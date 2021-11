Vén màn bí ẩn người phụ nữ "2 lần mang thai không cần quan hệ", chữa hiếm muộn bằng cách đặt tay lên bụng ở Lâm Đồng

Thời gian gần đây, tại Lâm Đồng nổi lên nhóm người hoạt động tự xưng gọi là “Trừ quỷ Bảo Lộc” với những chiêu trò nhuộm màu sắc hoang đường, sặc mùi mê tín dị đoan. Nhóm này tuyên bố nguyên nhân của tất cả các loại bệnh tật mà con người mắc phải đều do quỷ, tà gây ra, muốn hết bệnh thì phải... “trừ”.

Nhưng trong đó hoang đường nhất phải kể đến việc chữa hiếm muộn mà không cần quan hệ vợ chồng.

Phương pháp chữa bệnh "sặc mùi" mê tín dị đoan

Theo điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thị Thương (SN 1975, trú phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) là người cầm đầu tổ chức này.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, năm 2012, Thương tự tuyên bố mình “mang thai thánh” sau khi được bề trên ban phước, được chúa cha tin tưởng chọn làm “thư ký” trong “thời đại cuối cùng”, là “ngôn sứ” của chúa cha trong “thời đại mới”, có khả năng chữa bách bệnh, “trừ quỷ”, ban phát ân phước cho mọi người...

Nguyễn Thị Thương (ngoài cùng bên trái) đang "trừ quỷ" cho người bệnh.

Với tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, không ít bệnh nhân, trong đó có cả những người đồng đạo từ nhiều tỉnh, thành khác đã vô tình sa vào cạm bẫy và trở thành nạn nhân của nhóm người này, thậm chí làm u mê, lệch lạc về nhận thức, tư tưởng bằng những chiêu trò mê tín dị đoan.

Nhóm “bầu khấn”, "Chúa Cha" và hiện tại là nhóm: "Trừ quỷ Bảo Lộc" được Thương lập nên và lôi kéo được rất nhiều người hiếm muộn tham gia; họ sẵn sàng chấp nhận chữa bệnh bằng các phương pháp sặc mùi mê tín dị đoan, đánh đập bệnh nhân một cách bạo lực để “trừ quỷ”.

Đặc biệt, trong số những phương pháp chữa bệnh hoang đường mà những hội nhóm này lan truyền, thì cách chữa bệnh tài tình cho phụ nữ hiếm muộn bằng cách đặt tay lên bụng người muốn mang thai đã khiến không ít người tin tưởng và sập bẫy.

Có thai nhờ linh mục đặt tay lên bụng?

Khi được “thầy” Truyền đặt tay lên bụng, không cần quan hệ nam nữ sẽ vẫn có thai, đây được gọi là “thai thánh”. Nhiều người tới đây chữa bệnh đã bị nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” làm cho u mê, lệch lạc về nhận thức, tư tưởng bằng những chiêu trò mê tín dị đoan.

Đặc biệt, Thương còn khoe rằng, 2 người con của mình cũng do linh mục Nguyễn Chu Truyền "đặt tay". Thương khẳng định với mọi người rằng, việc chị ta mang thai là do Chúa gửi đến chứ không phải do quan hệ vợ chồng, Thương gọi đó là "thai Thánh". Cũng từ đây chị ta tự nhận được ơn hiệp thông với Chúa cha nên có khả năng chữa bệnh, trừ quỷ...

Linh mục Nguyễn Chu Truyền trong một buổi chữa bệnh kỳ quái

Dựa vào lời tuyên bố rằng, mình “mang thai thánh” sau khi được bề trên ban phước, được Chúa cha tin tưởng chọn làm “thư ký” trong “thời đại cuối cùng”, là “ngôn sứ” của Chúa cha trong “thời đại mới”, có khả năng chữa bách bệnh, “trừ quỷ”, ban phát ân phước cho mọi người...

Tuy nhiên, cách chữa bệnh phản khoa học này không hề đúng như những gì Thương tuyên bố. Thế nhưng với diễn xuất tài tình, nhiều sự việc được dàn dựng công phu, đẩy lên đến mức hoang đường, Thương với sự giúp sức của một số đối tượng cốt cán, trong đó có Nguyễn Chu Truyền, vẫn lôi kéo được nhiều người mê muội, cuồng tín tin tưởng và tham gia hội nhóm bất hợp pháp này.



"Chữa bệnh trực tuyến" trong lúc giãn cách xã hội

Thời gian gần đây, khi nhiều địa phương thực hiện giãn cách phòng ngừa Covid-19, nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" đã nghĩ ra trò chữa bệnh bằng hình thức trực tuyến, chữa bệnh cho cả những người đang mắc Covid-19. Với những sai phạm này, ngày 10/9 vừa qua, chính quyền TP Bảo Lộc đã tiến hành lập biên bản đối với Trần Vũ Lê Thanh Quảng – là chủ nhà, chồng của Thương về hành vi chữa bệnh tại nhà khi chưa có giấy phép hoạt động.

Sau đó, ngày 17/9, UBND TP Bảo Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Quảng với số tiền 45 triệu đồng.