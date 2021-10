Vị Hoàng hậu bất hạnh của Đồng Trị đế: Lúc sống bị mẹ chồng Từ Hi hành hạ dã man, khi chết vì một lời đồn khiến thi thể không vẹn toàn

Trong suốt chiều dài lịch sử nhà Thanh, có tổng cộng 16 vị Hoàng đế và 26 vị Hoàng hậu. Trong 26 Hoàng hậu này, chỉ có 5 người xuất thân từ các bộ tộc Mông Cổ, bao gồm: Hiếu Trang Văn Hoàng hậu, Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu, Thanh Thế Tổ phế hậu, Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu và Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu.

Nói tới 5 vị Hoàng hậu Mông Cổ trên, người bất hạnh nhất thật ra không phải Phế hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị của Thanh Thế Tổ mà chính là Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu A Lỗ Đặc thị của Đồng Trị đế.

Bà là Hoàng hậu Mông Cổ cuối cùng của Đại Thanh, đáng ra phải sống trong cẩm y ngọc thực, hạnh phúc hơn người. Nhưng tiếc thay, do sinh nhầm thời, khi còn sống A Lỗ Đặc thị phải chịu đủ loại áp lực và ngược đãi, đến khi chết lại bị rạch bụng moi ruột khiến hậu thế không khỏi đau xót thay.

Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu A Lỗ Đặc thị (1854 - 1875), là con gái của Trạng nguyên Sùng Khởi. Trong suốt 300 năm lịch sử nhà Thanh, bà là một trong vài Hoàng hậu hiếm hoi được hưởng quy chế lễ đại hôn khi thành thân với Hoàng đế.

Mẹ bà có xuất thân bất phàm, vốn là con gái của Trịnh Thân vương Đoan Hoa và là cháu gái của quyền thần Ái Tân Giác La Túc Thuận.

Không riêng gì song thân, họ nhà ngoại của A Lỗ Đặc thị cũng đã cao quý hơn người rất nhiều, bà ngoại của bà - tức đích phúc tấn của Đoan Hoa là cô mẫu của Kế Thất Hoàng hậu của Hàm Phong đế. Nói cách khác, A Lỗ Đặc thị được quyền gọi Từ An Thái hậu một tiếng dì, vì xét ra mẹ ruột bà là chị họ của thái hậu.

Do gia tộc có truyền thống khoa cử, từ bé A Lỗ Đặc thị đã theo cha học đọc viết. Vậy nên khi trưởng thành, bà không chỉ có nhan sắc hơn người mà còn gây ân tượng bởi kiến thức sâu rộng và kĩ năng viết thư pháp tuyệt đẹp.

Năm 1872, trong quá trình tuyển tú, Đông Thái hậu Từ An đã đề bạt A Lỗ Đặc thị lên ngôi hậu. Ngược lại do có thâm thù đại hận với Trịnh Thân vương Đoan Hoa, Từ Hi rất ghét A Lỗ Đặc thị nên bèn đề bạt một tú nữ khác xuất thân từ Phú Sát thị cho vị trí chính cung.

Tuy nhiên có lẽ do thật sự rung động với A Lỗ Đặc thị, hoặc do Đồng Trị đế tin tưởng vào mắt nhìn người của Từ An Thái hậu hơn nên đã chọn A Lỗ Đặc thị để trở thành Hoàng hậu, trong khi đó Phú Sát thị do Từ Hi đề bạt chỉ được làm Tuệ phi.

Hậu thế nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn bởi dù trên lý thuyết, Từ An Thái hậu không phải mẹ đẻ của Đồng Trị đế nhưng bà và Hoàng đế lại rất hợp nhau. Từ An Thái hậu thương yêu, cưng chiều Đồng Trị như con đẻ. Tính tình bà cũng hòa nhã, dễ chịu, cứng rắn đúng nơi đúng chỗ nên Hoàng đế thậm chí còn quý bà hơn cả Từ Hi.

Tranh vẽ Từ An Thái hậu.

Ấy là chưa kể, Từ An Thái hậu từng là chính cung Hoàng hậu của Hàm Phong. Thân là mẹ cả, lại từng lên ngôi Hoàng hậu, mắt chọn bạn đời cho con trai của bà dĩ nhiên sẽ toàn vẹn hơn Từ Hi Thái hậu rất nhiều.

Không khó để hiểu vì sao Đồng Trị lại nghe lời bà hơn là mẹ đẻ Từ Hi. Nhưng cũng bởi vì quyết định thiên vị mẹ cả này mà sau đó, Đồng Trị đã khiến A Lỗ Đặc thị phải chịu một cuộc sống như địa ngục với Từ Hi Thái hậu.

Kể từ ngày nhập cung, A Lỗ Đặc thị và Đồng Trị quấn quýt bên nhau. Sau đại hôn, đôi lứa gắn bó ngày đêm trở thành cặp vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Tương truyền những hôm không bận chính sự, Đồng Trị thường ngồi ngâm thơ, đàm luận kiến thức cùng cô vợ yêu quý. Điều này khiến Từ An Thái hậu rất vui, bà vừa mừng cho cháu gái vừa thấy hạnh phúc vì con trai cuối cùng cũng tìm được chân ái.

