Vào hè giá trái cây giảm mạnh, chị em nên chú ý kẻo mua nhầm hàng kém chất lượng

Vào hè trái cây vào chính vụ, hàng trong nước lẫn nhập khẩu đều có mức giá tốt chưa từng thấy. Giá măng cụt loại nhỏ được chào bán với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg, còn loại to được bán với giá 50.000 - 55.000 đồng/kg. Xoài, chôm chôm, nhãn Thái Lan có giá dao động 30.000 - 60.000 đồng/kg tùy điểm bán và chất lượng.

Măng cụt giá rẻ như cho!



Tại các shop bán hoa quả online, nhiều loại quả vốn được coi là “xa xỉ” như cherry, kiwi, … cũng giảm giá còn khoảng 200.000 đồng/kg. Kiwi vàng New Zealand giá 160.000 đồng/kg, Cherry Mỹ loại rụng cuống giảm giá 50% còn 200.000 đồng/kg.

Tương tự, tại các hệ thống siêu thị như BigC cũng giảm giá cho hàng loạt các loại trái cây nhập khẩu: Cherry 299.000 đồng/kg, Kiwi 95.000 đồng/kg, Blueberry 55.000 đồng/ hộp. Hoa quả trong nước như bơ sáp, dưa vàng, sầu riêng khoảng 40.000 đồng/kg.

Hoa quả nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng do thời gian vận chuyển kéo dài khiến chất lượng sản phẩm không còn được tươi ngon như trước. Chính vì vậy, đã kéo giá trái cây xuống thấp kỉ lục và chị em nên sáng suốt khi chọn mua cho gia đình mình.



Nhiều hoa quả trong các cửa hàng, siêu thị cũng giảm giá.



Cẩn thận hàng kém chất lượng

Lý giải cho việc giá cherry giảm là do trong quá trình vận chuyển quả bị rụng cuống nên giả giảm còn một nửa. Bên cạnh đó, cũng có những loại hàng bị dập nát, chị em cần kiểm tra kỹ trước khi mua, đặc biết là mua hàng online. Không chỉ cherry mà các loại hoa quả nhập khẩu khác cũng vậy.

Do dịch Covid-19 nên việc nhập khẩu qua đường chính ngạch cũng khá nghiêm ngặt, dễ dẫn đến tình trạng nhập lậu qua đường tiểu ngạch, chất lượng không đảm bảo, nên chị em cần lưu ý phân biệt hàng thật hàng giả để tránh có những lựa chọn sai lầm.

Những sạp bán trái cây giá rẻ ngoài lề đường như thế này có đảm bảo chất lượng?



Do sức hút của các loại hoa quả nhập khẩu với ngoài hình bắt mắt, hương vị mới lạ lại được bán giá rẻ hơn thường ngày nên các chị em đều muốn nếm thử nhưng không phải ai cũng có trải nghiệm như ý.

Gợi ý cách chọn một số hoa quả cho chị em

Sầu riêng: Vỏ sầu riêng hơi nâu vàng là quả chín cây. Chị em nên chọn quả tròn đều, gai nở tròn tựa bằng nhau, nặng cân, cuống nhỏ còn tươi, giữa lõi vàng, là trong ruột múi màu vàng ánh. Nếu gai nhọn, nở hết, bóp nhẹ hai gai giáp nhau là quả đó không sượng. Quả nào phía dưới những múi hơi nứt là chín đều, ăn ngon và ngọt, ngửi có mùi thơm ngào ngạt, lắc thử bên trong có cảm giác như lỏng, rụng (ngọt, béo), vỗ nghe âm trầm.

Sầu riêng có rẻ cũng vẫn phải chọn kỹ chị em nhé!



Măng cụt: Chị em nên chọn những quả hồng nâu, bóp nhẹ thấy hơi mềm là chín. Quả nào cứng là bên trong bị chảy nhựa, đắng (do khi còn trên cành bị gió dập), làm chai quả, hoặc để lâu, quá chín quả cũng bị hỏng (cứng). Không nên chọn măng cụt quả to vì đó là quả của những cây mới bói 1 quả càng to bao nhiêu, hột càng lớn, ăn không ngon và chua. Chỉ chọn những quả vừa phải, bóp thấy mềm là măng cụt của cây già; những quả đó ăn ngọt, hạt nhỏ.

Táo: Nên chọn táo vào đúng mùa. ủa nhập khẩu chị em nên tránh những quả mềm hay bị dập. Da quả táo phải mịn và căng. Một số quả táo ngon có thể có da dày và có những chấm nhạt. Hãy ngửi mùi thơm để đánh giá độ tươi ngon của táo.

Nho: Nho là loại quả chứa nhiều chất chống ôxy hóa và rất có lợi cho cơ thể. Nho tốt nhất từ tháng 10 đến tháng 4. Chùm nho chín đều và có màu xanh vàng nghĩa là nho tươi và có phẩm chất tốt. Nho đen có màu tím sậm. Chị em cũng nên kiểm tra cả cuống và cành nho để đảm bảo độ tươi ngon. Để mua nho thì tốt hơn hết là nên ăn thử trước khi mua.

Cherry: Chị em nên ưu tiên những quả sẫm màu, cuống còn xanh. Nếu mua hàng giảm giá, mất cuống có thể dùng tay bóp vào quả, nếu thấy cherry dày mình, rắn rắn, không bị mềm nhũn là được.Cuối cùng thì vuốt trên bề mặt thấy quả cherry nhẵn mịn, không sần sùi là chọn được ngay rồi.

Cherry giá rẻ nhưng vẫn nên ưu tiên quả sẫm màu và nếu còn cuống thì càng tốt nhé!



Kiwi: Chị em nên chọn quả to tròn và có độ cong nhất định, tránh những quả bị méo mó hay bẹp dính. Bên cạnh đó, quả có nhiều lông tơ bên ngoài cũng là quả ngon các chị em nhé! Có thể xoay quả kiwi một vòng để xem độ trơn láng của vỏ. Nếu trơn và không có dấu vết gì thì đó là quả ngon. Tránh chọn những quả có vết côn trùng đốt hoặc có vết bầm dập.

Trong thời điểm nhạy cảm như hiện nay, chị em nên ưu tiên dùng hàng Việt Nam vừa đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đừng ham của lạ của rẻ mà “rước họa vào thân”. Hơn nữa, tích cực ủng hộ cho bà con nông dân để hạn chế những cuộc “giải cứu” nông sản các chị em nhé!