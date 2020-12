Vì make up và mặc đẹp tới quán cà phê mà khách bị nghi chụp lookbook, nhân viên 3 lần mang bảng nội quy "dằn mặt" để đòi thu phí 800k khiến dân tình phẫn nộ

Dân tình vẫn hay nói vui, những ngày trời đẹp thế này mà không ra ngoài cà phê thật có lỗi với thời tiết. Đặc biệt, khi các hàng quán view xịn sò lại cứ mọc lên nhan nhản thì càng phải tranh thủ mà ghé thăm, nhâm nhi chút đồ uống ngon lành và bon chen làm vài kiểu "sống ảo".

Nhưng nếu đen, bạn sẽ gặp trúng ngay quán cà phê view thì xinh thật đấy nhưng hễ giơ máy lên là lại bị nhăm nhe tính phí (không hề rẻ). Như tình huống mà cô bạn Q.A.D cùng nhóm bạn dưới đây gặp phải đang là tâm điểm trên nhiều group review đồ ăn Hà Nội.

Cụ thể, vào hôm thứ Bảy vừa rồi, Q.A.D cùng bạn đã ghé quán cà phê G, ở số xx, đường H.H, Hà Nội. Cả nhóm có 6 người, nhưng Q.A và 2 người bạn tới trước. Theo đánh giá của chủ thớt, G là một quán cà phê rất xinh với nhiều góc chụp ảnh đẹp, nên sau khi order đồ ăn và đồ uống thì cô bạn có cầm máy lên chuẩn bị chụp ảnh.

Đây có lẽ cũng là thói quen của rất nhiều bạn trẻ thôi, vào quán xinh mà đồ uống đắt thì phải tận dụng làm vài pose ảnh về up Facebook, Instagram "sống ảo" chứ. Bản thân Q.A cũng chỉ chụp với mục đích như vậy - hoàn toàn không phải chụp ảnh thương mại nhưng lại gặp phải phản ứng khá kì lạ từ nhân viên quán.

Bài đăng thu hút hơn 8k lượt like, gần 3k lượt bình luận về việc quán cà phê muốn thu phí chụp ảnh vì khách... make up và ăn mặc đẹp. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, nhóm bạn này chụp ảnh hoàn toàn bằng điện thoại cá nhân, thế nhưng khi vừa cho máy điện thoại vào gậy chụp ảnh để chụp thì nhân viên đi ra cầm theo một tờ nội quy và đề nghị đọc. Cụ thể là ở đây không cho khách được chụp ảnh thương mại, và quán cho rằng Q.A đang chụp ảnh thương mại.

Đây là bức ảnh mà nhân viên quán nghi ngờ Q.A.D và nhóm bạn chụp ảnh sản phẩm.

"Mình ok và nói là: Em chụp ảnh cá nhân, up lên mạng xã hội bình thường thôi.

Có thể bạn nhân viên nhầm lẫn do thấy mình cầm gậy chụp ảnh nên nghĩ là chụp chuyên nghiệp. Cũng không có gì to tát hết. Tuy nhiên nhân viên không rời đi mà đứng ngay đằng sau để theo dõi, nhìm chằm chằm vào bàn mình.

5 phút sau, nhân viên lại tiếp tục đi ra, cầm tờ nội quy và bảo bọn mình không được chụp ảnh thương mại. Cụ thể ở đây là nói mình chụp ảnh sản phẩm đồng hồ vì bạn mình ngồi chụp ảnh nó có đổi đồng hồ đeo tay cho đứa đứng ngoài (ĐỔI DUY NHẤT 1 LẦN).

Thực sự đến lúc này là rất ức chế rồi, tuy nhiên vẫn cố gắng giải thích cho quán hiểu. Và thử hỏi nếu chụp ảnh sản phẩm để bán thì liệu có chụp xa và chụp góc như thế này bao giờ không?" - Q.A.D chia sẻ.

Sau 2 lần bị nhân viên nhắc nhở, rồi đứng kè kè kế bên săm soi đã khiến hội bạn của Q.A rất khó chịu. Nhưng phải tới lần cuối cùng quá sức vô lý mới khiến cơn bực tức trong khách lên cao trào.

Cụ thể, Q.A và bạn nam chụp ảnh đôi (như hình đính kèm ở dưới) thì nhân viên quán lại cầm tờ nội quy ra và bảo "EM NGHĨ CHỊ VẪN NÊN ĐỌC CÁI NÀY THÌ HƠN".

Q.A và bạn nam chụp ảnh đôi như này tiếp tục bị nhân viên ra nhắc nhở và cho rằng khách đang chụp lookbook?

