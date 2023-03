Văn Mai Hương - Myra Trần song ca gây tranh cãi: Mạnh ai nấy hát, khán giả tiếc nhất vì 1 điều!

Mới đây, Văn Mai Hương và Myra Trần đã tổ chức đêm nhạc tại Đà Lạt. Bên cạnh các phần solo của mỗi người thì tiết mục song ca giữa 2 "vocalist" top đầu thị trường hiện tại cũng được trông đợi. Cả 2 nữ ca sĩ cũng đã chọn trình diễn cùng nhau When You Believe, bản song ca "huyền thoại" của 2 diva Whitney Houston và Mariah Carey. Ca khúc When You Believe nằm trong bộ phim Hoàng tử Ai Cập đã xuất sắc giành giải Oscar năm 1999 ở hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Nhiều năm trôi qua, giới mộ điệu vẫn yêu mến và phân tích cách hát của Whitney Houston và Mariah Carey trong màn kết hợp duy nhất của họ.

Văn Mai Hương và Myra Trần song ca When You Believe

Văn Mai Hương hát đoạn của Mariah Carey trong khi Myra Trần hát đoạn của Whitney Houston. Hơn một nửa phần trình diễn đầu trôi qua tương đối ổn áp khi cả hai dùng chất giọng nội lực, đầy kĩ thuật của mình phù hợp, tạo cảm giác đầy ấn tượng cho khán giả. Tuy nhiên, khi đến đoạn cao trào cần sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 giọng hát, Văn Mai Hương và Myra Trần đã không có sự hợp tác thành công. Kết quả là giọng hát của cả hai mỗi người đi 1 đường, không ăn nhập vào nhau. Các đoạn lên cao, thấp cũng khá tùy hứng, tạo nên tổng thể lộn xộn. Một số đoạn Văn Mai Hương cũng quên lời khiến Myra Trần phải "gánh" thay.



Khi đến đoạn cao trào cần sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 giọng hát, Văn Mai Hương và Myra Trần đã không có sự hợp tác thành công.

Ở dưới phần bình luận, khán giả nhận xét trái chiều về màn song ca của cả hai. Điều tiếc nuối nhất của netizen chính là việc 2 vocalist nữ nằm trong top đầu hiện tại, lại song ca 1 tình khúc "kinh điển" của 2 diva huyền thoại, nhưng vì thiếu sự chuẩn bị, hòa hợp trong giọng hát nên khán giả đã không có cơ hội để có thêm 1 tiết mục đúng tầm của cả hai. Nhiều người cũng so sánh màn song ca này như "khúc giao tranh" năm nào của Mỹ Linh - Thu Minh: đều là 2 giọng ca đẳng cấp nhưng kết quả chỉ khiến khán giả… "nhức đầu". Các lỗi kĩ thuật cũng được nhiều netizen chỉ ra như việc cả hai không bè chuẩn cho nhau, cách hát chưa hòa quyện,... cũng được đưa ra để góp ý đến 2 nữ ca sĩ.



- Thấy khúc climax (cao trào), đúng là mạnh ai nấy hát. Cũng may là Myra Trần quay sang ngó coi Văn Mai Hương đang hát đoạn nào xong vớt vát chuyển sang adlib với run này nọ chứ không thôi cũng banh chành bài hát rồi.

- 2/3 bài đầu ổn mà, đoạn sau mỗi bà feel 1 kiểu nên nghe hơi chối, y chang Mỹ Linh - Thu Minh

- Hay quá! Văn Mai Hương có cách ngân thật xuất sắc mỗi khi cô hát nhạc Mỹ, cả hai đều hát hay nhưng có lẽ vì chưa đủ thời gian tập chung nên khúc hát chung chưa được hòa quyện lắm, có nghĩa là giọng người này không nâng được cho người kia. Ngoài ra, cả hai đều hát quá hay.

- Đề nghị hai bạn đừng hát bài này mà không có tập luyện cẩn thận. Bài của diva, hai bạn có chất giọng đẹp mà lại không đầu tư công sức thật phí tài và phí thời gian nghe của khán giả!

- Song ca không hoà hợp, Văn Mai Hương hát cố quá, Myra mượt hơn, feel có chất USUK.