Văn hoá "xào couple" độc hại showbiz: Kinh doanh hẹn hò thu lợi khủng nhưng đủ luật ngầm, chiêu trò "hiểm"

Năm 2024 dần khép lại khi Tết cận kề, và khán giả không khỏi bồi hồi khi nhìn lại thị trường giải trí châu Á đầy sôi động. Đi kèm với loạt tác phẩm phim khuấy đảo cả màn ảnh và mạng xã hội là những sự vụ xoay quanh đời tư dàn sao đình đám, bê bối bùng nổ đến chuyện tình ái nở rộ đều đủ sức mang đến cho khán giả 365 ngày rộn ràng. Đặc biệt, Cbiz lâu lắm rồi mới chứng kiến sự ra đời của nhiều cặp đôi được khán giả "đẩy thuyền" mạnh mẽ đến vậy, như Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân (Dữ Phượng Hành), Vương Tinh Việt - Ngô Cẩn Ngôn (Mạc Vũ Vân Gian), Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề (Vĩnh Dạ Tinh Hà), Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa (Cửu Trọng Tử), Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ (Đại Phụng Đả Canh Nhân)...

Thế nhưng bên cạnh loạt khoảnh khắc ngọt "sâu răng" viral khắp cõi mạng, công chúng cũng phải chứng kiến những hình ảnh kém đẹp bắt nguồn từ văn hoá "xào couple", "xé couple" với không ít quy tắc ngầm "khó tiêu" với fan qua đường. Hình thức "văn hoá" này tồn tại trong Cbiz nhiều năm qua với đủ mặt tốt mặt xấu, và cũng không hề hiếm khi đối chiếu sang showbiz Hàn hay các nước châu Á khác. Song vì được coi như luật bất thành văn, "xào và xé couple" dần biến thể với càng nhiều vấn đề bất cập, mâu thuẫn khó giải quyết đến ngay cả bản thân các ngôi sao quyền lực cũng khó kiểm soát nổi.

Văn hoá "xào couple"

Khó có thể xác định được rõ thời điểm ra đời của thuật ngữ showbiz này, song hình thức "xào couple" hay "sao tác couple" đã xuất hiện từ lâu trong showbiz sau khi các tin tức nghệ sĩ "phim giả tình thật" tạo được hiệu ứng truyền thông khổng lồ. Giải thích 1 cách đơn giản, đây là thuật ngữ chỉ hoạt động tạo hiệu ứng giữa 2 ngôi sao cùng đóng cùng 1 bộ phim hay tham gia chung dự án, chương trình qua cử chỉ, hành động thân mật, gần gũi hay "mờ ám" nhằm khiến khán giả cảm thấy như họ đang có tình cảm với đối phương ngoài đời.

Hoạt động này thường mang lại hiệu ứng nhiệt tăng vọt cho tác phẩm trong thời gian ngắn, tạo nhiều chủ đề thảo luận và thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, từ đây đem lại lợi ích cho cả tác phẩm, ngôi sao, nhà sản xuất... Còn nhớ "couple Lục Địa" Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba năm nào góp phần giúp 2 ngôi sao thu về vô số hot search, làm tiền đề cho sự nghiệp thăng lên hàng lưu lượng (chỉ những ngôi sao lớn Trung Quốc có fandom lớn mạnh, vững vàng). Biên kịch vàng Vu Chính cũng từng nâng đỡ cho những trường hợp "xào couple" nổi tiếng như Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn sau Diên Hi Công Lược và Hứa Khải - Bạch Lộc.

Lộc Hàm - Nhiệt Ba...

... hay Hứa Khải cùng 2 bạn diễn Ngô Cẩn Ngôn, Bạch Lộc đều là các cặp đôi cực hot, đông fan bậc nhất châu Á năm nào. Tuy nhiên giờ đây Lộc Hàm hẹn hò Quan Hiểu Đồng nhiều năm, Ngô Cẩn Ngôn đã lấy chồng, các couple này đều tan đàn xẻ nghé

Đến nay, trong showbiz xứ tỷ dân, xào couple đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền cho các bộ phim, đặc biệt là phim tình cảm. Dù không ít bộ phận khán giả biết rõ hoạt động này nhiều khi là giả, nhưng họ vẫn chấp nhận vì coi đây là 1 hình thức giải trí. Còn với các nghệ sĩ, tương tác thân mật với bạn diễn ở các sự kiện quảng bá phim, tuyên truyền show cũng là tính chất công việc. Tuy nhiên chuyện gì cũng có mặt trái, bởi hoạt động xào couple có thể phản tác dụng, trở nên phản cảm và lố lăng hoặc làm nổ ra tranh chấp giữa các bộ phận người hâm mộ.

