Vén màn bí ẩn chuyện Từ Hi Thái Hậu uống sữa người gần nửa thế kỷ và kết cục thê thảm của những "chiếc máy tạo sữa người"

Có thể nhiều người không biết được, trên thực tế Từ Hi Thái Hậu rất thích uống sữa người. Đấy là cách mà vị Thái hậu nổi tiếng bồi bổ sức khỏe của mình.



Trong lịch sử, quý tộc nhà Thanh uống sữa người là rất phổ biến nhưng Từ Hi Thái Hậu đặc biệt là người uống nhiều nhất và uống lâu nhất. Bà bắt đầu uống từ khi nhập cung lúc 26 tuổi đến khi qua đời ở tuổi 75.

Một trong bảy việc mà Từ Hi Thái Hậu thường xuyên làm sau khi rời khỏi giường là uống trà. Bà uống trà sữa được pha bằng sữa người và sữa bò mỗi ngày. Đặc biệt, Từ Hi Thái Hậu thích uống sữa mẹ đang cho con bú nhất.

Khi Từ Hi Thái Hậu lên nắm quyền, bà bắt đầu chú ý đến vấn đề nguồn sữa người để giữ gìn dung nhan của mình. Bà cho tìm những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ và buộc họ phải "dâng" sữa cho mình.

Ngoài ra, Từ Hi Thái Hậu còn nuôi rất nhiều nhũ mẫu trong cung, đa số đều là dân nghèo ở các vùng nông thôn xung quanh kinh đô. Nhũ mẫu không những phải khỏe mạnh, xinh đẹp mà còn phải dưới 20 tuổi. Những người này được cho ăn những món đặc biệt để đảm bảo chất lượng sữa vượt trội. Từ Hi Thái Hậu buộc nhóm nhũ mẫu phải liên tục ăn rất nhiều thịt gà, thịt vịt và thịt cá trong một ngày. Tất cả thức ăn của họ đều được quy định bởi chuyên gia dinh dưỡng và đặc biệt là không được thêm muối vào món ăn, vì muối được cho là ảnh hưởng đến hương vị của sữa.

Mỗi ngày những nhũ mẫu này sẽ được thái giám đưa vào phòng của Thái hậu, quỳ xuống và đợi bà đến thưởng thức nguồn sữa. Họ sẽ thay phiên nhau "tiếp sữa" cho Từ Hi Thái Hậu. Vào thời điểm ít nhất thì có 3 nhũ mẫu phục vụ 1 ngày, lúc nhiều nhất có đến 10 nhũ mẫu 1 ngày.

Trước khi phục vụ cho Thái hậu, nhóm nhũ mẫu luôn có sự chuẩn bị trước, họ tắm rửa sạch sẽ trước đó 3 ngày, sau đó phải giữ cho cơ thể không đổ mồ hôi và phải đảm bảo cơ thể không có bất kỳ mùi nào khác lạ trong ngày làm nhiệm vụ đặc biệt.

Những người phụ nữ này rất đáng thương bởi không chỉ cung cấp sữa cho Từ Hi Thái Hậu mà còn có khả năng vì nhiệm vụ đó mà hi sinh cuộc sống của con cái. Thêm nữa, vì ngăn cản tin tức bản thân uống sữa người truyền ra ngoài, Từ Hi Thái Hậu đã nhẫn tâm ra lệnh giết chết từng người một.

Nguồn: Kknews