Về giường thấy chồng "chăm yêu" đột xuất phụ nữ thường hoang mang mà ít khi biết lý do thật sự

Khi yêu một người phụ nữ thật lòng, mày râu sẽ có cách biểu thị tình cảm của riêng mình. Đặc biệt họ xem "chuyện ấy" là một cách hữu hiệu để truyền tải cảm xúc yêu thương của mình. Tuy nhiên điều này không phải người vợ nào cũng hiểu hết.



Yêu vợ mới đề cao chuyện chăn gối

Khẳng định rằng xung quanh cuộc hôn nhân sẽ có vô vàn áp lực và nhiệm vụ cần phải hoàn thành mới có thể duy trì tốt tổ ấm của 2 người. Nhưng chắc chắn muốn giữ cho tình cảm vợ chồng luôn được quấn quýt keo sơn thì chuyện chăn gối luôn phải nồng cháy.

Hiểu rõ được vai trò quan trọng của chuyện phòng the nên mày râu luôn muốn ưu tiên đời sống chăn gối của mình với vợ. Do đó khi về giường, chàng muốn dừng tất cả mọi việc, gác bỏ mọi suy nghĩ cũng như áp lực công việc lại để tập trung dồn sức cho cuộc yêu. Khi ở bên nhau, anh ấy ghét việc vợ nói nhiều về những vấn đề bên lề như tiền bạc, công việc hay chuyện học hành của con cái.

Hiểu tâm tư này của chồng rồi thì phụ nữ hãy nhớ, khi về giường, chàng đã nhiệt tình muốn dành mọi cảm xúc yêu thương cho vợ, bạn cũng hãy vui vẻ bỏ hết những ưu phiền trong lòng để tập trung vào người đàn ông của mình, tận hưởng và được yêu thương thật nhiều nhé.

Không viện lý do để tránh "yêu"

Khi hết tình cảm hoặc trong lòng đã có một bóng hình khác, lúc về giường với vợ, cảm xúc chăn gối của mày râu cũng sẽ bị sụt giảm. Những lời đồn thổi rằng đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng nhập cuộc, bất chấp đối tác là ai, hoàn toàn không xác thực.

Thực tế khi không còn nặng lòng với người phụ nữ bên cạnh mình, mày râu sẽ luôn tìm cách lảng tránh chuyện yêu với lý do như mệt mỏi, căng thẳng vì công việc nên anh ấy muốn ngủ sớm… Trong khi lý do thực sự là chàng đã "no cơm chán chè", hoặc tự bản thân chàng ta không còn nhận thấy sức quyến rũ từ bạn đời nữa.

Ngược lại khi yêu thương thật lòng, chàng ấy sẽ không bao giờ lảng tránh vợ. Thậm chí nếu như gặp vấn đề về cảm xúc chăn gối từ cá nhân riêng mình, chàng sẽ tự tìm cách cân bằng lại, hoặc tâm sự với vợ để đôi bên cùng tìm ra hướng giải quyết. Hơn ai hết chàng hiểu rằng chuyện ấy chính là chất xúc tác gắn kết tình cảm vợ chồng thêm keo sơn, bền chặt. Sự sao nhãng, mất hứng xuất hiện ở bất cứ ai cũng đều làm ảnh hưởng tới hạnh phúc hôn nhân và chàng sẽ bằng mọi cách để ngăn chặn điều đó.

Hãy nhớ rằng, tần suất gần gũi của vợ chồng có thể phản ánh một phần về thực trạng hôn nhân của vợ chồng có hạnh phúc và chung thủy hay không. Vậy nên nếu chồng bạn luôn và người chủ động tổ chức cuộc yêu và không bao giờ lảng tránh vợ thì chứng tỏ, chàng thật sự vô cùng yêu bạn đó.

Chàng đặt "lịch yêu" với vợ

Hãy nhớ rằng những cặp đôi hòa hợp chuyện chăn gối luôn có một lịch "yêu" cố định và trong tâm thức của họ luôn mong ngóng, đợi chờ những khoảng khoắc "giao thoa" để cùng nhau tận hưởng dư vị ngọt ngào từ chuyện ấy. Nhất là với phái mạnh, khi chàng thực lòng yêu, muốn hòa hợp cả tâm hồn lẫn thể xác với 1 người phụ nữ, chàng ta sẽ luôn yêu tiên, xếp 1 lịch trình yêu dày đặc với cô ấy. Bởi với chàng, những phút giây được ở cạnh cô ấy chính là những phút giây hạnh phúc nhất.

Tất nhiên tần suất giao ban lý tưởng của mỗi cặp vợ chồng tùy thuộc vào nhu cầu của cả hai người. Chuyện chăn gối đạt cảm xúc thăng hoa, hưng phấn nhất là khi được xuất phát từ mong muốn và cảm xúc sâu thẳm của đôi bên. "Lịch" yêu sẽ được sắp xếp theo sự tự nhiên trong nhu cầu, ham muốn của vợ chồng.

Có điều vì muốn có nhiều thời gian để vợ chồng được quấn quýt, chàng ấy sẽ luôn nghĩ cách để đẩy mạnh ham muốn cho vợ từ đó mà lịch yêu chàng ta xếp đặt cũng rất linh hoạt, chỉ cần vợ sẵn lòng là chàng sẵn sàng nhập cuộc ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Với chàng, nơi nào có vợ, nơi đó chính là thiên đường.