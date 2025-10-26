Vết nhơ gột cả đời không sạch của Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi

Showbiz Trung Quốc tồn tại vô số "quy tắc ngầm". Trong đó, việc các minh tinh phải đi tiếp khách, hầu rượu hay ăn tối với các ông lớn diễn ra như cơm bữa. Dù người trong giới tuyên bố rằng đây không phải là việc bắt buộc, nhưng khó sao nữ nào có thể từ chối việc tham dự các bữa tiệc có những nhân vật lắm tiền nhiều quyền ở phía sau hậu trường. Đến cả những ngôi sao hạng A như Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Củng Lợi, Lâm Chí Linh... cũng phải chấp nhận thực hiện "luật bất thành văn", làm hài lòng các đại gia cho dù việc này có thể hình ảnh của họ xấu đi trong mắt công chúng, thậm chí bị nghi ngờ bán dâm.

Nhiều minh tinh hạng A xứ tỷ dân đã phải "tiếp khách", làm vui lòng các ông lớn trong những bữa tiệc rượu

Dậy sóng hình ảnh minh tinh Cbiz hầu rượu, làm con rối mua vui trong dạ tiệc

Theo tờ Sina, có đến hơn 90% sao nữ ở showbiz Trung Quốc từng nhận được những lời gạ gẫm hoặc bị ép buộc "cùng ăn một bữa tối, cùng đi dự tiệc hay uống một ly rượu" với các ông lớn sau khi đặt chân vào showbiz. Không ít người thậm chí được trả tiền hậu hĩnh để thực hiện "show ngoại giao" trên bàn rượu này. 1 đạo diễn giấu tên cho biết tiêu chuẩn để các mỹ nhân Hoa ngữ trở thành đích nhắm của các đại gia là họ phải có gương mặt đẹp, vóc dáng gợi cảm, tửu lượng tốt, biết chiều khách và không khó chịu khi bị tiếp xúc cơ thể ở cự ly gần.

Những sao nữ vừa chập chững vào nghề càng dễ bị ép buộc tham gia vào các bữa tiệc rượu, phục vụ nhà đầu tư. Họ được đánh giá là nhân tố mới lạ, trẻ trung và dễ kiểm soát. Nếu dám từ chối, các nghệ sĩ mới này có thể bị mất show, cắt vai hoặc bị ban tổ chức xử ép... Cách đây nhiều năm, hình ảnh Phạm Băng Băng tiếp rượu, thân mật với các đại gia, thậm chí ngồi vào lòng đạo diễn quyền lực Trương Kỷ Trung bị rò rỉ và gây chấn động. Thời điểm đó, Phạm Băng Băng vẫn là diễn viên trẻ, chưa trở thành ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ nên cũng bị công ty quản lý ép buộc hầu rượu đại gia.

Những hình ảnh Phạm Băng Băng phải tiếp rượu, thân mật với các đại gia

Nổi tiếng từ năm 15 tuổi và có cha nuôi tỷ phú Trần Kim Phi chống lưng, nhưng Lưu Diệc Phi cũng phải tham gia các bữa tiệc xa hoa, uống rượu, trò chuyện với các nhân vật tai to mặt lớn trong giới giải trí. Chương Tử Di hay Củng Lợi là ngôi sao điện ảnh tầm cỡ thế giới của Trung Quốc nhưng vẫn cắn răng để mặc cho ông chủ lớn đụng chạm, ôm ấp trong các bữa tiệc.

Việc Lưu Diệc Phi, Chương Tử Di hay Củng Lợi có mặt trong nhóm sao nữ hầu rượu đại gia khiến nhiều người càng tin chắc rằng đây là "luật bất thành văn" của giới giải trí Trung Quốc. Bởi họ đều là minh tinh có xuất thân gia thế, danh tiếng cao và cũng không thiếu tiền nên khó có khả năng nhận lời dự tiệc, tiếp rượu ông lớn vì kiếm thêm thu nhập. Dù vậy, những hình ảnh hầu rượu đại gia này của Phạm Băng Băng, Củng Lợi, Lưu Diệc Phi... cũng bị xem là vết nhơ gột cả đời không sạch, khiến họ vướng vào 1 loạt tin đồn tiêu cực về việc đổi chác tình ái để thăng tiến nhanh chóng.

Lưu Diệc Phi cũng phải đi "ngoại giao" với các nhân vật tai to mặt lớn

Minh tinh quốc tế Chương Tử Di hay Củng Lợi cũng khó tránh việc phải thực hiện các quy tắc ngầm trong showbiz

Năm 2018, video về bữa tiệc rượu do đạo diễn Phùng Tiểu Cương tổ chức kín ở nhà riêng lan truyền khắp cõi mạng và gây bức xúc tột độ. Theo tờ Sina, khách mời của bữa tiệc này gồm nhiều cái tên cây đa cây đề trong ngành giải trí Trung Quốc, nhưng chỉ có 2 nghệ sĩ nữ tham gia. Một là ca sĩ Trương Yến và người còn lại là nữ diễn viên trẻ Miêu Miêu.

