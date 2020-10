Vì muốn mua iPhone 12, nữ sinh 20 tuổi liều mình bán đi một bộ phận của phụ nữ khiến bụng ngày càng phình to không thể kiểm soát

Ngày 17/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một sự việc đáng lên án của một bộ phận giới trẻ ngày nay: Bán nội tạng để có tiền mua xa xỉ phẩm. Qua tìm hiểu, cô gái này mới 20 tuổi nhưng đã liều mình bán đi một bộ phận quan trọng của mình.

Bác sĩ Hồ Kinh Huy (Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang) chia sẻ, mới đây, một nữ sinh 20 tuổi đang đến bệnh viện cầu cứu các bác sĩ khi bụng cô ngày càng phình to bất thường. Qua kiểm tra, bụng của cô đã to gấp 4 lần so với bình thường, đường kính 13cm.

Bác sĩ Hồ kể lại, lúc vừa xem ảnh siêu âm của cô nữ sinh này, bác sĩ đã phải thốt lên: "Buồng trứng to bất thường!". Lúc đó, cô nữ sinh mô tả bản thân đã rất đau đớn khi bụng phình lên như một quả bóng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Phim chụp bụng của cô nữ sinh 20 tuổi.

Sau nhiều lần được bác sĩ và y tá thuyết phục, cô nữ sinh mới can đảm nói ra sự thật. Hóa ra cô là một sinh viên đang học năm 2 tại một trường đại học ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Trong một lần tình cờ nhìn thấy mẩu quảng cáo tìm người "hiến" trứng ở một nhà vệ sinh công cộng, cô đã ngay lập tức bị số tiền công làm mê muội.

Theo thông tin trên mẩu quảng cáo đó thì số tiền cô nữ sinh nhận được khi bán trứng là 10.000 NDT (hơn 34,6 triệu VND). Với số tiền này, cô dự định sẽ mua một chiếc iPhone mẫu mã mới nhất.

Đi cùng với tổn thương buồng trứng là nguy cơ nhiễm trùng khi thực hiện quá trình lấy trứng ở nơi không đảm bảo vệ sinh. Rất may mắn, nữ sinh 20 tuổi này đã được cấp cứu và điều trị kịp thời, hiện tại vẫn đang trong thời gian hồi phục và không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Được biết, ở Trung Quốc, bán trứng của mình là hành vi bất hợp pháp, các hoạt động "hiến trứng - trả tiền cũng là bất hợp pháp. Và sự an toàn cho những cô gái bán trứng gần như không được đảm bảo, gần như là đổi mạng lấy tiền.

Sự việc của cô nữ sinh 20 tuổi đã khiến dư luận một lần nữa xôn xao và chỉ trích những thanh niên chỉ vì cái lợi trước mắt mà bỏ qua sức khỏe của bản thân mình.

Nguồn: Sina