Vbiz có một nữ chủ tịch đình đám: Từng đóng những "cảnh nóng" bạo nhất màn ảnh Việt, sống trong căn nhà triệu đô nhưng tình duyên trắc trở

Từ cô sinh viên kinh tế đến "Bà hoàng cảnh nóng"

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa Kinh tế của Đại học Mở TP.HCM và đã từng đi du học tại Singapore. Sau khi về nước, tài năng diễn xuất của Trương Ngọc Ánh được phát hiện bởi cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Anh đã thuyết phục đạo diễn Lưu Phước Sang mời cô đóng bộ phim "Em và Michael" - bộ phim đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô.

Trương Ngọc Ánh là một trong những diễn viên có vẻ ngoài gợi cảm nhất nhì điện ảnh Việt thời đó. Cô cũng là một trong số ít các nữ diễn viên không ngần ngại cởi đồ và đóng những cảnh nóng phục vụ cho phim.

Năm 2006, bộ phim "Áo lụa Hà Đông” của đạo diễn Lưu Huỳnh công chiếu và giành giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục phim truyện nhựa xuất sắc nhất. Trương Ngọc Ánh cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai Dần và những cảnh nóng đáng nhớ với bạn diễn Quốc Khánh (vai anh Gù).

Một trong những phim có nhiều cảnh nóng nhất của Trương Ngọc Ánh là "Hương ga". Các cảnh nóng trong phim này được đánh giá khá bạo liệt, thậm chí trần trụi. Nhưng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, Trương Ngọc Ánh vẫn hoàn thành những cảnh quay này một cách vô cùng xuất sắc.

Nữ chủ tịch quyền lực của Vbiz, sở hữu khối tài sản "khủng"

Bên cạnh là gương mặt "đắt giá" của làng điện ảnh Việt, Trương Ngọc Ánh còn là một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản "khủng".

Dù không có xuất thân trâm anh thế phiệt, bắt đầu sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, nhưng đến hiện tại, Trương Ngọc Ánh đang nắm trong tay nhiều dự án kinh doanh thành công.

Người đẹp bắt đầu việc kinh doanh của mình khi mở một công ty chuyên về ngành in ấn, quảng cáo, sự kiện. Sau khi thành công với công ty này, cô chuyển lại cho người bạn thân điều hành, còn mình chỉ giữ lại cổ phần trong hãng phim.

Trương Ngọc Ánh tiếp tục chuyển sang hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và ẩm thực. Cô sở hữu nhiều nhà hàng món Ý, món Hoa và một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ.

Trong lĩnh vực điện ảnh, nữ diễn viên từng thành lập công ty giải trí, sản xuất phim và đạt được nhiều thành công với: Hương Ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn...

Cách đây không lâu, Trương Ngọc Ánh vừa được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch một công ty giải trí có tiếng, nắm giữ bản quyền cuộc thi “Hoa hậu Trái đất” (Miss Earth) và “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam”.

Trương Ngọc Ánh trong lễ nhậm chức chủ tịch

Với những thành công đó, dù Trương Ngọc Ánh không phô trương độ giàu có của mình nhưng ai cũng biết cô sở hữu khối tài sản lớn. Trước đây, Trương Ngọc Ánh sống trong căn biệt thự rộng 500m2 tại khu Thảo Điền (TP.HCM). Hiện tại, nữ diễn viên cùng con gái sống tại căn penthouse rộng 240m2, ước tính có giá khoảng 1 triệu USD.

Bên trong căn penthouse mà Trương Ngọc Ánh đang sống cùng con gái

Hai cuộc tình được ngưỡng mộ lại kết thúc trong sự ngỡ ngàng

Dù xinh đẹp, tài năng là thế nhưng Trương Ngọc Ánh lại có đường tình khá trắc trở. Cuộc tình tốn nhiều giấy mực giới truyền thông nhất của Trương Ngọc Ánh có lẽ là với nam tài tử Trần Bảo Sơn - một doanh nhân Việt Kiều thành đạt. Cả hai gặp nhau và ngay lập tức rơi vào lưới tình giống như là định mệnh đã sắp đặt để họ ở bên nhau.

Năm 2005, cặp trai tài gái sắc chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới xa hoa trước sự chứng kiến của gần 1.000 khách mời. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng showbiz Việt đã đến chúc mừng hạnh phúc cặp đôi này.

Năm 2008, bé Bảo Tiên ra đời như trái ngọt trong cuộc hôn nhân mà cả hai đã dày công vun vén. Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ khiến cho gia đình cặp vợ chồng nổi tiếng được trọn vẹn hạnh phúc. Họ trở thành gia đình kiểu mẫu của Vbiz vào thời bấy giờ.

Tuy nhiên, vào năm 2014, Trương Ngọc Ánh đã ly hôn với Trần Bảo Sơn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Lý do được đưa ra là do cặp đôi "không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống". Bé Bảo Tiên do Trương Ngọc Ánh chăm sóc nhưng vẫn thường xuyên qua lại với bên nội và nhận được tình yêu thương từ cả bố và mẹ.

Sau khi chia tay với Trần Bảo Sơn, đầu năm 2015, Trương Ngọc Ánh thường bị bắt gặp có những khoảnh khắc tình tứ trên mức bạn bè với Kim Lý. Nhiều người đồn đoán cả hai đang bí mật yêu nhau. Trước những tin đồn đó, cặp đôi chọn cách im lặng và không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Năm 2016, Trương Ngọc Ánh và Kim Lý chính thức công khai ở bên nhau, họ không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật ngọt ngào ở nơi đông người. Hạnh phúc chẳng dài lâu, tháng 12/2016, Kim Lý tuyên bố đã chia tay với Trương Ngọc Ánh.

Hạnh phúc tuổi 45 bên người tình "phi công"

Năm 2019, mạng xã hội xôn xao tin đồn Trương Ngọc Ánh hẹn hò cùng Anh Dũng - nam diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" kém cô 14 tuổi.

Tin đồn bắt nguồn từ việc cả hai sánh đôi tham dự một lễ trao giải ở Seoul, Hàn Quốc. Kể từ đó Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng luôn xuất hiện cùng nhau tại mọi sự kiện lớn nhỏ. Họ đi cùng nhau, mặc ton sur ton, ứng xử tình cảm một cách tự nhiên nhưng chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ với người kia.

Mãi cho đến tháng 4/2021, cặp đôi mới chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm. Họ cũng không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào khiến netizen vô cùng ngưỡng mộ.

Dù kém bạn gái 14 tuổi, nhưng Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh vẫn vô cùng xứng đôi. Anh Dũng từng không ít lần bày tỏ muốn kết hôn và sinh em bé với Trương Ngọc Ánh làm cho người hâm mộ đều mong chờ vào đám cưới của họ trong tương lai gần.