Lý giải cho điều này, ta có thể đề cập qua đến các loại nhóm fan của nghệ sĩ trong làng giải trí Hoa ngữ. Fan only là nhóm fan chỉ hâm mộ 1 nghệ sĩ và thường không dính líu đến cặp đôi nào của nghệ sĩ đó. Fan couple là nhóm người hâm mộ "đẩy thuyền" 2 nghệ sĩ, và được tách bạch hẳn với fan riêng lẻ. Trong trường hợp đóng 1 bộ phim, nghệ sĩ thường thu hút được cả fan only và fan cọuple, từ đây phạm vi fan của ngôi sao này được mở rộng. Song khi nghệ sĩ nhận tác phẩm mới và có người tình màn ảnh mới, các nhóm fan cặp đôi cũ và mới thường gặp xung đột, trong khi fan only thường đấu tranh vì sự nghiệp của thần tượng. Vì mối quan hệ phức tạp này, các nhóm người hâm mộ của nghệ sĩ thường xuyên nổ ra tranh cãi và có thể nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến cả danh tiếng của ngôi sao.

Năm 2024, bộ phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian trở thành cơn sốt bao trùm khắp màn ảnh và MXH châu Á, đi kèm với thành công của tác phẩm là danh tiếng tăng vọt của 2 diễn viên chính Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt. Dù có khoảnh cách tuổi lớn (12 tuổi), cặp đôi màn ảnh này vẫn làm hàng nghìn fan bấn loạn vì phản ứng hoá học đỉnh cao cả trong phim, lẫn hậu trường và đi show, và từ đây tin đồn hẹn hò cũng rộ lên.

Câu chuyện trở nên phức tạp khi Ngô Cẩn Ngôn tuyên bố kết hôn và lộ bụng bầu với nam diễn viên tai tiếng Hồng Nghiêu. Tranh cãi nổ ra nhắm vào cả 3 nghệ sĩ: Vương Tinh Việt bị phê phán là không ý thức được việc giữ khoảng cách với đàn chị đã có bạn trai 7 năm, còn Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu bị phản đối vì quá khứ rắc rối của đàng trai. Vực lại sự nghiệp sau bao năm vất vả, Ngô Cẩn Ngôn lại mất đi không ít fan dù bản thân cô cũng chỉ mong muốn được ổn định gia đình và vẫn chăm chỉ cống hiến.

Ngô Cẩn Ngôn dính thị phi vì công bố kết hôn sau thời gian ngắn kết thúc phim Mặc Vũ Vân Gian, nhiều fan "ship" cô với Vương Tinh Việt bức xúc vì không khỏi cảm thấy bị lừa dối. Tuy nhiên có ý kiến phản bác rằng fan nên tách bạch giữa phim và đời thực, tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của ngôi sao

Xào lố và xé couple - Khởi nguồn của vô số rắc rối và tranh cãi không hồi kết

Ngoài xào couple, trong làng giải trí Hoa ngữ còn tồn tại 2 hoạt động đi kèm đó là "xé couple" và "luyện fan". "Xé couple" chỉ hành động ngừng tương tác hay cự tuyệt hẳn mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ sau khi hoàn thành tác phẩm, còn "luyện fan" chỉ hoạt động dùng chiêu trò để biến fan couple thành fan riêng (fan only). Thậm chí sau nhiều năm đúc kết từ các trường hợp nghệ sĩ xào và xé couple, khán giả cũng đã nhìn ra mô hình "bí kíp luyện fan" thường được các ngôi sao sử dụng để tích luỹ người hâm mộ mỗi lần ra mắt tác phẩm mới.

Là diễn viên từng đứng vào hàng nam thần hút fan bậc nhất Cbiz, Dương Dương hợp tác với không ít diễn viên nữ xinh đẹp, tài năng và hot hit. Thế nhưng cũng vì những lần tương tác thân mật bị truyền thông và netizen bóc mẽ là dùng đi dùng lại như bí kíp xào couple, nam diễn viên cũng dần mất đi thiện cảm của công chúng. Năm 2022, Dương Dương và Triệu Lộ Tư từng lên thẳng top 1 từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất Weibo bảng giải trí sau khi lộ ảnh hậu trường đút bánh bao đầy thâm tình trên phim trường Thả Thí Thiên Hạ. Vô số tin tức làm dấy lên nghi vấn 2 người hẹn hò rộ lên khắp MXH, hotsearch cũng được đẩy lên lộ liễu. Hoá ra, nam tài tử từng dùng chiêu trò y hệt vào năm 2021 để quảng bá Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và đối tượng của anh hồi đó là mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chiêu anh bánh bao được Dương Dương dùng đi dùng lại với 2 bạn diễn mỹ nhân, điều này khiến công chúng thấy phản cảm

