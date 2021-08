Hé lộ nguyên nhân khiến Trân phi bị Từ Hi Thái hậu ghét bỏ, có 1 điều không ai có thể bênh vực được khiến bà nhận lấy cái kết bi thương

Vào thời nhà Thanh, có 2 người được phong tước hiệu Trân phi: Một là Trân phi Hách Xá Lý thị của Đạo Quang đế (Thanh Tuyên Tông) và hai là Trân phi Tha Tha Lạp thị (1876-1900) của Quang Tự đế (Thanh Đức Tông).

Thế nhưng, khi nhắc tới danh xưng Trân phi, người ta lại nghĩ đến vị phi tần được Hoàng đế Quang Tự hết lòng sủng ái, nhưng lại có một cuộc đời thương tâm khi bị Từ Hi Thái hậu ghét cay ghét đắng, đến mức bị đẩy xuống giếng giết chết.

Cái giếng nơi Trân phi bị sát hại được người ta đặt tên là giếng Trân Phi, bên trong Tử Cấm Thành. Kể từ khi bà qua đời, nơi bà ở cùng với cái giếng này bắt đầu xuất hiện những sự tích bí ẩn. Cái chết của bà đã gây tranh cãi rất lớn trong lịch sử Trung Hoa và làm chấn động triều đình nhà Thanh lúc đó.

Vậy nên, khi xác của bà được phép vớt lên, người ta lấy tên bà đặt cho cái giếng này như một bằng chứng về sự tàn ác của Từ Hi Thái hậu.

Trân phi là một người như thế nào?

Người Trung Quốc có câu nói: "Hậu cung là địa ngục của kẻ yếu nhưng là thiên đường của kẻ mạnh". Điều này quả thực không sai tí nào khi nhắc tới cuộc đời của Trân phi.

Trong ghi chép sử sách của nhà Thanh có rất ít tài liệu nói về Trân phi. Tuy nhiên, một số ít đã chỉ ra rằng, Trân phi là người có lối sống phóng khoáng, không biết tiết kiệm, không coi trọng phép tắc trong triều đình. Đặc biệt, có một thông tin quan trọng được tiết lộ, đó là Trân phi từng bị giáng chức xuống làm Quý nhân chỉ vì xúc phạm đến Từ Hi Thái hậu.

Thế nhưng, bỏ qua những điều này, Hoàng đế Quang Tự vẫn hết mực sủng ái Trân phi, thậm chí là hơn cả Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu – cháu gái của Từ Hi Thái hậu. Đối với Hoàng đế Quang Tự, Trân phi không chỉ là một vị thê thiếp thông thường mà giống một tri kỷ hơn. Bởi bà có cùng tư tưởng với Hoàng đế Quang Tự.

Bà được đánh giá là người có tố chất thông minh, tài giỏi, muốn học hỏi những điều mới mẻ từ phương Tây và phá bỏ những tư tưởng cũ kỹ của triều đại phong kiến. Có thể nói rằng, Trân phi là người duy nhất trong hậu cung ủng hộ những quyết định khác thường của Hoàng đế Quang Tự, thường đến thư phòng bàn chuyện triều chính nên đã trở thành "cái gai" trong mắt Từ Hi Thái hậu.

Các nhà lịch sử học nhận định rằng, tính cách của Trân phi không chỉ do yếu tố bẩm sinh mà phần lớn bị ảnh hướng từ môi trường sống. Khi còn nhỏ, bà từng sống trong dinh thự của một người chú là tướng quân của tỉnh Quảng Châu một thời gian dài.

Quảng Châu thời đó là một thành phố cảng quan trọng, cũng là nơi tiếp xúc sớm nhất với thế giới tư bản phương Tây. Người chú này có mối quan hệ rộng rãi, nhiều người trong số đó có những tư tưởng rất tiên tiến. Những điều này đã tác động rất lớn đến việc hình thành tư tưởng cởi mở, phóng khoáng của Trân phi.

