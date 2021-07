Vẫn đóng phim 19+ nhưng ơn giời, style của Han So Hee trong drama mới không còn già như hồi "làm tiểu tam" nữa!

Han So Hee là một mỹ nhân xinh đẹp nổi bật của làng phim Hàn. Khi mới chập chững gia nhập nền giải trí, nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt hao hao giống "tường thành nhan sắc" Song Hye Kyo.

Sau nhiều năm ngụp lặn với một số vai phụ, tên tuổi của Han So Hee chỉ thực sự vụt sáng khi vào vai "tiểu tam" trong hit truyền hình "Thế Giới Hôn Nhân". Và chỉ khoảng một năm sau đó, Han So Hee đã có vai chính phim truyền hình đầu tiên trong tác phẩm "Nevertheless" – drama đang gây sốt xình xịch trên mạng xã hội Việt.

Cả hai bộ phim trên đều ngập tràn các tình tiết 19+, giúp chứng minh sự táo bạo trong diễn xuất của Han So Hee. Tuy nhiên, điểm ấn tượng không kém cả những cảnh nóng "đốt mắt" khán giả chính là phong cách thời trang của Han So Hee trong hai bộ drama nổi bật này. Từ vai diễn tiểu tam cho đến khi hóa thân vào cô sinh viên "đau đầu vì tình" trong "Nevertheless", Han So Hee đã có những chuyển biến thú vị trong cách diện đồ.

Style trưởng thành, già dặn trong "Thế Giới Hôn Nhân"

Trong "Thế Giới Hôn Nhân", nhân vật của Han So Hee có hình tượng khá chững chạc. Vậy nên, style của cô cũng theo đó mà có phần trưởng thành hơn. Han So Hee trong "Thế Giới Hôn Nhân" thường diện những items như là váy đứng dáng, áo măng tô nhấn eo, áo khoác vải tweed, áo sơ mi giản dị…

Dù khán giả không ưa gì nhân vật của Han So Hee trong "Thế Giới Hôn Nhân" nhưng phải công nhận, phong cách thời trang của nàng "tiểu tam" vẫn rất thanh lịch, nữ tính. Tuy nhiên, do bộ phim 19+ này đầy rẫy drama và những tình tiết khá u ám, nên mọi outfit của Han So Hee đều cho cảm giác ảm đạm, không được tươi tắn và trẻ trung cho lắm.

Phong cách tươi trẻ, đầy sức sống trong "Nevertheless"

Thời trang của Han So Hee trong "Nevertheless" thì khác hẳn khi đóng "Thế Giới Hôn Nhân". Nhân vật của cô nàng là sinh viên nghệ thuật có cuộc sống thú vị, nhiều màu sắc. Style mà tổ phục trang xây dựng cho cô cũng ăn nhập hoàn hảo với tính cách nhân vật.

Cô nàng diện nhưng items trẻ trung như là áo sơ mi oversized, áo thun, cardigan, blazer và váy liền họa tiết… Loạt trang phục này tuy không quá cầu kỳ, nhưng rất tươi sáng và trẻ trung. Cách mix đồ của Han So Hee dù rất cơ bản, nhưng vẫn cực kỳ hút mắt, có tính ứng dụng cao.

Không chỉ phong cách thời trang, kiểu tóc của Han So Hee cũng có sự thay đổi ngoạn mục. Từ mái tóc dài rẽ ngôi khá chững chạc, Han So Hee của "Nevertheless" đã kết thân với tóc lửng tỉa layer, mái lưa thưa trẻ trung, ngọt ngào. Đây cũng là kiểu tóc hợp xu hướng, đáng để học hỏi.

Ảnh: Internet