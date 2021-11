Vào vụ ghẹ sữa tươi thơm ngon nhiều gạch, bà nội trợ mua cả yến nấu canh, chiên giòn sốt me đãi cả nhà

Với những người sinh ra, lớn lên ở những vùng ven biển thì những món ăn chế biến từ ghẹ sữa vốn đã rất quen thuộc. Ngược lại, cũng có nhiều người mới chỉ biết tới ghẹ sữa trong thời gian ngắn trở lại đây.



Chị Thanh, một chủ cửa hàng bán hải sản online lâu năm cho biết: "Mình bán ghẹ sữa cũng 3 năm nay rồi. Ghẹ sữa là hoàn toàn tự nhiên, vị giống với cua đồng, nhiều gạch, ngọt nước lại rất thơm ngon nhưng giá mềm hơn giá cua. Trung bình một kg ghẹ sữa tươi nhà mình bán với giá 50.000 đồng đến 55.000 đồng/kg. Ghẹ sữa xay sẵn giá 60.000 đồng đến 65.000 đồng/kg tùy từng thời điểm. Tầm tháng 6 tới tháng 10 là vào mùa, người dân ven biển đánh bắt được nhiều hơn thì ghẹ sữa sẽ có giá mềm hơn những mùa khác".

Trung bình một kg ghẹ sữa tươi được rao bán với giá 50.000 đồng đến 55.000 đồng/kg.

Chị Thanh cho biết, nhiều khách đã ăn quen vị của ghẹ sữa, họ chuyển hoàn toàn sang mua ghẹ về ăn thay cua vì ghẹ sữa rất sạch còn cua thì nuôi nhiều, vị tanh không thơm như ghẹ. Trung bình một ngày chị Thanh bán được khoảng 70 kg đến 1 tạ ghẹ sữa gồm cả bán buôn lẫn bán lẻ. Mùa hè thì chị bán đông khách hơn bởi trời nóng khách mua về nấu canh, nấu riêu nhiều.

Ghẹ sữa vị giống với cua đồng, thơm ngon, ngọt nước giá lại mềm hơn giá cua.

Cũng giống như cua, ghẹ sữa chế biến được nhiều món khác nhau. Ngoài xay nấu canh, nấu riêu, ghẹ sữa non còn được khách mua về rang me, tẩm bột chiên giòn, rang mắm tỏi, rang lá lốt… cả người lớn, trẻ nhỏ đều thích mê. Tiểu thương này còn cho hay, muốn biết ghẹ sữa non có tươi hay không cứ quan sát 2 càng lớn của ghẹ là biết. Càng lớn của ghẹ sữa có màu xanh thì ghẹ đó là tươi, mu ghẹ dày, ghẹ sẽ nhiều thịt, lọc nhiều gạch hơn, nếu lên thơm ngon, ngọt nước.

Ghẹ sữa làm được nhiều món nên khách thường mua cả chục cân về để tủ ăn dần.

Chị Ngọc ở Đống Đa, Hà Nội kể: "Nhà mình ở vùng biển nên từ bé đã quen ăn ghẹ sữa. Hầu như cả nhà chẳng bao giờ ăn cua mua ngoài chợ. Từ khi xuống thành phố học, không phải lúc nào cũng mua được ghẹ nên mới ăn cua. Thời gian nào có ghẹ là mình mua cả chục cân tích tủ ăn dần vì nhà mình đông người. Mùa hè mình chủ yếu nấu canh ghẹ còn thu đông trời lạnh mình hay làm ghẹ sữa sốt me hoặc rang lá lốt, 3 con mình đều thích. Mỗi bữa mình làm cả cân cũng hết".

Ghẹ sữa sốt me, rang lá lốt là những món được nhiều người thích.

Chị Thanh Ba ở Hà Đông, Hà Nội kể: "Mình rất thích ghẹ sữa sốt me, nấu canh chua cũng ngon, nước trong, vị ngọt thanh, đặc biệt không bị tanh như cua nuôi. Tủ lạnh nhà mình hầu như lúc nào cũng để sẵn ghẹ sữa để tiện là mang ra làm món".