"Đến lúc này thì quá ức chế rồi. Mình có hỏi là em làm gì sai với nội quy, thì bảo là chị đang chụp lookbook. Mình bảo chị có thấy ai chụp lookbook mà không mang bất cứ đồ gì, chỉ mặc duy nhất 1 bộ đồ trên người như em không?

Xong nhân viên lại quay sang bảo chị đang chụp beauty. Mình lại nói tiếp: Em đang chụp bằng điện thoại, không hề có bất cứ máy cơ, máy ảnh nào???

Bạn đó chỉ vào tờ nội quy có cái dòng không được make up (theo mình hiểu thì ý nội quy là không được mang ekip đến make up tại quán). Tuy nhiên bạn đó lại nói với mình là: Vì chị make up và mặc đồ đẹp nên đang chụp lookbook, beauty và quán em sẽ thu phí 800k.

Ôi, tức là bây giờ đi cafe không được make up, không được mặc đồ đẹp??? (Mình make up ở nhà chứ không phải đến quán mới ngồi trang điểm nhé)" - Nguyên văn của đoạn hội thoại giữa khách và nhân viên quán cà phê G được Q.A.D kể lại khiến nhiều người bức xúc thay.

Chưa hết, khi Q.A và nhân viên đang lời qua tiếng lại thì 3 người bạn còn lại trong nhóm của cô bạn tới, nhân viên được thể bảo đó là đi có ekip???

Cô bạn rất tức giận, cho biết: "Thực sự không thể hiểu nổi tại sao lại đối xử với khách hàng như vậy? Đôi co tay đôi với khách và hơn cả là nói những điều không đúng về khách. View quán thì đẹp thật ấy nhưng dịch vụ thì quá tệ. Thiết nghĩ chỉ vì nhìn khách trông giống chụp ảnh chuyên nghiệp muốn thu 800k tiền chụp ảnh và đối xử với khách như thế có đáng không? Rồi sau khi hiểu lầm cũng không ai thèm đả động hay xin lỗi gì?"

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Việc chụp ảnh sống ảo ở các quán cà phê view xinh, xịn sò có lẽ đã là đam mê của nhiều bạn trẻ, nhưng chỉ chụp vui vui mà cũng bị thu phí 800k thì ai không bức xúc cho được.

Rất nhiều người đã lên án kịch liệt thái độ của nhân viên quán cà phê G này. "Làm ra cái quán đẹp, bán đồ giá bao gồm tiền service không rẻ rúm gì mà khách chụp hình khi trên mặt có make up kêu thu phí, không cho thì quán làm đẹp vậy làm gì? Để khách mặc pijama, mặt mới ngủ dậy qua ăn uống mới chịu hả?" - tài khoản V.T.V bức xúc chia sẻ.

(Ảnh chụp màn hình)

Một số khác thì lại hài hước cho rằng cũng do cô bạn Q.A ăn mặc quá chất, gương mặt quá xinh đẹp nên nhân viên mới bị nhầm lẫn thôi.

Bên cạnh đó, một số thành viên lại phỏng đoán, có khi nào nhóm khách này làm ảnh hưởng tới xung quanh nên mới bị nhân viên nhắc nhở. Trước một số bình luận cho rằng chủ thớt và nhóm bạn có thể di chuyển tới xung quanh, làm ảnh hưởng tới khách khác thì Q.A.D cũng lên tiếng phản hồi rõ ràng. Cô bạn cho hay: "Có thể bài đăng chưa rõ nên mình sẽ giải thích kỹ càng tình hình lúc ấy.

Ngay từ lúc đầu mình ngồi tại bàn còn chưa bấm chụp mà mới cho máy vào gậy chụp ảnh thì nhân viên đã ra rồi với mong muốn là thu được 800k tiền phí. Và sau đó mình cũng chỉ ngồi tại chính cái bàn của mình để chụp, không di chuyển đến những bàn khác nhé. Nhân viên ra nhắc 3 lần không phải vì thấy mình chụp ảnh lâu làm ảnh hưởng người khác mà mục đích là muốn tính phí, nên đứng đó theo dõi và ra nói liên tục.

Ngoài ra có bạn comment bảo mình set up để chụp ảnh. Đúng là mình có set up đĩa thức ăn và đồ uống TRÊN BÀN CỦA MÌNH chứ cũng chả set up gì không gian của quán."

Hiện tại, bài đăng này đã thu hút hơn 8k lượt like và gần 3k lượt bình luận. Đa phần dân tình tỏ ra khá bức xúc với thái độ phục vụ của một quán cà phê view đẹp có tiếng Hà thành này.