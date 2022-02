Valentine đi nhà nghỉ: Liệu chủ cơ sở có bắt buộc phát bao cao su miễn phí hay không và liệu có an toàn khi sử dụng?

Đối với nhiều bạn trẻ, ngày Lễ tình nhân (14/2) là một trong những dịp quan trọng để thể hiện tình yêu của bản thân với đối phương, nhất là trong bối cảnh đại dịch đã diễn ra được 2 năm khiến các hoạt động vui chơi giải trí đóng cửa dài hạn.



Tất nhiên, đây cũng là ngày kín phòng của các nhà nghỉ khi nhiều cặp đôi tìm chỗ riêng tư cho cuối ngày. Tuy vậy nhiều người thắc mắc rằng liệu vào nhà nghỉ có thể đòi hỏi bao cao su hay không? Liệu nhà nghỉ có bắt buộc phải cấp "áo mưa" miễn phí cho khách hàng hay không?

Về vấn đề này thì tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có quy định như sau:

"Điều 5. Quyền và trách nhiệm của cơ sở 1. Bán, cung cấp miễn phí bao cao su đã được cấp phép lưu hành còn hạn sử dụng tại cơ sở. Trường hợp chương trình, dự án quy định bao cao su được cung cấp miễn phí thì không được bán."

Như vậy theo quy định này thì nhà nghỉ, khách sạn hay nói cách khác là cơ sở kinh doanh lưu trú KHÔNG có trách nhiệm cung cấp miễn phí bao cao su cho khách hàng. Việc phát "áo mưa" miễn phí cho khách hàng tuỳ thuộc vào quyết định của chủ cơ sở và khách hàng chỉ có thể thương lượng.

Trên thực tế, phần lớn nhà nghỉ hay khách sạn hiện nay có chuẩn bị bao cao su miễn phí cho khách, hoặc thậm chí chấp nhận bán nếu khách có nhu cầu. Đây là một dịch vụ hữu ích nhằm tăng doanh số đặt phòng cũng như đem lại sự thoải mái, riêng tư cho khách hàng khi đến thuê nhà nghỉ.

Thông thường chủ các cơ sở sẽ đặt bao cao su miễn phí trong ngăn kéo tủ, dưới gối hay nệm giường hoặc tủ quần áo. Tuy nhiên trong một số trường hợp, bạn phải hỏi trực tiếp lễ tân vì dọn phòng thường không hay kiểm tra. Một số cơ sở thì không cấp phát miễn phí bao cao su nên bạn phải thương lượng trực tiếp.

Tuy nhiên, liệu có sử dụng bao cao su miễn phí này hay không thì vẫn còn là một tranh cãi.

Theo đó, phần lớn các "áo mưa" miễn phí mà nhà nghỉ sử dụng thường là đồ giá rẻ, ít tính năng và hay để lâu nếu không có khách thường xuyên. Do là đồ miễn phí nên mùi của chúng cũng chẳng dễ chịu lắm và chủ yếu chỉ để tránh thai hay tránh lây truyền bệnh qua đường tình dục.

Tồi tệ hơn, có những trường hợp kém may mắn là bao cao su bị hỏng, thủng hay hết hạn sử dụng do chủ nhà nghỉ không hay kiểm tra thường xuyên vì chỉ để đó cho có.

Tất nhiên, những sản phẩm này khó lòng kiểm tra được có phải hàng chính hãng hay không, nguồn gốc xuất xứ từ đâu. Khách hàng sử dụng cũng không hay kiểm tra liệu chúng có phải hàng rởm hoặc bị thủng hay không.

Bởi vậy, các bạn trẻ tốt nhất nên mang bao cao su trong ngày Valentine nếu có ý định thuê nhà nghỉ cuối ngày. Trong trường hợp không chuẩn bị thì nên kiểm tra kỹ trước khi sử dụng.