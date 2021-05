Vạch trần mục đích đen tối của Harry khi thực hiện cuộc tấn công cay nghiệt vào cha đẻ

Vào ngày 13/5, Harry đã gây chấn động truyền thông khi thực hiện cuộc tấn công cay nghiệt vào chính cha đẻ của mình, Thái tử Charles, người đã hết lòng hỗ trợ anh xây dựng cuộc sống mới sau khi kết hôn. Harry đã thẳng thừng chỉ trích cách dạy con của cha mình và gọi đó là "nỗi đau di truyền".

Nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng vì sao Harry lại lên án gay gắt người cha đã ngoài 70 tuổi của mình tàn nhẫn đến như vậy? Đã có nhiều chuyên gia phân tích để lý giải cho hành động gây sốc này của Công tước xứ Sussex.

Harry đã chỉ trích gay gắt chính cha đẻ của mình.

Lý do đầu tiên ai cũng có thể nhìn thấy đó là vì Tiền. Nhà báo Patrick O'Flynn cho biết, Harry cùng vợ liên tục lên truyền thông "đấu tố" gia đình hoàng gia tất cả chỉ vì sự nổi tiếng và tiền bạc. Mỗi lần xuất hiện ồn ào trên truyền thông, nhà Sussex lại nhận về vô số lời mời hợp tác. Harry đang "bán" chính gia đình của mình để kiếm tiền nuôi sống anh cùng vợ con bên trời Mỹ.

Việc Harry nói về nỗi đau tinh thần của bản thân cũng nhằm mục đích quảng bá cho The Me You Can't See - series mà Harry kết hợp với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey sản xuất sẽ được công chiếu vào ngày 21/5 trên Apple TV+. Harry đã lấy nỗi đau của chính mình để đổi lấy hư vinh ở Mỹ.

Lý do thứ 2 khiến Công tước xứ Sussex phát động cuộc tấn công vào cha mình đó chính là sự trả thù đầy toan tính. Tại sao Harry không chỉ trích Thái tử Charles khi còn sống trong hoàng gia mà phải đợi đến khi bay sang Mỹ cùng vợ con, anh mới làm điều này?

Harry đã toan tính kỹ lưỡng khi chỉ trích cha đẻ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Harry đang trả thù cha mình vì anh đã bị tước hết mọi đặc quyền trước đây kể từ khi nhà Sussex tuyên bố rời khỏi hoàng gia. Trong cuộc phỏng vấn bom tấn hồi tháng 3, Harry đã than trách việc Thái tử Charles không nghe điện thoại khi anh đang cần sự giúp đỡ và đã cắt tài chính khiến anh phải sống dựa vào tài sản thừa kế của Công nương Diana.

Trong chuyến đi trở về dự tang lễ ông nội, Harry cũng được cho là bị các thành viên đối xử lạnh nhạt. Bản thân Thái tử Charles và Harry cũng không đạt được hiệu quả hòa giải nào như mong muốn dù họ đã có cuộc trò chuyện riêng với nhau. Sau khi Harry trở về Mỹ, có thông tin cho rằng, Thái tử Charles có ý định loại bỏ Harry cùng Meghan ra khỏi Hoàng gia Anh khi ông thừa kế ngai vị để phù hợp với hướng phát triển mới của ông.

Rõ ràng, Harry và Thái tử Charles ngày càng trở nên xa cách sau khi Công tước xứ Sussex đưa vợ con rời khỏi hoàng gia. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng Harry đã cố tình làm lu mờ vợ chồng Hoàng tử William vì danh tiếng ngày càng lên cao của họ ở Vương quốc Anh.

Vào đúng ngày Harry tấn công cha đẻ bằng cuộc phỏng vấn cay nghiệt, Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge đã thực hiện chuyến đi công khai nhân Tuần lễ nâng cao nhận thức về sức khỏe Tinh thần. Một nguồn tin hoàng gia nói với The Times : "Đó là một ngày tuyệt vời đối với nhà Cambridge, thật đáng tiếc khi nó bị ảnh hưởng bởi những gì Harry đã nói. Đáng lẽ anh ta nên xử lý mọi chuyện trong riêng tư nhưng lại công khai nó trong podcast".

Vợ chồng Công nương Kate trong chuyến đi hôm 13/5.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì việc Harry chỉ trích cha đẻ và ngầm lên án cách dạy con của ông bà nội khi Hoàng tế Philip vừa qua đời là điều không thể nào tha thứ được. Các chuyên gia cho hay, mối quan hệ của Harry với gia đình đã ở mức "chạm đáy" và có lẽ rất khó để quay lại như ngày xưa.

Nguồn: Daily Mail, The Sun