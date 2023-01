Ít ăn hoa quả: Một chế độ ăn cân bằng với các loại trái cây và rau có thể hạn chế tổn thương và lão hóa da vì chất dinh dưỡng, chống oxy hóa và vitamin khiến các tế bào da khỏe mạnh. Cụ thể, vitamin E bảo vệ da khỏi tổn thương do tia cực tím, vấn đề về sắc tố và giảm viêm nhiễm. Bên cạnh đó, vitamin A, C, B3 cũng rất tốt cho da do chúng ngăn ngừa phân hủy collagen, duy trì đàn hồi và giảm sự tăng sắc tố. Ảnh minh họa