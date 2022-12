Venesa Việt Nam và NTK Hà Linh Thư tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ đầy bí ẩn trong show thời trang

Beauty and the beast fashion show - một bản nhạc du dương, một câu chuyện cổ tích được kể giữa đời thực thông qua bộ sưu tập nhung lụa của NTK Hà Linh Thư, "thứ nhung lụa đầy kích thích khiến người xem không thể chối từ" - như lời MC Tùng Leo phát biểu tại đêm diễn.



Câu chuyện cổ tích kể trên nhung lụa đã thể hiện được 2 thuộc tích rất Hà Linh Thư: bản năng nhưng thanh tao - điều tạo nên sự "nữ tính" thông qua 60 mẫu thiết kế được chủ nhân bộ sưu tập gửi gắm vào từng đường cắt cúp.

Bộ sưu tập gồm 60 mẫu thiết kế với chất liệu chính là nhung, điểm nhấn là những đường cắt xẻ, giúp tôn lên vẻ quyến rũ cho người mặc.

Là nhà tài trợ và đồng hành cùng đêm diễn, Venesa Việt Nam - hệ thống chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe công nghệ cao với chuỗi 12 trung tâm trên toàn quốc, cho biết: "Bộ sưu tập "Beauty and the Beast" có một chất rất riêng, vừa mang nét đẹp sang trọng có chiều sâu, vừa bí ẩn một cách nồng nàn pha lẫn thanh lịch, giúp người phụ nữ tỏa sáng theo một cách hoàn mỹ "thật sự đàn bà". Đây chính là tinh thần mà Venesa Việt Nam luôn hướng tới: người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ và toàn diện chỉ khi vẻ đẹp đó được nuôi dưỡng từ bên trong. Sự đồng điệu này chính là lý do để Venesa Việt Nam đồng hành cùng NTK Hà Linh Thư".



Show diễn Beauty And The Beast có sự tham dự của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Trương Ngọc Ánh, siêu mẫu Vũ Thu Phương, Hoa hậu Phương Khánh, Hoa hậu Hoài Sa, người mẫu Michael Trương, người đẹp Thạch Thu Thảo…



Đảm nhận vai trò vedette trong đêm trình diễn là Hoa hậu H'Hen Niê và nghệ sĩ đa năng Minh Kha.



Giữ vai trò sản xuất và đạo diễn catwalk, siêu mẫu Xuân Lan cho biết Hà Linh Thư là một nhà thiết kế tâm huyết khi đưa những giá trị thực tại vào các sáng tạo của mình. Bay bổng nhưng vẫn luôn hướng về hiện tại, vốn sống và thăng hoa đã làm nên một chất riêng rất Hà Linh Thư.