Trân phi là một người có tư tưởng phóng khoáng, khác biệt với các phi tần lúc bấy giờ.

Bên cạnh đó, 2 người anh ruột của bà là Trí Thụy và Trí Quân cũng là người có tính cách cởi mở, cả mẹ cô cũng vậy. Vì lớn lên trong một gia đình như vậy, không có gì lạ khi tính cách của bà khác biệt hẳn so với các phi tần trong hậu cung.

Hậu cung triều đình phong kiến Trung Hoa nổi tiếng với nhiều quy tắc và nghi thức khắt khe. Vậy nên, có rất nhiều hành vi của Trân phi không phù hợp với các chuẩn mực của hậu cung. Sự nổi loạn và có phần lập dị của bà đã khiến Từ Hi Thái hậu và Hoàng hậu ghét cay ghét đắng.

Thế nhưng, trong mắt của Hoàng đế Quang Tự, nhiều hành động của Trân phi lại có một sức hấp dẫn riêng, trở thành một thứ "bùa" khiến ông bị thu hút say đắm.

Tình yêu đặc biệt giữa Hoàng đế Quang Tự và Trân phi

Được biết, Hoàng đế Quang Tự từ nhỏ đã là một người ốm yếu, ông bị mắc chứng tiểu đêm nặng trong thời gian dài nên ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề thị tẩm.

Mặc dù ông có Hoàng hậu và nhiều thê thiếp nhưng lại hiếm khi gọi họ đến thị tẩm. Đặc biệt là đối với Hoàng hậu – cháu gái của Từ Hi Thái hậu lại càng muốn tránh mặt. Điều này càng khiến cho Hoàng hậu ghét Trân phi nhiều hơn.

Hoàng đế Quang Tự và Trân phi có tình cảm đặc biệt dành cho nhau.

Trong lòng của Hoàng đế Quang Tự, Trân phi không những xinh đẹp mà còn biết cách cư xử, hoạt bát. Trân phi cũng nhận thấy Hoàng đế là người rất rộng lượng, tính tình vui vẻ, chu đáo. Hai người tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn và cùng chung tư tưởng phóng khoáng nên nhanh chóng nảy sinh tình yêu.

Hoàng đế Quang Tự gọi Trân phi đến thị tẩm ngày càng nhiều, ông coi bà như một người bạn tri kỷ không thể thiếu với mình. Sau một thời gian ở bên cạnh Hoàng đế Quang Tự, Trân phi phát hiện ra ông không muốn làm "bù nhìn". Ông cũng hy vọng mình có thể cố gắng điều hành đất nước, nhưng dưới quyền lực của Từ Hi Thái hậu, ông không có tiếng nói trong tay, tham vọng khó mà đạt được.

Trân phi đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc ủng hộ cải cách của Hoàng đế Quang Tự. Đặc biệt trong thời khắc khó khăn sau cuộc cải cách, ông luôn sống trong Cửu cung, lúc nào cũng chỉ có Hoàng hậu bên cạnh, sự xuất hiện của Trân phi – một người bạn tâm giao đã hỗ trợ tinh thần rất lớn cho ông. Đây là điều mà Từ Hi Thái hậu không thể chịu được và nó đã mở đường cho kết cục bi thảm của Trân phi.

Thông thường, thư phòng của Hoàng đế Quang Tự được xem là cấm địa, nhưng Trân phi được thoải mái ăn mặc tùy thích. Bà thường lấy cả đồ mặc hàng ngày của Hoàng đế và Thái giám để đóng giả.

Hành động này có thể nói là phạm thượng, nhưng lại không bị Hoàng đế Quang Tự trách mắng. Bà còn ngâm thơ, vẽ tranh, chụp ảnh… và tất nhiên những điều này càng khiến Từ Hi Thái không vừa lòng.

Trân phi rất được Hoàng đế Quang Tự sủng hạnh.

