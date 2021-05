Váy thi chung kết Miss Universe của mỹ nhân Việt: Toàn cực phẩm nhưng ai mới là người nổi nhất

Trên sân khấu Bán kết và Chung kết Miss Universe 2013, Trương Thị May diện chiếc đầm đuôi cá màu hồng rực, thiết kế với chất liệu bóng sáng vẫn tôn được body săn chắc cùng đường cong nóng bỏng của cô. Sắc hồng kén da như vậy mà vẫn nổi bật được nước da nâu rắn rỏi của Trương Thị May. Tuy không vào sâu nhưng đây cũng là một trong những thiết kế giúp Trương Thị May tỏa sáng tại đêm Bán kết năm ấy.