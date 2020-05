1. Chiếu điều hòa

Chiếu điều hòa, hay có người còn gọi là chiếu mát, đúng là có tác dụng điều hòa nhiệt độ khi nằm lên, nhưng cái quan trọng nhất là chỉ khi bật máy lạnh lên thì nó mới phát huy tác dụng. Chúng tôi đã thử đem so chiếu cao su non Tencel và chiếu sợi mây Muji, và cả 2 đều khác rất nhiều so với những mẩu quảng cáo trên mạng.

Chúng tôi đã dùng thử 2 loại chiếu điều hòa phổ biến nhất trên thị trường và thấy rằng chúng gần như chẳng có tác dụng làm mát thật sự như quảng cáo.



Nhìn chung, món này không phải là vô dụng hoàn toàn, chẳng qua là cách quảng cáo của một số bên bán hàng khiến nhiều chị em hiểu nhầm mà mua về dùng lại tưởng bị lừa. Hơn nữa, giá cả của các loại chiếu này có thể lên tới gần 1 triệu đồng, nếu mua rồi không dùng được thì quả thật phí phạm.

2. Chăn điều hòa

Cũng như chiếu điều hòa, chăn điều hòa không phải để dùng thay thế, mà là để dùng chung với điều hòa không khí. Mẫu chăn này bù lại thì có thiết kế đẹp mắt, chất lượng vải mềm mịn êm ái.

Cũng như chiếu điều hòa, chăn điều hòa là để dùng chung với điều hòa, chứ không phải thay thế!



Nếu muốn dùng chăn điều hòa đúng chuẩn “xịn sò” thì chị em thử xem loại có tên SmartDuvet này, chuyên dùng cho các cặp đôi mà một người hay nóng, một người dễ lạnh. Bằng cách chia đôi chăn ra thành hai phần, được thổi khí nóng/mát từ chiếc máy đặt dưới gầm giường, thế là dù ngủ chung nhưng cũng không phải tranh nhau chỉnh nhiệt độ điều hòa nữa.

Chăn điều hòa thứ thiệt là phải có bộ thổi gió nóng/lạnh như thế này này.



Đáng tiếc là sản phẩm này chỉ được bày bán ở nước ngoài và cũng không phổ biến cho lắm vì giá cao, chưa xuất hiện tại Việt Nam.

3. Quạt điều hòa chạy bằng nước

Những loại quạt điều hòa chạy bằng nước đã xuất hiện nhiều năm nay, nhưng vẫn ít người hiểu đúng về cách hoạt động của nó.

Quạt điều hòa hoạt động được như quảng cáo đấy, nhưng dùng một thời gian chị em sẽ thấy nó không hiệu quả lắm đâu.



Về cơ bản, đúng là khi luồng khí thổi qua dàn nước sẽ giảm được vài độ C thật, nhưng không phải lúc nào cũng dùng được món quạt này đâu.

Chị em chỉ nên bật trong những ngày trời khô thoáng và phòng phải mở cửa sổ rộng để hơi ẩm bay ra ngoài. Nếu dùng trong những ngày nóng ẩm thì còn gây khó chịu hơn, thậm chí ẩm mốc tường, đồ đạc nếu bật liên tục trong phòng kín.

4. Quạt điều hòa để bàn

Món này cũng hoạt động gần giống hệt chiếc quạt ở trên, nhưng với kích cỡ và công suất nhỏ hơn và được quảng cáo là hợp với chị em làm văn phòng.

Quảng cáo thật nhiều, và "chém gió" cũng thật nhiều.



Thực tế thì, như chúng tôi đã từng trải nghiệm, những loại quạt giá rẻ chỉ vài chục đến hơn 100.000 đồng này có bộ vỏ lỏng lẻo, xấu xí và rất dễ hỏng/gãy/kẹt thành phần nào đó.

Khay đựng nước/đá quá bé nên chỉ dùng được một lúc là thành vô dụng, và nhiệt độ cũng chỉ giảm được một chút xíu, gần như không đáng kể. Mua món này, chả thà chuẩn bị hẳn 1 chậu nước đá nhỏ rồi đặt trước một chiếc quạt máy còn hiệu quả hơn.

Bonus: Miếng dán hạ sốt để làm mát cơ thể

Có một thời gian, nhiều người đồn nhau rằng chỉ cần dán miếng dán hạ sốt lên vai, cổ hay lưng là sẽ thấy mát mẻ cả ngày mà không cần điều hòa. Chúng tôi cũng đã nhanh chóng mua vài miếng về thử ngay, và tất nhiên là vô dụng hoàn toàn.

Đã thế, miếng dán này còn không dính chặt được, chỉ cần vận động nhẹ là tuột ra. Cảm giác mát lạnh thì có thật, nhưng chỉ chút ít và ở sát quanh vùng dán thôi, chứ không lan tỏa toàn thân như tưởng tượng.