Khi xào couple trở nên phổ biến cũng là lúc nhiều ngôi sao kém nổi sử dụng hoạt động này như phương thức "cọ nhiệt". Trong trường hợp đáng lên án nhất, các diễn viên tuyến 18 (chỉ diễn viên vô danh, kém nổi) còn ăn vạ xào couple. Nữ diễn viên Vương Tử Tuyền là ví dụ điển hình nhất, cô từng nổi lên sau 1 đêm qua bộ phim làm mưa làm gió màn ảnh Hoa ngữ Anh Cũng Có Ngày Này nhưng lại mất thiện cảm của khán giả vì quá nhiều lần sử dụng tin đồn tình cảm với hàng loạt sao nam đình đám như Lý Hiện, Đặng Luân, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Chu Nhất Long... để thu hút sự chú ý của công chúng.

"Búp bê cổ trang" Điền Hi Vi cũng là 1 trong những cái tên bị chỉ trích không ít lần vì chiêu trò tạo đề tài đánh bóng tên tuổi. Nàng tiểu hoa 95 chẳng ngại thị phi, bất chấp mọi cách để được chú ý, và gần đây nhất cô nàng bị "ném đá" do xào couple quá lố với bạn diễn Vương Hạc Đệ. Ngay từ sự kiện năm 2024 cho đến thảm đỏ sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng đầu năm 2025, Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ đã liên tục hứng chỉ trích với màn skinship "ô dề, lố lăng". Đại Phụng Đả Canh Nhân vốn là phim nam tần nên việc xào couple được cho là không cần thiết đối với các diễn viên của phim, song nàng mỹ nhân nóng bỏng vẫn bị tố là "xào" quá lố, thậm chí còn khiến nam thần Cbiz xịt keo, gượng gạo tương tác lại trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng.

Vương Tử Tuyền bất chấp "xào couple", bị cho là lợi dụng danh tiếng loạt sao nam đình đám như Lý Hiện, Vương Nhất Bác

"Búp bê cổ trang" nóng bỏng Điền Hi Vi nhiều lần tương tác thân mật với Vương Hạc Đệ, song khán giả đại chúng lại chuyển từ thích thú sang chê bai vì cả hai tương tác ngày càng lố lăng, ố dề

Ngoài xào couple lố lăng, chuyện "xé couple" cũng làm nổ ra không ít cuộc chiến ầm ĩ giữa các fandom lớn ở Trung Quốc. Từ xung đột giữa fan only với fan couple cho đến fan cặp đôi mới và cũ, tất cả đều khiến nghệ sĩ rơi vào tình huống khó xử. Nhiều năm trước, đông đảo người hâm mộ châu Á từng phát cuồng vì 2 bộ phim Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết, và "ship" mạnh mẽ cả 2 cặp đôi diễn viên chính. Dù các blogger từng lên tiếng phủ nhận chuyện "phim giả tình thật", fan Ngô Lộ Khả Đào và Đệ Hân Dẫn Lực (tên của 2 fandom couple) vẫn được ủng hộ nhiệt tình. Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết.

Cuộc chiến xé couple của 2 cặp diễn viên chính này trở thành tiền lệ xấu của showbiz Hoa ngữ, bởi động thái của cả nghệ sĩ lẫn fandom đều quá phũ phàng. Chuyển khởi điểm từ khi hậu viện hội (fanclub chính thức) của nam diễn viên sinh năm 1999 đưa ra thông báo tuyên bố tất cả dự án sinh nhật đều phải đảm bảo chỉ dành riêng cho Ngô Lỗi, phòng làm việc của anh cũng từ chối hoạt động tiếp ứng bằng ảnh Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư. Mâu thuẫn và tranh cãi xoay quanh vụ việc này bị đẩy lên cao trào khi 1 bộ phận fan couple Ngô Lộ Khả Đào đồng loạt đổi ảnh đại diện thành cảnh 2 nhân vật "khoá môi" như động thái biểu tình. Nhìn vào cảnh tượng này, khán giả qua đường thấy phản cảm, còn fan only của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư vô cùng bức xúc. Sau vụ drama này, 2 nghệ sĩ cũng tránh tương tác trực tiếp ở các sự kiện, đôi khi chỉ nhìn bóng lưng của nhau và âm thầm vỗ tay ủng hộ đối phương.

