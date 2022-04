Văn Kiên - học trò Hương Giang giành Quán quân The Next Gentleman, Minh Khắc của đội Hà Anh là Á quân 1

Tối 22/4, Chung kết show The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ đã lên sóng với sự góp mặt của 7 thí sinh chính thức và 1 thí sinh được trở lại sau khi bị loại nhờ bình chọn của khán giả.

Sau khi trải qua nhiều vòng thi, cuối cùng thí sinh Văn Kiên của đội Hương Giang đã được xướng tên ở vị trí Quán quân. Thí sinh Minh Khắc của đội Hà Anh giành chức Á quân 1, còn thí sinh Minh Kha ở đội Xuân Lan thì giành ngôi Á quân 2.

Văn Kiên và Hương Giang.

Trước khi các MC đọc kết quả cuối cùng, host của chương trình là Dược Sĩ Tiến đã lên sân khấu bày tỏ cảm xúc. Trong lúc nói chuyện, Dược Sĩ Tiến còn rưng rưng như muốn khóc. Theo công bố từ chương trình thì Quán quân của show sẽ nhận được số tiền mặt 400 triệu đồng, hợp đồng hỗ trợ thương hiệu từ DST Entertainment trị giá 1 tỷ đồng và hàng loạt các voucher hấp dẫn đến từ các thương hiệu lớn.

Dù giá trị phần thưởng của 2 Á quân có phần "lép vế" hơn nhưng cả 2 lại bất ngờ được BTC "ưu ái" cho đi thi các cuộc thi quốc tế, trong khi Quán quân thì lại ngậm ngùi "ở nhà". Nếu như Á quân 1 nhận danh hiệu Man Of The Year Vietnam 2022, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Man Of The Year tại Philippines thì Á quân 2 cũng không kém cạnh khi trở thành Mister Grand Vietnam 2022, đồng thời có cơ hội chinh chiến ở đấu trường quốc tế Mister Grand International 2022.

Minh Khắc giành ngôi Á Quân 1.

Văn Kiên giành ngôi Quán quân.

Xoay quanh câu chuyện vì sao Quán quân ở nhà, Á quân đi thi quốc tế, Dược Sĩ Tiến chia sẻ: "Thứ nhất, The Next Gentleman không tìm kiếm nam vương. Tiêu chí từ đầu chương trình đưa ra: Ngoại hình, chiều cao không quan trọng. Do đó, Quán quân không nhất thiết phải đi thi nam vương, đó là tiêu chí xuyên suốt của chương trình. Thứ 2, Quán quân đã có danh hiệu, do đó, nhà sản xuất đã cố gắng thương thảo với đơn vị nắm bản quyền để Top 3 bước ra khỏi chương trình đều có danh hiệu".

Các thí sinh chiến thắng ở chương trình năm nay.

"Thứ 3, khi các bạn chưa vào đến Bán kết, Chung kết đã có sự quan tâm của nhãn hàng rồi. Do đó, việc các bạn đăng quang Quán quân chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn – trước mắt là giải thưởng hợp đồng truyền thông 1 tỷ từ chương trình. Vì vậy, chúng tôi sẽ lựa chọn Quán quân phù hợp nhất với tiêu chí đã đưa ra từ đầu. Với Á quân 1 hay Á quân 2, việc được dự thi quốc tế cũng là dịp để các bạn tìm được cơ hội lớn hơn cho mình. Nếu dồn hết giải thưởng cho Quán quân thì phải chăng chúng tôi đang đối xử bất công với Á quân của mình".

