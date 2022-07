Vì bão giá nhiều nhân viên văn phòng chọn nấu cơm mang đi làm nào ngờ “đồng nghiệp bảo keo kiệt, sếp bắt đầu lạnh nhạt vì liên tục từ chối lời mời đi ăn cùng”

Giữa thời buổi bão giá mọi thứ tăng lên vùn vụt thì mang cơm trưa đi làm là một biện pháp hữu hiệu giúp cắt giảm chi phí một cách tối đa. Nếu thay vì ngày trước ngày nào cũng chọn đặt cơm ngoài vì để đấu tranh giữa việc rời giường với đi nấu cơm sớm là vô cùng khó thì giờ đây nhiều người đã tạo thói quen mang túi cơm theo bên mình.

Thói quen này được hình thành từ khi dịch bệnh, mọi người hạn chế ra ngoài ăn và cũng để đảm bảo an toàn vệ sinh, lâu dần cũng tạo thành một thói quen tốt. Dưới đây là một số lý do mà dân công sở lại chăm chỉ mang cơm đi làm như vậy.

Né bão giá chỉ còn cách ăn cơm tự nấu

Chị Thanh Hương - nhân viên văn phòng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết bản thân từ tháng 5 đến giờ thường xuyên mang cơm đi làm để tiết kiệm tài chính. Thay vì giờ trưa hay chiều rủ rê đồng nghiệp đi ăn hay cà phê thì chị lại tranh thủ về nhà để nấu cơm cho bữa tối và chuẩn bị đồ cho bữa trưa ngày mai.

Công việc bếp núc khiến chị bận rộn hơn trước thay vì ngày trước có thể được ngủ nướng thêm gần 1 tiếng thì bây giờ chị phải dậy sớm để nấu đồ mang lên công ty. "Hồi đầu chưa quen oải lắm được 1 tuần thì mình lại đặt đồ ăn hoặc ăn ngoài cùng đồng nghiệp nhưng tính nhẩm có gần một tuần đó mà mình đã tiêu gần hết số tiền ăn cho gần như cả tháng nên từ đó có động lực nấu nướng hơn hẳn", chị Hương chia sẻ.

Chị Hương cho biết: "Từ khi bão giá lương thì chưa tăng nhưng mình lại tiết kiệm được kha khá từ khoản ăn trưa và hạn chế đi cà phê gặp gỡ mọi người". Về bữa trưa được chị Hương chuẩn bị khá đơn giản, mọi thứ sẽ được sơ chế trước từ tối hôm trước sau đó ngày hôm sau chỉ cần dậy sớm 30 phút để nấu chín là được.

Thích ăn sạch, ăn ngon... nấu nướng như một cách để yêu bản thân mình

Đồ do chính bản thân mình nấu tất nhiên là sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc đi ăn ngoài. Chị Hương cho biết: "Từ ngày nấu ăn mang đi mình thấy bản thân bản thân lại khỏe ra".

Chị Nguyễn Thủy - hiện đang làm nhân viên marketing ở Đà Nẵng.

Đồng quan điểm với chị Hương, chị Thủy hiện đang làm marketing ở Đà Nẵng cho biết lí do bản thân lại mang cơm đi làm: "Mình không đam mê nấu nướng, nó chỉ dừng lại ở sở thích: Thích ăn sạch và thích ăn ngon (ngon ở đây là đúng khẩu vị mình). Đặc biệt sau khi đi qua dịch bệnh nhận thấy sức khoẻ bản thân và mọi người xung quanh gặp rất nhiều vấn đề nên mình càng chú trọng vào việc ăn uống hơn."

Hộp cơm được chị Thủy chuẩn bị hàng ngày cho bữa trưa.

Với chị Thủy những món ăn phải có nhiều rau và trái cây giúp cho bữa ăn trở nên hấp dẫn và ngon miệng hơn. Chị Thủy cũng là chủ nhân của bộ ảnh hộp cơm mang đi làm nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng, cơn mưa lời khen dành cho chị với gần 5K lượt thích và hàng nghìn bình luận. Chị chia sẻ: "Mình nghĩ mọi người ban đầu mới nấu ăn đừng áp lực việc thực đơn, cứ đơn giản hoá thì mọi việc sẽ dễ dàng và tạo được nhiều năng lượng tích cực hơn. Lúc nào bí quá thì lên MXH xem gợi ý hoặc hỏi đồng nghiệp muốn ăn gì rồi mai mình nấu món đó".

Cái lợi nhất chị Thủy cho rằng bản thân có được khi thực hiện mang cơm đi làm đó là sức khỏe: "Biểu hiện rõ nhất là mình lên tận 5kg sau thời gian dài vật vã với công cuộc tăng cân, da dẻ cũng tươi tắn hơn, tâm trí cũng nhẹ nhàng hơn... Nên mình muốn nhắn nhủ mọi người là: Nấu nướng cũng là cách để tự chữa lành. Mỗi ngày, hãy yêu bản thân nhiều hơn một chút".

Tuy nhiên cũng có câu chuyện dở khóc dở cười... sau chuyện mang cơm đi làm

Trong một văn phòng có lẽ không phải ai cũng có thể sắp xếp để nấu nướng mang cơm lên văn phòng. Và cũng không thể tránh trường hợp khi đồng nghiệp muốn rủ ra ngoài ăn nhưng bạn lại mang cơm, đứng giữa chọn đi cùng đồng nghiệp hay ngồi ăn cơm tại văn phòng.

Chị P.A (Hà Nội) cho biết: "Mình cũng thường xuyên mang cơm đi làm và từ chối lời mời của đồng nghiệp khi rủ đi ăn trưa. Cũng thi thoảng nhận về những câu nói như "Mới có lương sao phải ăn khổ thế?", "Tiết kiệm tiền mua nhà hay sao mà mang cơm suốt ngày"... thực sự nghe khá là khó chịu... Thậm chí có người còn bảo mình tách biệt, không muốn thân thiết đồng nghiệp nên mới vậy".

Ngoài ra thì những hôm đặt đồ ăn ngoài thì một top đồng nghiệp sẽ ngồi ăn với nhau, bản thân P.A vì có cơm sẵn nên ăn trước, cảm giác "hơi giống bị cô lập".

Và cũng có nhiều câu chuyện khác thú vị việc mang cơm đi làm. Tuy nhiên gộp chung lại tùy vào khả năng của mỗi người mà bữa ăn trưa khác nhau. Bên cạnh đó cũng nên tham gia một số bữa ăn để có thể tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp.

https://afamily.vn/vi-bao-gia-nhieu-nhan-vien-van-phong-chon-nau-com-mang-di-lam-nao-ngo-dong-nghiep-bao-keo-kiet-sep-bat-dau-lanh-nhat-vi-lien-tuc-tu-choi-loi-moi-di-an-cung-20220727015725621.chn