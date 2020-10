Vân Trang “réo gọi” Ưng Hoàng Phúc để thực hiện giấc mơ của cậu bé khuyết tật tứ chi

Tiếp nối tập phim trước của chương trình Ngày May Mắn do T Production phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện, hành trình của diễn viên Vân Trang tiếp tục mang đến những điều may mắn cho em Trung Hiếu - một chàng trai bị tật nguyền tứ chi phải đi bán vé số mưu sinh nơi đất khách quê người.

Cuối tập phim trước, sau khi giúp đỡ Hiếu có được một ngày thu nhập thật hiệu quả từ công việc bán vé số, diễn viên Vân Trang đã cùng nhân vật trở lại căn phòng trọ của mình. Tại đây, điều bất ngờ đã xảy đến, căn phòng trống trơn, lạnh lẽo của Hiếu đã được ekip Ngày May Mắn "biến hóa" thành một không gian đầy màu xanh hi vọng với những tiện nghi cơ bản cần có.

Vân Trang chia sẻ: "Khi tiếp xúc với Hiếu, Trang cảm nhận được Hiếu không phải là một người sẽ kể khổ để người ta giúp mình, em kiệm lời và âm thầm cố gắng".

Trước khi trở về nhà, em Trung Hiếu đã có tâm sự với Vân Trang về cuộc sống nơi phố thị Sài Gòn không suôn sẻ như mình nghĩ nhưng vẫn phải chấp nhận. Bản thân nữ diễn viên cũng đồng tình với Trung Hiếu điều đó: "Khi chứng kiến cảnh tay chân em yếu ớt phải đẩy một cái loa lớn đi bán vé số như vậy, chị đứng phía sau mà cảm thấy mủi lòng".

Vân Trang cùng Trung Hiếu mua quà bánh cho con chị chủ nhà, Hiếu muốn chia sẻ sự may mắn của mình với mọi người xung quanh.

Vân Trang cũng hy vọng qua chương trình sẽ có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho Hiếu nhiều hơn.

Ngày May Mắn đã cùng diễn viên Vân Trang mang đến cho em Trung Hiếu một ngày vui vẻ, may mắn đúng nghĩa. Đặc biệt hơn, khi biết được Trung Hiếu là một "fan cứng" của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Vân Trang đã không ngần ngại nhờ nam ca sĩ ký tặng và gửi lời chúc sức khỏe đến Hiếu.

Chưa dừng lại ở đó, Hiếu còn có cơ hội được trò chuyện cùng thần tượng của mình qua video call. Sự hồi hộp, run rẩy pha lẫn niềm vui khi được trực tiếp giao lưu cùng thần tượng, dù chỉ thấy mặt qua màn hình điện thoại nhưng cũng không giấu nổi sự hân hoan, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cậu bé "cánh cụt" này.

Không chỉ giao lưu, Ưng Hoàng Phúc còn hát tặng cho nhân vật. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong đời của cậu bé đầy nghị lực này.

Tập phim sau khi phát sóng đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, mọi người đều bày tỏ niềm ngưỡng mộ đối với nghị lực phi thường của Hiếu và cả sự duyên dáng nhiệt tình dành cho nữ diễn viên tài năng Vân Trang. Ngày May Mắn sẽ là cầu nối uy tín mang yêu thương, sẻ chia từ các mạnh thường quân đến với nhiều mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.