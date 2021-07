Vì cái chết của một phi tần, vị Hoàng đế này nhẫn tâm giết gần 3.000 cung nữ sau khi phát hiện chuyện chấn động nơi hậu cung

Vào năm 1421 sau Công Nguyên, một vụ án kinh hoàng xảy ra trong hoàng cung, dưới sự trị vì của Hoàng đế Vĩnh Lạc (hay còn gọi là Hoàng đế Minh Thành Tổ hoặc Minh Thái Tông). Sự việc gây chấn động trong lịch sử nhà Minh và mỗi khi nhắc lại người ta nhớ ngay tới "thảm sát hậu cung Vĩnh Hằng" nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.

Hoàng đế Minh Thái Tông đã gây ra một vụ xử tử đẫm máu gần 3.000 cung nữ vô tội. Có một khoảng thời gian, trong hậu cung như biến thành địa ngục trần gian. Nguyên nhân của sự việc kinh hoàng này có liên quan tới cái chết của một phi tần mà Hoàng đế sủng ái.

Hoàng đế Minh Thái Tông.

Mọi người đều biết đến Hoàng đế Minh Thái Tông là một người có công trong việc dẹp loạn, cải tiến chính trị nhà Minh, phát triển kinh tế, mở rộng lãnh thổ, dời đô về Bắc Kinh và biến nơi này trở thành thủ đô của Trung Quốc ngày nay.

Trong khoảng thời gian trị vì, ông đã nhẫn tâm giết chết 3.000 cung nữ chỉ vì một phi tần. Cuối cùng, lý do thực sự khiến Hoàng đế này ra tay sát hại là gì?

Cái chết vô tình của một phi tần

Mọi người rất tò mò muốn biết lai lịch của vị phi tần được Hoàng đế Minh Thái Tông sủng ái này. Theo ghi ghép trong lịch sử nhà Minh, vị phi tần này là người gốc Triều Tiên được nhà vua nước này tặng cho Minh Thái Tông.

Tương truyền rằng, người phụ nữ này mang nét đẹp thuần khiết, thanh tao, quyến rũ khiến Hoàng đế Minh Thái Tông yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ trong vòng 1 tháng, Hoàng đế Minh Thái Tông sắc phong cho vị phi tần này thành Cung Hiến Hiền phi Quyền thị (còn được gọi là Hiển Nhân phi, Quyền phi) và phong tước cho cả cha của bà – ông Quyền Vĩnh Quân.

Quyền phi sắc nước nghiêng thành.

2 năm sau đó, Hoàng đế Minh Thái Tông chinh phục Mông Cổ và cũng mang theo cả vị phi tần này. Điều này cho thấy vị trí của Quyền phi trong lòng của Hoàng đế rất cao. Tuy nhiên, sau chiến thắng lớn ở Mông Cổ, trên đường trở về thì Quyền phi đột nhiên ngã bệnh và qua đời ở huyện Lâm Thành, tỉnh Hà Bắc.

Trước cái chết của Quyền phi, Hoàng đế Minh Thái Tông rất đau buồn. Một số người phân tích rằng, sở dĩ Hoàng đế đau buồn như vậy là do Quyền phi giống với một người mà ông đã từng yêu suốt nhiều năm – Từ Diệu Cẩm.

Từ Diệu Cẩm là con gái của Từ Đạt (tự là Thiên Đức), một danh tướng và là khai quốc công thần vào thời nhà Minh. Ông là 1 trong 18 vị anh em kết nghĩa với Chu Nguyên Chương (Hoàng đế Minh Thái Tổ).

Chân dung của Từ Diệu Cẩm.

Từ Đạt có 4 người con gái, con gái lớn là Nhân Hiếu Văn Hoàng hậu - Hoàng hậu duy nhất của Minh Thái Tông, thứ 2 là Từ Diệu Vân, thứ 3 là Từ Diệu Cẩm, thứ 4 là Từ Diệu Kim. Điều đáng nói là Minh Thái Tông đã thầm yêu Từ Diệu Cẩm suốt nhiều năm. Sau cái chết của Hoàng hậu, Hoàng đế Minh Thái Tông đã nhanh chóng muốn cưới Từ Diệu Cẩm nhưng bị từ chối.