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư từng tương tác thân thiết ở các hoạt động quảng bá, trên phim trường, song lại coi nhau như người dưng ở các sự kiện lớn sau khi phim kết thúc

Mối quan hệ của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân còn phức tạp hơn nữa. Sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, nam diễn viên sinh năm 1998 được cho là bỏ theo dõi Ngu Thư Hân trên Weibo, dẫn đến nghi vấn chủ động tách khỏi Ngu Thư Hân và xé couple. Ngu Thư Hân sau đó cũng tránh tương tác với bạn diễn ở sự kiện, thậm chí 2 người còn ra hiệu với nhau để tránh nói chuyện ở Đêm hội Weibo dù bị BTC cố tình xếp chỗ khó xử. Fandom riêng của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng xảy ra tranh cãi vì vấn đề phiên vị, và thị phi vẫn gõ cửa nhà 2 nghệ sĩ đến tận bây giờ dù họ đều đã có phim mới cùng couple mới.

Ngu Thư Hân liên tục cười gượng vì bị BTC Đêm hội Weibo 2022 xếp chỗ ngồi ngay bên Vương Hạc Đệ và tình màn ảnh mới của anh chàng - Bạch Lộc, còn bị MC hỏi về bạn diễn cũ trên sân khấu nhận giải. Tuy Ngu Thư Hân và Bạch Lộc là chị em thân thiết trong showbiz, cả hai vẫn rất khó xử vì bị BTC đặt vào tình huống này

Năm 2024, Vĩnh Dạ Tinh Hà tạo nên cơn sốt bất ngờ trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, kéo theo hiệu ứng couple của Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề. Từ lần hợp tác đầu tiên trong phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, cả hai trở thành cặp bạn thân 5 năm, tương tác và ủng hộ lẫn nhau công khai vô số lần trước khi tái hợp lần 2 trong Vĩnh Dạ Tinh Hà. Vì loạt cử chỉ thâm tình ở các buổi quảng bá phim cho đến hint tình cảm ở show thực tế và đỉnh điểm là màn rước nàng xuống sân khấu tại Tinh Quang Đại Thưởng 2025, Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề trở thành couple hút nhiều fan nhất trong thời gian ngắn (hơn 500 nghìn fan).

Đinh Vũ Hề còn được coi là ngoại lệ của Ngu Thư Hân vì là nam chính đầu tiên cô nàng cùng đi quét lầu (đi thăm trụ sở chính của các đài/website phim để quảng bá), nam chính đầu tiên cùng cô quay chương trình thực tế, sao nam đầu tiên được cô nàng công khai nhắc đến trong bài phát biểu nhận giải (Tinh Quang Đại Thưởng)... Bộ đôi này những tưởng đã có thể trở thành ngoại lệ đầu tiên của Cbiz, thoát khỏi vòng lặp xào và xé couple, luyện fan.

Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đều nhiều lần thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho đối phương, cụ thể là ở 2 sự kiện lớn Tinh Quang Đại Thưởng và Đêm hội Weibo 2025

Hành động của cả hai không hề được lên kịch bản trước hay cố tình chiêu trò để xào couple, bởi đến dàn sao đình đám cũng phải bất ngờ và phấn khích khi được tận mắt chứng kiến cảnh họ đối xử với nhau ngọt ngào

Thế nhưng từ 1 câu trả lời người hâm mộ đơn giản của Đinh Vũ Hề "Tôi sợ cá có xương lắm" (cá là biệt danh của Ngu Thư Hân), fan only của 2 nhà nam nữ khẩu chiến dữ dội đến mức đưa nhau lên hẳn hotsearch xứ tỷ dân. Nam diễn viên họ Đinh bị gọi là "trà xanh", tâm cơ xé couple. Còn Ngu Thư Hân, cô 1 lần nữa bị kéo vào cuộc chiến fandom xé couple.

