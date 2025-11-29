Vẻ mặt nhởn nhơ đến lạnh người của ngôi sao sắp đi tù vì ăn chặn tiền từ thiện

Giữa thời điểm đối mặt mức án có thể lên tới 5 năm tù, Chiara Ferragni ngôi sao mạng xã hội từng thống trị châu Âu lại khiến công chúng rùng mình bởi thái độ bình thản, nhởn nhơ một cách khó hiểu.

Cụ thể, chỉ trong 2 tháng qua, ngôi sao thời trang đình đám đã được mời triệu tập trong 3 phiên điều trần lần lượt vào 23/9, 4/11 và gần nhất là 25/11. Theo truyền thông Ý, Chiara bước vào tòa bằng lối ngầm để tránh ống kính, nhưng khi chính thức lộ diện giữa rừng phóng viên, biểu cảm của cô lại khiến dư luận choáng váng: bình tĩnh, không run rẩy, không cúi đầu, thậm chí còn tự tin như thể đang tham dự một buổi họp báo thông thường.

Công tố viên Milan đề nghị mức án 20 tháng tù giam với Chiara và hai đồng phạm về cáo buộc gian lận, cụ thể là quảng cáo gây hiểu lầm liên quan đến hai chương trình khuyến mãi với mục đích từ thiện. Nếu bị kết án tội lừa đảo nghiêm trọng, mức phạt tối đa có thể lên tới 5 năm sau song sắt.

Ấy vậy mà nhân vật chính vẫn giữ nguyên một thái độ lạnh lùng và nụ cười đắc thắng đến "lạnh gáy", hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc gian lận đang đè nặng lên danh tiếng mình.

Điều gây phẫn nộ hơn cả trong khi scandal đang khiến sự nghiệp rơi tự do, Chiara lại duy trì cuộc sống sang chảnh như chưa từng có biến cố. Instagram cá nhân vẫn cập nhật mỗi ngày với nội dung quen thuộc: túi hiệu, bữa tối sang trọng, những chuyến công tác hào nhoáng. Thậm chí, còn khoe những trang bìa tạp chí mới nhất như: Harper's Bazzar, Noir, Cosmopolitan, Marie Claire. Điều này khiến khán giả bối rối: Liệu Chiara Ferragni có đang sống trong một vũ trụ song song?

Trước khi bê bối nổ ra, Chiara được xem như "Kim Kardashian của nước Ý": Đại sứ của Dior, Gucci, Versace, Hublot, kiếm hàng trăm nghìn USD chỉ với một bài đăng, sở hữu đế chế thời trang mỹ phẩm trị giá hàng triệu euro.

Nhưng sau sự việc, công ty Fenice Srl của cô lỗ tới 6,65 triệu USD, các nhà mốt đồng loạt rút lui, những hợp đồng béo bở biến mất không dấu vết. Sự nghiệp lao dốc, hôn nhân tan vỡ, công chúng quay lưng nhưng Chiara lại tỏ ra… không hề hấn gì.

Từ một biểu tượng toàn cầu, một "nữ hoàng social media" được ngưỡng mộ, Chiara Ferragni giờ là cái tên gắn với sự thất vọng, phản bội niềm tin và những bức ảnh không thấy sự hối lỗi khi xuất hiện tại tòa án.