Tuy nhiên, một số người phát hiện ra rằng, Từ Diệu Cẩm là vợ của An Vương Chu Doanh – con trai thứ 22 của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. An Vương Chu Doanh là em của Hoàng đế Minh Thái Tông. Điều này có nghĩa là Minh Thái Tông muốn cưới em dâu của mình làm Hoàng hậu nhưng bị từ chối. Không lâu sau đó, An Vương Chu Doanh chết vì bệnh, vợ Từ Diệu Cẩm cũng trở thành một ni cô.

Từ Diệu Cẩm sau cái chết của chồng đã trở thành ni cô.

Vén màn bí mật cái chết của Quyền phi

Sau khi trở thành Hoàng đế, Minh Thái Tông gặp Quyền phi, vì có ngoại hình gần giống Từ Diệu Cẩm nên bà rất được sủng ái, thậm chí còn có ý định lập thành Hoàng hậu. Sự sủng hạnh đặc biệt này khiến cho Quyền phi bị nhiều phi tần khác trong cung nảy sinh lòng đố kỵ.

Một người thiếp khác của Hoàng đế Minh Thái Tông cũng đến từ Triều Tiên có tên là Lữ Mỹ Nhân, người này từng rất coi thường Quyền phi, nhưng Quyền phi luôn bỏ ngoài tai những tin đồn về mình và chỉ một lòng một dạ đi theo Hoàng đế.

Ngay sau cái chết bất ngờ của Quyền phi, cung nữ hầu hạ của Lữ Mỹ Nhân và Quyền phi đụng độ nhau, trong cuộc cãi vã sự thật cuối cùng cũng được tiết lộ. Hoàng đế Minh Thái Tông rất tức giận, ra lệnh điều tra toàn bộ sự việc.

Lữ Mỹ Nhân nhan sắc cũng làm say đắm nhiều người.

Lữ Mỹ Nhân đương nhiên không thừa nhận mình có liên quan tới cái chết của Quyền phi. Tuy nhiên, sau khi bị tra tấn nặng nề và bị ép cung đến mức không thể chịu đựng nổi, bà đành thú nhận rằng mình đã sai người đến nhà một người thợ bạc mua thạch tín. Trên đường theo Hoàng đế Minh Thái Tông chinh phục Mông Cổ, Quyền phi vô tình uống phải trà có chứa độc nên đã qua đời.

Biết được những điều này, Hoàng đế Minh Thái Tông rất tức giận, liền cho xử tử hết thái giám, người thợ bạc cung cấp thạch tín và Lữ Mỹ Nhân cũng bị tra tấn tới chết.

Vụ án có liên quan tới Quyền phi đáng lý phải kết thúc, nhưng sau vài năm, Hoàng đế Minh Thái Tông phát hiện ra một phi tần khác họ Lữ thông gian với một thái giám. Lúc này, Hoàng đế nhận ra có điều gì đó bất thường nên đã cử người điều tra một cách kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện ra Quyền phi không bị đầu độc bởi Lữ Mỹ Nhân mà là do phi tần họ Lữ này.

Phi tần họ Lữ này là con gái của một thương gia, cùng là người gốc Triều Tiên giống Lữ Mỹ Nhân. Vì cùng gốc gác nên vị phi tần này rất muốn làm bạn với Lữ Mỹ Nhân và nảy sinh tình cảm yêu thương.

Thế nhưng, sau khi bị Lữ Mỹ Nhân cự tuyệt, vị phi tần này nảy sinh hận thù trong lòng, quyết định bày kế hãm hại Lữ Mỹ Nhân và cả gia tộc họ Lữ thông qua việc vu oan giá họa Lữ Mỹ Nhân giết Quyền phi. Điều đáng sợ hơn nữa là ban đầu người này đã lên kế hoạch muốn giết cả Hoàng đế Minh Thái Tông.

Phát hiện ra sự thật chấn động này, Hoàng đế Minh Thái Tông quá tức giận nên đã sai người xử tử hết tất cả cung nữ trong hậu cung. Nghĩ tới cái chết của Quyền phi và Lữ Mỹ Nhân vô tội, ông đã đích thân tới kiểm chứng từng người một trong cuộc hành quyết. Cuộc thảm sát này kéo dài suốt 3 ngày, giết hơn 2.800 cung nữ.

Có rất nhiều nghi vấn về cuộc thảm sát này khi số lượng người và thời gian xử tử không được ghi chép chính xác trong sách cổ. Tất cả đều chỉ ra sự bất khả thi trong cuộc thảm sát, khiến không ít hậu nhân nghi ngờ và vẫn cần phải kiểm chứng thêm.

Nguồn: Kknews, Baidu