Mặc dù 2 fandom "chiến" qua lại dữ dội, Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân vẫn có nhiều hành động đẹp dành cho nhau. Trước đây, Đinh Vũ Hề từng chi gần 400 triệu đồng ủng hộ 1218 cuốn tạp chí mỗi phiên bản để nhắc cả showbiz về ngày sinh nhật Ngu Thư Hân, còn nữ diễn viên công khai chi 133.000 tệ (460 triệu đồng) mua 1210 bản tạp chí L'Officiel ủng hộ Đinh Vũ Hề kể cả sau trận chiến fandom. Bộ tứ diễn viên Vĩnh Dạ Tinh Hà duy trì mối quan hệ tốt đẹp, giữ lời hứa đồng hành với nhau, ủng hộ lẫn nhau phát triển trong showbiz. Song qua lời tranh cãi của bộ phận không nhỏ fan 2 bên, tình cảm bạn bè 5 năm của Ngu Thư Hân - Đinh Vũ Hề lại bị biến thành mối quan hệ đồng nghiệp bèo nước gặp nhau, không thèm dính líu tới nhau khi hết phim.

2 ngôi sao ủng hộ lẫn nhau và dõi theo bước đường phát triển của đối phương. Nhưng qua lời rất nhiều fan 2 bên, họ lại không khác gì ủng hộ chỉ vì công việc và trả nợ sau khi hết phim

Chưa hết, dù không hề có tương tác, Vương Hạc Đệ vẫn vô tình bị réo gọi cả khi Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề thân thiết cho đến khi họ dính thị phi vì anh từng được "ship" với nàng tiểu hoa 95. Từ loạt câu chuyện trên, 1 lần nữa công chúng phải ngẫm nghĩ lại về văn hoá xào couple, xé couple độc hại trong showbiz Hoa ngữ. Dù các ngôi sao đối xử với nhau ra sao, mối quan hệ của họ cũng dễ dàng bị bóp méo, bị biến tấu qua màng lọc vô hình, đó là vô số lời bàn tán và suy luận của netizen qua đường hay chính bộ phận người hâm mộ tự nhận là fan ruột. Suy cho cùng nghệ sĩ là bạn hay thù, họ mới là người hiểu rõ nhất. Tuy nhiên để làm vừa lòng khán giả, họ luôn phải cân đong đo đếm mọi hành động, mọi ánh nhìn, và đôi khi đặt cả lòng tốt giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau lên bàn cân suy xét.

Dù đã không còn liên quan từ lâu, ở sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025, 1 lần nữa Vương Hạc Đệ lại dính thị phi với bạn diễn cũ Ngu Thư Hân. Vì biểu cảm lạnh lùng, anh chàng bị netizen Trung nhận xét là "khó ở". Được biết Vương Hạc Đệ có biểu hiện như thế này khi Ngu Thư Hân tương tác ngọt ngào với Đinh Vũ Hề. Điều đáng nói là, các bạn diễn cũ của cô nàng này như Trương Lăng Hách vẫn rất thoải mái theo dõi màn tương tác này

Xào couple là nghệ thuật: Xào lố cũng không được, không xào cũng chẳng yên

Chẳng ngoa khi nói rằng xào couple cũng là 1 bộ môn nghệ thuật, bởi cách thức kinh doanh này đòi hỏi sự khéo léo và EQ cao. Tôn Thiên là cái tên mới nổi trong số các nữ diễn viên đang lên lạm dụng chiêu xào couple. Có điều, mỹ nhân này lại may mắn hơn cả vì dù cố gắng xào couple, thị phi lại tìm đến bạn diễn của cô. Khi hợp tác trong dự án phim ngôn tình phá án Đông Chí, Tôn Thiên và Hoàng Cảnh Du cùng tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy để quảng bá. Khi cô chủ động thân mật, nam diễn viên họ Hoàng lại né tránh, duy trì khoảng cách và cố tình chọn bắt cặp với người khác thay vì tạo tình huống thân mật như bình thường. Cách hành xử của nam diễn viên sinh năm 1992 khiến Tôn Thiên sượng trân, xấu hổ.

Dư luận lúc này đi theo chiều hướng bất ngờ, Hoàng Cảnh Du bị công chúng chỉ trích vì hành xử thiếu tôn trọng, không tương tác với bạn diễn và thiếu chuyên nghiệp. Trên thực tế, xào couple đã trở thành 1 phần công việc của 1 diễn viên xứ Trung, dù không muốn thân mật quá, nam diễn viên cũng nên tương tác vừa phải. Bên cạnh ý kiến trái chiều, nhiều khán giả lại bênh vực Hoàng Cảnh Du và khẳng định anh quá sáng suốt và tỉnh táo khi giữ khoảng cách vì Tôn Thiên vốn đã có bạn trai - nam diễn viên Trần Tĩnh Khả. Sau cùng dư luận lại hướng mũi dùi về phía nữ diễn viên, cô gặp phải trường hợp giống Dương Dương, tái sử dụng chiêu thức nên phản tác dụng và làm người xem thấy phản cảm.