Thế nhưng ở một nơi khác trong cung, Tây Thái hậu Từ Hi vô cùng chướng mắt với nàng dâu này bởi Đồng Trị thường xuyên ngụ ở cung Hoàng hậu, bỏ rơi Tuệ phi Phú Sát thị do bà đề bạt. Ỷ vào thân phận bề trên, Từ Hi Thái hậu thường xuyên truyền A Lỗ Đặc thị vào cung lúc bà và Đồng Trị đang ở bên nhau.

Tranh vẽ Từ Hi Thái hậu.

Mâu thuẫn bắt đầu trở nên gay gắt từ đây khi Từ Hi liên tục mượn cớ để dè bỉu, bới móc A Lỗ Đặc thị dưới hình thức chỉ dạy con dâu. Mà khổ nỗi A Lỗ Đặc thị lại không phải kiểu phụ nữ yếu mềm, gió chiều nào theo chiều đó.

Sinh ra trong gia đình có học thức, bản tính Hoàng hậu rất ngay thẳng, không biết xu nịnh khiến Từ Hi nhiều lần tức điên. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đối chọi không ai nhường ai.

Tương truyền Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu A Lỗ Đặc thị từng nói lời này để bày tỏ sự không phục của mình với Từ Hi, rằng: "Ta là Trung cung Hoàng hậu được kiệu nâng vào cung qua Đại Thanh môn với lễ đại hôn theo đúng di huấn của tổ tiên. Trong khi Tây Thái hậu vốn chỉ là phi tần nhập cung từ cửa hông".

Câu này đã bị Từ Hi nghe được khiến bà thẹn quá hóa giận, càng quyết tâm phải trừng trị nàng dâu ngang ngạnh này. Rất nhiều lần Từ Hi trực tiếp can thiệp vào đời sống vợ chồng của Đế Hậu, thân là con trai ruột, dù rất giận mẹ nhưng Đồng Trị cũng chẳng biết làm gì nên đành sống một mình trong Càn Thanh cung. Ông không đến trò chuyện cùngHhoàng hậu, nhưng cũng từ chối đi gặp gỡ các phi tần khác.

Có lần Đồng Trị ốm liệt giường, do lo ngại khi chăm sóc chồng, tiếp xúc gần gũi sẽ bị Từ Hi trách phạt nên Hoàng hậu quyết định không đến. Ai ngờ Từ Hi hay tin lại mắng bà là "thứ yêu ma không xem trọng tình nghĩa vợ chồng".

Ấy thế mà lúc Hoàng đế lâm bệnh nặng, máu mủ đầy người, A Lỗ Đặc thị mặc kệ sự soi mói của Từ Hi quyết đến chăm lo cho Đồng Trị thì vẫn bị bà trách là “loại tỳ nữ cứ hơi tí là giở trò quyến rũ chồng, muốn hại chết chồng đấy sao.”

Tranh vẽ Đồng Trị đế.

Dân gian truyền tai nhau rằng, khi ấy Đồng Trị quá uất ức vì mẹ đẻ liên tục bắt nạt vợ nên đã lên tiếng bênh vực, điều này khiến Từ Hi vừa thẹn vừa tức nên đã nắm tóc Hoàng hậu ngay tại đấy, vừa đánh vừa mắng hết sức hung dữ.

Thậm chí Từ Hi còn sai thái giám mang gậy gộc sẵn sàng ra để đánh đòn Hoàng hậu công khai. Đồng Trị đế thấy thế giận đến mức ngất xỉu ngay trên giường bệnh, nhờ vậy mà Từ Hi mới tha cho A Lỗ Đặc thị.

Nhưng sau khi Đồng Trị đau ốm không khỏi rồi cứ thế qua đời, Quang Tự đế kế vị, cuộc sống của A Lỗ Đặc thị ngày càng khổ sở hơn. Con trai đi rồi, con dâu vẫn sống sờ sờ ra đấy thì sao Từ Hi có thể nhẫn nhịn được? Bà thường xuyên mắng chửi A Lỗ Đặc thị trước mặt các cung nữ thái giám, thậm chí còn cấu, véo mặt hoàng hậu.

Tranh vẽ Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu

Chưa đầy 3 tháng sau ngay Đồng Trị qua đời, cuối cùng A Lỗ Đặc thị cũng theo chồng xuống hoàng tuyền khi chỉ mới 21 tuổi. Có thuyết cho rằng bà bị Từ Hi bỏ đói đến chết hoặc bị hạ độc, nhưng cũng có thuyết cho rằng bà quá chán nản nên đã nuốt vàng tự sát tại Ninh Tú cung.

Đáng nói vào thời Dân quốc, lăng mộ hoàng tộc nhà Thanh thường xuyên bị bọn trộm ghé thăm. Trong một lần chúng bắt gặp quan tài của A Lỗ Đặc thị, nhớ tới lời đồn bà nuốt vàng tự sát nên bọn trộm đã dùng dao rạch bụng moi ruột bà ra để tìm vàng.

Thân là chính cung được kiệu đón vào Đại Thanh môn, là Hoàng hậu dưới một người trên vạn người, được Hoàng đế thương yêu, quý trọng nhưng cuối cùng lại kết thúc cuộc đời trong bi kịch, quả là đáng tiếc thay.

(Nguồn: 163, Sohu)