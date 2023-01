Veganizta hướng tới lối sống thuần chay hiện đại cho giới trẻ Việt Nam

Ngày nay, ăn chay dần trở thành một xu hướng vì những lợi ích mà nó mang lại. Không chỉ giới hạn trong tín ngưỡng về tôn giáo, ăn chay đang phổ biến và được giới trẻ đón nhận bởi những giá trị về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Và nếu bạn đang tìm một nơi để thưởng thức ẩm thực thuần chay độc đáo, mới lạ thì nhà hàng Veganizta chính là nơi lý tưởng dành cho bạn.

Veganizta giúp thực khách hiểu hơn về ẩm thực thuần chay

Đối với nhiều thực khách ít ăn chay, có lẽ vẫn còn nhầm lẫn về việc ăn chay sẽ không đáp ứng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể do thiếu chất đạm từ thịt, cá… Thật ra, có rất nhiều loại thực vật mang đến hàm lượng đạm cho cơ thể như các loại đậu: đậu nành, đậu lăng, đậu xanh,... hay các loại rau củ phổ biến như súp lơ, khoai tây, nấm, đậu bắp,...

Nếu khẩu phần ăn chay được thiết kế hợp lý, đúng khoa học và nguyên tắc dinh dưỡng sẽ đáp ứng được với tất cả mọi người từ người lớn tuổi cho đến trẻ nhỏ, người ít vận động đến các vận động viên chuyên nghiệp. Ví dụ như canxi từ sữa bò có thể thay bằng canxi có trong cải xoăn, bông cải xanh. Sắt trong thịt đỏ có thể thay bằng sắt từ hạt, đậu, trái cây sấy khô,... Do đó, khi ăn chay đúng cách, cơ thể vẫn trao đổi chất và hoạt động hiệu quả.

Và cũng vì thế, nhà hàng Veganizta đã được ra đời với phương châm biến món chay thành một phần của bữa ăn thường ngày cũng như giúp mọi người hiểu nhiều hơn về ẩm thực thuần chay. Đầu bếp của nhà hàng đã khéo léo kết hợp sử dụng các nguyên liệu bản địa Đông Nam Á để tạo nên các món ăn đa dạng hấp dẫn có hương vị thân thuộc, tạo nên các món ăn độc đáo, bắt mắt với hương vị quen thuộc.

Đặc biệt hơn hết, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho khách hàng, mỗi món ăn ở Veganizta đều được nghiên cứu thành phần để mang lại các công dụng bổ ích khác nhau. Có thể kể đến vài món ăn đặc biệt của nhà hàng chay Veganizta như món Phở nấm tốt cho tim mạch, súp bí đỏ hữu cơ tốt cho mắt, cơm tấm với sườn chay cùng chả nấm, Spaghetti sốt củ dền đặc biệt và nhiều món ngon nữa.

Ngoài ra, không chỉ có đặc biệt bởi các món ăn, Veganizta còn có thực đơn đồ uống rất đa dạng với các loại trà, cà phê, nước ép, sinh tố cho đến cocktail để mọi người có thể đến dùng bữa, trò chuyện và "chill" cùng nhau.

Không gian phù hợp hẹn hò, tụ họp bạn bè và gia đình

Nhà hàng Veganizta mang phong cách nhiệt đới (hay còn gọi là tropical) với màu sắc tươi sáng, trẻ trung, đem lại sự thư giãn, thoải mái cho thực khách khi đến dùng bữa.

Với tiêu chí mang lại không gian ăn uống ngon miệng và bổ dưỡng, Veganizta tạo ra sự tò mò kể cả đối với những thực khách ít ăn chay thông qua thực đơn đa dạng đầy hấp dẫn. Nhà hàng có thực đơn cả ngày từ bữa giữa đến bữa tối, món ăn từ mặn đến ngọt, tất nhiên không thể thiếu tráng miệng và thức uống. Với thực đơn phong phú, Vegenizta có thể mang lại những trải nghiệm ăn chay tuyệt vời nhất dành cho tất cả các gia đình hay nhóm bạn đến dùng bữa.

Không gian nhà hàng được thiết kế theo phong cách tối giản, tươi mát cùng với view hồ Bán Nguyệt, vừa tạo ra những góc "background" để khách có thể đến chụp hình check-in sống ảo và vừa mang lại không khí thoải mái nhất cho quý khách khi dùng bữa tại nhà hàng. Ngoài ra, Veganizta còn có khu quầy bar với nhiều món nước tươi mát và các món cocktail sáng tạo, đây cũng là một điểm sáng để thu hút người trẻ đến trải nghiệm ẩm thực thuần chay.

Tóm lại, Veganizta chính là một nhà hàng chay ở Sài Gòn với tất cả những gì tinh túy bậc nhất: Vị trí đẹp, không gian xịn sò, đồ ăn - thức uống độc đáo, ngon miệng và bổ dưỡng. Một nơi dừng chân đáng để trải nghiệm cho những ngày đầu năm mới!

Địa chỉ: Crescent Residence 1, 103 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7 (dọc hồ Bán Nguyệt)

Hotline: 0969 835 480

Website: https://veganizta.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/veganizta