Việc Hoàng đế Quang Tự như hình với bóng với Trân phi khiến cho Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu bị hắt hủi, lạnh lùng. Vì vậy, Hoàng hậu thường xuyên bịa chuyện nói xấu Trân phi với Từ Hi Thái hậu.

Sự sủng ái Trân phi chưa dừng lại ở đó, Hoàng đế Quang Tự ban rất nhiều ngọc trai, ngọc bích để may y phục cho Trân phi. Khi Trân phi đi dạo trong vườn ngự uyển cùng Hoàng đế thì bắt gặp Từ Hi Thái hậu.

Khi vừa nhìn y phục của Trân phi, Từ Hi Thái hậu liền tức giận nói: "Ngay cả ta cũng chưa bao giờ dùng ngọc quý đính lên nhiều như vậy. Nhà ngươi muốn trở thành Hoàng hậu chăng? Hoàng đế cũng chiều chuộng nhà ngươi quá mức rồi đó".

Thấy vậy, Trân phi liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Từ Hi Thái hậu ra lệnh gỡ hết ngọc trên y phục của Trân phi và sau đó sai người đánh 30 cái.

Vén màn cái chết tàn khốc của Trân phi

Sự can thiệp của Trân phi vào vấn đề triều chính chưa phải là tất cả, nhưng vì sau này Trân phi bắt đầu vi phạm pháp luật nhà Thanh thì mọi chuyện giống như "đổ thêm dầu vào lửa". Từ Hi Thái hậu nhân dịp này quyết định trừng trị Trân phi một cách thích đáng.

Trân phi nhận được sự sủng ái rất lớn của Hoàng đế Quang Tự, dần dần bà bắt đầu không coi trọng phép tắc trong hoàng cung. Thế nhưng, sự việc "nhận hối lộ, tham nhũng" của Trân phi sau đó là điều khó mà ai có thể chấp nhận được.

Vào thời điểm đó, chi tiêu hàng tháng của các phi tần trong hậu cung đều được phân chia theo cấp bậc. Ví dụ, Hoàng hậu là 1000 lượng bạc mỗi năm cùng với lụa là gấm vóc, sau đó giảm dần xuống còn 300 lượng cho các phi tần. 300 lượng tất nhiên đối với các phi tần bình thường sẽ đủ chi tiêu nếu biết cách quản lý, chưa kể đến việc ban thưởng.

Nhưng Trân phi lại là người có bản tính hào phóng, tiêu xài hoang phí, xung quanh lúc nào cũng có thái giám đi theo khen ngợi. Hơn nữa, Trân phi lại là người thích chụp ảnh và mua sắm các thứ phương Tây nên hiển nhiên tiền lúc nào cũng không đủ tiêu.

Sau khi Từ Hi Thái hậu biết chuyện, bà đã cho người đánh đập Trân phi rất nặng và bị giáng chức. Thậm chí, Hoàng đế Quang Tự vì chuyện này mà quỳ trên mặt đất 2 tiếng đồng hồ, van xin Từ Hi Thái hậu tha tội cho Trân phi.

Từ Hi Thái hậu lạnh lùng nói một cách quyết liệt: "Ta không quan tâm đến chuyện với Hoàng hậu và các phi tần khác, nhưng không thể để cho cô ta coi thường phép tắc, can thiệp vào chuyện triều chính".

Theo ghi chép của sử sách, Trân phi bị Từ Hi Thái hậu bị đánh đập và lột y phục. Đó là một trong những điều xấu hổ nhất của một vị phi tần.

Sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, Từ Hi Thái hậu nhận ra Trân phi rất có tiếng nói đối với Hoàng đế Quang Tự. Sau khi Trân phi có thai, Từ Hi Thái hậu sợ rằng nếu có một ngày quyền lực rơi vào tay của Trân phi.

