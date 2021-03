Vào phòng tắm phát hiện "quái vật" khổng lồ, cô gái đăng đàn hỏi cao kiến của dân mạng và nhận được câu trả lời "bủn rủn chân tay"

Việc sinh vật lạ xuất hiện trong nhà mình là điều không ai muốn, đặc biệt là khi chúng có bộ dạng gớm ghiếc đầy vẻ dữ dằn. Mới đây, một cô gái tên Cathy Cox, sống ở thành phố Perth (Australia) đã có một trải nghiệm kinh hoàng khi phát hiện một "quái vật" đang chễm chệ trên tường trong phòng tắm nhà cô. Sau khi nhìn kỹ thì Cathy mới nhận ra đó là một con nhện thợ săn khá to.

Cathy rất sợ hãi sinh vật tám chân khổng lồ này nhưng cô không biết phải xử lý như thế nào đành chụp ảnh đăng lên một nhóm Facebook chuyên nhận diện các loài nhện.

Cathy viết: "Tôi tin mình đang có một cô nhện thợ săn xinh đẹp trong nhà tắm. Chắc nó không gây hại nhưng tôi có nên di chuyển nó đi chỗ khác không? Trái tim loạn nhịp khi nghĩ đến việc này…".

Sau đó, Cathy nhận được lời khuyên rằng cô nên di chuyển con nhện thợ săn vì hơi nước nóng bốc lên từ vòi hoa sen có thể khiến con vật trượt chân và trượt khỏi tường và bò lổm ngổm trên sàn nhà.

Một người nói thêm: "Tôi không thể tưởng tượng được điều kinh hoàng hơn việc con nhện ướt át hụt chân và ngã vào vai bạn trong lúc tắm". Những người khác thì tỏ vẻ kinh hãi trước những bức ảnh cận cảnh cô gái đăng để nhờ xác định loài nhện, Daily Mail đưa tin.

Một người khác nói đùa: "Có vẻ như nó to bằng một quả bóng rổ. Tôi sẽ không chạm vào đâu". Người khác nữa châm biếm: "Ôi, trông nó như có thể tự bật vòi hoa sen ấy". Thậm chí có người còn làm ảnh chế để so sánh kích thước của con nhện với con voi. Sau đó, Cathy thừa nhận rằng ở bên ngoài con nhện không to đến mức như thế, cô chỉ muốn chụp cận cảnh và phóng to hình lên để mọi người giúp xác định giống loài.

Loài nhện thợ săn sinh sống tại những nơi nóng ẩm nhiệt đới trên thế giới, vốn nổi tiếng với tốc độ và tập tính săn mồi của chúng. Vết cắn của nhện săn mồi mang nọc độc để làm tê liệt con mồi, và dù chúng được coi là vô hại đối với con người, vết cắn có thể gây sưng và đau đớn khủng khiếp kèm theo các triệu chứng như nôn mửa, tim đập nhanh. Bên cạnh đó kích cỡ khổng lồ của chúng cũng khiến nhiều người sợ chết khiếp.

