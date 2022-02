Valentine mà diện 9 item đẹp - sang - sexy này thì chàng nào cũng bị hớp hồn

Đầu tiên, dành cho những cô nàng kín đáo thì bạn có thể tham khảo mẫu áo tay bồng đến từ Veo's. Áo có thiết kế mềm mại với chất vải rủ, mang đến vẻ sang chảnh mà vẫn sexy một cách tinh tế. Với mẫu áo này, bạn có thể mix cùng chân váy nữ tính hoặc quần jeans năng động cũng đều ổn cả.

Nơi mua: Veo's; Giá: 392k

Thêm 1 gợi ý vừa xinh vừa sang khác là mẫu áo đến từ Nine To Five với thiết kế cổ vuông lấp ló phần xương quai xanh gợi cảm của người mặc. Với mẫu váy này, bạn có thể mix cùng chân váy để có được diện mạo nữ tính, ngọt ngào.

Nơi mua: NineToFive; Giá: 580k

Với váy, một chiếc váy 2 dây đơn giản mà phô diễn trọn vẹn đường cong sẽ giúp vẻ sexy của các nàng được tôn lên một cách triệt để. Với kiểu váy này, bạn chỉ cần mix thêm cùng 1 đôi sandal và túi cầm tay đơn giản là đã có outfit ưng mắt, sang chảnh.

Nơi mua: ShebyShj; Giá: 430k

Một gợi ý khác cũng không kém phần sexy, thời thượng cho đêm Valentine chính là mẫu đầm dáng cổ yếm, chất vải co giãn tôn đường cong của Beachclub. Chi tiết xẻ ngực sâu còn giúp vòng 1 của các nàng được phô bày một cách tinh tế.

Nơi mua: Beachclub; GIá: 520k

Với những cô nàng vừa thích nữ tính lại vừa thích gợi cảm thì mẫu váy trễ vai in hoa của ROM chính là gợi ý hợp lý. Dáng váy trễ vai tôn lên xương quai xanh đồng thời còn có thêm chi tiết xẻ nhẹ tôn lên đôi chân thon dài.



Nơi mua: ROM; Giá: 645k

Bạo liệt hơn 1 chút thì bạn có thể tham khảo mẫu váy cắt xẻ táo bạo của Coco. Váy có những chi tiết cắt xẻ dọc phần thân trên giúp đường cong nuột nà được tôn lên triệt để. Đây cũng đang là 1 trong những mẫu đầm hot hit rất được những cô nàng sành điệu yêu thích trong năm nay.

Nơi mua: Coco; Giá: 650k

Thêm 1 số gợi ý váy 2 dây vừa sang vừa sexy và có thể dễ dàng tái sử dụng cho nhiều dịp quan trọng khác biệt đến từ Mollynista và Dottie mà bạn có thể tham khảo cho đêm Valentine.

Nơi mua: Mollynista; Giá: 950k

Nơi mua: Dottie; Giá: 1.690k

Với kiểu đầm này, bạn có thể mix cùng sandal sang chảnh hoặc boots da cá tính cũng đều hợp cả. Dáng đầm 2 dây sẽ phô diễn phần vai trần và lấp ló vòng 1 một cách tinh tế.

Nơi mua: EvadeEva; Giá: 2.199k





