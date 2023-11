Văn Hậu diện đồ đôi cùng Hải My, được mẹ và các em vợ "hộ tống" tới hội trường cưới

Đám cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Vào 17h hôm nay, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Sáu tiếng trước giờ G, cô dâu chú rể đã xuất hiện tại hội trường cưới, quán xuyến việc trang trí và chuẩn bị cho bữa tiệc trọng đại.

Văn Hậu và Hải My hôm nay mặc áo phông đôi màu hồng. Hải My mặc quần đùi khoe chân dài nuột nà, tóc cột cao gọn gàng. Văn Hậu phụ trách mang hành lý của hai vợ chồng đi trước. Cặp đôi được mẹ và các của Hải My "hộ tống" tới khách sạn. Cậu em trai lớn xách đồ cô dâu giúp chị gái.

Văn Hậu và Hải My xuất hiện tại hội trường tiệc cưới ở Hà Nội

Sáng 26/11, việc trang trí cho không gian tiệc cưới của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang được gấp rút hoàn thiện. Không gian tiệc cưới sử dụng nhiều hoa tươi thơm ngát. Đặc biệt ở sảnh đón khách, những tấm ảnh của cặp đôi được phóng to và dựng cạnh nhau tạo nên góc check-in ấn tượng cho khách tới tham dự.

Khách mời tham dự đám cưới Văn Hậu - Hải My hôm nay phần lớn là khách của gia đình nhà gái, cùng bạn bè thân thiết, đồng nghiệp của cặp đôi. Dự kiến các tuyển thủ Việt Nam và dàn sao showbiz cũng sẽ góp mặt.

Trước đó, ngày 11/11, Văn Hậu và Hải My đã tổ chức đám cưới tại quê nhà chú rể ở Thái Bình.