Sau tiết mục ca hát, Phùng Tiểu Cương và nam diễn viên gạo cội Cát Ưu yêu cầu Miêu Miêu phải múa mua vui. Nữ nghệ sĩ trẻ ban đầu e dè không đồng ý. Nhưng dưới sức ép từ tiếng la ó của những người xung quanh, Phùng Tiểu Cương đã cưỡng ép Miêu Miêu cởi giày ra múa. Trong cảnh quay, khán giả phát hiện đạo diễn có hành động đe dọa, nắm chặt tay sao nữ Sở Kiều truyện. Do được Phùng Tiểu Cương nâng đỡ trong phim Phương Hoa, Miêu Miêu không dám phản kháng, đành đáp ứng yêu cầu của nam đạo diễn.

Miêu Miêu bị ép múa mua vui cho các lão đại trong ngành điện ảnh tại dạ yến của Phùng Tiểu Cương

Miêu Miêu đành phải làm theo lệnh vì không thể phản kháng trước quyền lực của ông trùm Phùng Tiểu Cương và Cát Ưu

Hình ảnh Miêu Miêu múa mua vui cho cánh đàn ông với đôi chân trần gây sốc trong dư luận Trung Quốc 1 thời. Không ai ngờ rằng đằng sau ống kính, các nữ diễn viên lại bị coi như 1 con rối, phải biểu diễn mua vui cho nhóm lão đại uy quyền showbiz như trong phim cổ trang. Các nguồn tin trong giới cho biết Phùng Tiểu Cương thường xuyên tổ chức các bữa tiệc xã giao, dùng quyền lực ngầm ép các nữ nghệ sĩ phải trổ tài ca múa hát để phục vụ dàn khách mời "tai to mặt lớn" của ông. Người ta gọi đây là "dạ yến" của Phùng Tiểu Cương.

Cạm bẫy đằng sau những bữa tiệc rượu

Đạo diễn Giang Tiểu Ngư cho biết việc sao nữ tiếp khách là dạng trao đổi mang tính tư bản, giữa nguồn lực tiền tài và sắc đẹp. Ông khẳng định không có hợp đồng nào không ký được trên bàn tiệc. Nhiều bộ phim truyền hình hay điện ảnh vốn đã định nữ chính, nhưng chỉ sau 1 bữa tiệc rượu với mỹ nữ mọi thứ đều có thể thay đổi, từ cô minh tinh A thành cô minh tinh B. Tuy nhiên, việc dự tiệc cùng đại gia không chỉ đơn thuần là uống rượu, trò chuyện hay để cho đối phương đụng chạm vài cái mà còn tiềm ẩn nhiều bất trắc, rủi ro chuốc họa vào thân.

Nữ ca sĩ Từ Hoài Ngọc chia sẻ rằng cô từng bị công ty quản lý ép đi ăn tối và phục vụ văn nghệ cho đại ca xã hội đen ở hộp đêm. Người đàn ông này và đàn em đã không ngừng chuốc rượu khiến cô say khướt, bất tỉnh nhân sự. May mắn là quản lý của Từ Hoài Ngọc đã phát hiện điều bất thường, mưu trí đưa cô rời khỏi bữa tiệc loạn lạc trước khi nữ diễn viên bị đối phương hãm hại. Từ Hoài Ngọc sau đó đã khởi kiện công ty quản lý vì hành vi ép buộc cô đi tiếp khách, đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Từ Hoài Ngọc bị công ty ép đi hầu hạ xã hội đen và bị chuốc rượu đến bất tỉnh

Điền Lệ - nữ diễn viên từng lên ngôi Ảnh hậu tại Kim Chung lần thứ 37 - phơi bày thực trạng gây sốc rằng có đến 99% minh tinh ở Cbiz từng đi tiếp rượu đại gia, kể cả đó là hoa đán đình đám như Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Chương Tử Di... Theo Điền Lượng, ngoài ăn tối hay uống rượu, 1 số sao nữ còn chấp nhận "lên giường" với các ông lớn để lấy tiền hoặc nhận tài nguyên nghệ thuật. Do tính chất nhạy cảm của quy tắc ngầm này, tất cả các sao nữ dính tin đồn tiếp rượu đại gia đều sẽ phủ nhận mạnh mẽ phủ nhận, đâm đơn kiện vì sợ danh tiếng bị vấy bẩy và bị mang tiếng xấu là gái bao.

"Có nhiều nghệ sĩ nữ thực sự bị ép buộc đi hầu đại gia, nhưng cũng có không ít người xem đây là 'nghề phụ' để họ tận dụng nhan sắc và danh tiếng của mình để kiếm thu nhập, mở rộng quan hệ với giới giàu có, quyền lực để có chỗ đứng vững chắc trong ngành. Giới giải trí vốn dĩ có quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để vượt qua. Nghệ sĩ nữ 1 khi bị nêu tên hay lộ hình ảnh hầu rượu các ông lớn thì dù có phủ nhận cỡ nào họ cũng sẽ bị đàm tiếu tiêu cực suốt đời", Điền Lệ nói.

Điền Lệ cho biết có đến 99% minh tinh ở Cbiz từng đi tiếp rượu đại gia