Vì vậy, bà đã lén lút sai thái giám khiến Trân phi bị sảy thai và không còn khả năng sinh con. Trân phi đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Trong khi đó, Hoàng đế Quang Tự lúc này cũng đang đối mặt với nhiều thử thách khó khăn nhất trong cuộc đời mình trong việc cải tổ và phục hồi quốc gia.

Vào năm Quang Tự thứ 24 (1898), Từ Hi Thái hậu vì muốn cản trở việc cải cách của Hoàng đế Quang Tự và phái Duy Tân nên đã nhốt Trân phi trong tẩm cung suốt 2 năm, lúc nào cũng có người canh gác nghiêm ngặt, không cho phép gặp bất cứ ai.

Bữa ăn của Trân phi không khác gì nô tì, hơn nữa còn bị một thái giám già thay mặt Từ Hi Thái hậu suốt ngày mắng chửi. Mỗi lần như vậy, Trân phi buộc phải quỳ xuống nghe lời khiển trách, sau đó còn quỳ lạy cám ơn.

Cái giếng nơi Trân phi bị giết.

Sau đó, liên minh các nước tấn công vào Tử Cấm Thành, Từ Hi Thái hậu và Hoàng đế Quang Tự cũng phải vội vàng tháo chạy. Trước khi đi, Từ Hi Thái hậu ra lệnh cho người xử tử Trân phi.

Điều này khiến cho tất cả cung nữ và thái giám kinh sợ nhưng không ai dám lên tiếng. Khi thái giám vào lôi Trân phi đi, bà đã van xin để được gặp Từ Hi Thái hậu nhưng bị người này đạp mạnh xuống giếng, không quên ném đá vào để bịt mọi đường sống của Trân phi.

Mùa xuân năm 1901, triều đình nhà Thanh ổn định lại nên Từ Hi Thái hậu và Hoàng đế Quang Tự quay trở lại triều đình.

Lúc này, Từ Hi Thái hậu liên tục mơ thấy ác mộng Trân phi quay trở về lấy mạng mình mỗi ngày. Thế nên, bà đã ra lệch trục vớt hài cốt của Trân phi, cho vào quan tài và nhưng lại cho chôn cất tại nghĩa trang dành cho các nô tì phía bên ngoài Tử Cấm Thành. Để che mắt thiên hạ, Từ Hi Thái hậu đã phong Trân phi thành Trân quý phi.

Sau khi Từ Hi Thái hậu và Hoàng đế Quang Tự qua đời, Phổ Nghi lên ngôi, chị gái của Trân phi là Cẩn phi mới dám di dời mộ của em gái mình tới khu dành cho các phi tần trong hoàng cung.

Theo sử sách, cho đến khi sắp chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành, Từ Hi Thái hậu vẫn không quên ra lệnh giết Trân phi. Điều này chứng tỏ Từ Hi Thái hậu cực kỳ ghét Trân phi và nguyên nhân của mối hận này có thể bao gồm 3 yếu tố:

Thứ nhất là do bà đã ủng hộ cuộc cải cách chính trị của Hoàng đế Quang Tự khiến Từ Hi Thái hậu không hài lòng vì nghi ngờ bà muốn tranh giành quyền lực cao nhất. Thứ 2 là do bà sống không biết tiết kiệm, tiêu xài hoang phí, nhận hối lộ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Thứ 3 là do bà có tình yêu đặc biệt với Hoàng đế, khiến ông bỏ bê Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu – cháu gái của Từ Hi Thái hậu.

Tuy nhiên, tất cả những lời kể lại vẫn chưa được xác thực rõ ràng, thực hư lẫn lộn nên nguyên nhân cái chết của Trân phi vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được sáng tỏ, trở thành phi tần bí ẩn nhất trong lịch sử nhà Thanh. Đó là lý do mà mặc dù bà chỉ sống vỏn vẹn 25 năm nhưng cuộc đời của bà luôn được mọi người bàn tán suốt nhiều thập kỷ.

