Vào mùa đông, hãy dùng loại "rau" này xào với thịt bò vừa ngon miệng lại tốt cho tim mạch và ngừa đột quỵ

Mùa đông chính là thời điểm củ năng (củ mã thầy) vào mùa thu hoạch. Rất nhiều người thích loại nguyên liệu này bởi nó có thể dùng ăn sống hoặc chế biến thành các món ăn ngon khác như: nấu chè, xào, hầm... Hương vị củ năng giòn, ngọt mát lại giúp giải khát cho những ngày lạnh hanh hao. Nếu bạn muốn thưởng thức củ năng thông qua chế biến món ăn thì nhất định nên thử xào cùng với thịt bò, hương vị rất tuyệt vời!

Nguyên liệu trong món ăn này tuy đơn giản nhưng được lựa chọn kỹ lưỡng. Củ năng đang vào mùa, sau khi gọt bỏ vỏ, củ năng trắng sạch, ngọt thanh, giòn tan, không hề thua kém bất kỳ loại rau củ nào. Thịt bò thì chọn miếng mềm, ướp gia vị trước, xào lên sẽ thơm phức, không hề bị khô. Thêm chút ớt chuông xanh, đỏ cho món ăn thêm phần hấp dẫn, trông thật bắt mắt. Sự kết hợp này không chỉ đẹp mắt mà còn bổ sung dinh dưỡng cho nhau - củ năng là nguồn cung cấp kali dồi dào và ít calo, trong khi thịt bò lại giàu protein chất lượng cao. Một bữa ăn như thế này vừa no bụng lại vừa không hề ngán, rất lý tưởng để bảo vệ sức khỏe trong mùa đông!

Củ năng rất giàu kali - đây là loại dưỡng chất đóng vai trò quan trọng phóng thích năng lượng từ chất đạm, chất béo và tinh bột trong chuyển hóa. Và đã có rất nhiều bằng chứng rõ rằng chứng minh chế độ ăn cung cấp kali nhiều hơn 4.000mg kali một ngày có khả năng làm giảm nguy cơ đột quỵ, cao huyết áp, loãng xương... Cụ thể, các nghiên cứu thống nhất chỉ rõ rằng, mỗi người cần bổ sung một lượng kali khoảng 1.600mg/ngày (ít hơn một nửa lượng kali được các nhà khoa học Anh khuyến cáo bổ sung hằng ngày cho một người lớn - khoảng 3.500mg) là đã đủ để giảm hơn 20% nguy cơ đột quỵ. Vì thế tận dụng những thực phẩm giàu kali đưa vào chế độ ăn uống có thể giúp chúng ta phòng ngừa các bệnh tim mạch,

Khỏi phải nói, kết cấu của món ăn này thật tuyệt vời. Củ năng giòn tan ngay từ miếng cắn đầu tiên, nước tiết ra với vị ngọt thanh mát, đánh tan mọi cảm giác ngán ngấy. Những lát thịt bò mềm mại, đậm đà, điểm xuyết chút mặn mòi của các loại gia vị. Hai kết cấu hòa quyện trong miệng, tạo nên một hương vị phong phú tuyệt vời với độ giòn, mềm, ngọt và vị umami.

Mùa đông này, đây sẽ là món ăn hoàn hảo để sưởi ấm trái tim và dạ dày của bạn.

Nguyên liệu để nấu món củ năng xào thịt bò

400g củ năng, 150g thịt bò, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, bột tiêu trắng (tùy thích), 1 thìa canh bột bắp, nửa quả ớt chuông xanh, nửa quả ớt chuông đỏ, lượng gia vị thích hợp, 3-4 tép tỏi.

Cách để nấu món củ năng xào thịt bò

Bước 1: Củ năng mua về bạn rửa sạch bùn đất sau đó gọt vỏ, rửa lại một lần nữa rồi thái thành các lát mỏng vừa phải. Tỏi đập dập băm nhỏ. Ớt chuông xanh và đỏ đem loại bỏ hạt rồi thái thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Thịt bò rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước rồi thái thành các lát mỏng. Cho thịt bò đã thái vào bát tô, thêm 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một lượng bột tiêu trắng vừa đủ và 1 thìa canh bột bắp, trộn đều. Sau đó thêm chút dầu ăn, trộn đều, đậy kín và ướp khoảng 15 phút cho ngấm gia vị. Tiếp đó đun nóng chảo rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì trút thịt bò đã ướp vào xào đến khi thịt đổi màu, lấy ra bát, để dùng sau.

Bước 3: Tiếp theo thêm một ít dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi băm rồi cho củ năng vào xào đều. Sau đó, thêm một chút gia vị và 1 thìa canh nước tương vào rồi xào đều. Cho ớt chuông xanh và đỏ vào, không đảo, thêm một ít nước, đun nhỏ lửa khoảng 1 phút. Như vậy, ớt chuông sẽ không bị mềm mà vẫn giữ được độ giòn, đậm đà hơn. Nếu bạn không ăn thích ớt chuông thì có thể bỏ qua nguyên liệu này cũng được.

Bước 4: Sau khi các nguyên liệu chín tới, bạn trút thịt bò đã xào vào, đảo nhanh tay cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện, củ năng thấm vị ngọt từ thịt bò. Sau đó bạn tắt bếp, cho món ăn ra đĩa, có thể rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên để trang trí món ăn.

Thành phẩm món củ năng xào thịt bò

Củ năng đang vào mùa, bạn hãy tận dụng làm món xào đơn giản mà ngon này cho gia đình thưởng thức. Củ năng sau khi xào vẫn giữ được độ giòn tan, tươi mát, kết hợp với thịt bò mềm ngọt làm nên món ăn hoàn hảo, đưa cơm.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món củ năng xào thịt bò!