

Thay vì lựa chọn thiết kế cứng cáp và nặng nề, chỉ cần một mẫu áo trơn cổ tròn, phom vừa vặn cũng có thể tạo ra hiệu ứng hoàn toàn khác cho các thí sinh. Kiểu dáng tối giản sẽ giúp tổng thể người mặc trở nên trẻ trung, năng động hơn, đồng thời để vóc dáng và thần thái của từng thí sinh trở thành tâm điểm. Khi kết hợp cùng quần jeans hoặc quần đen, chiếc áo cũng dễ hợp trend thay vì mang màu sắc đồng phục công sở như hiện tại. Đôi khi, chính sự đơn giản và tinh tế mới khiến hình ảnh tập thể tạo ấn tượng.

Netizen đều tưởng rằng đây là 1 video quay lại cảnh tan ca của công ty nào đó.

Ảnh: Facebook Miss Universe