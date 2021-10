Vắc xin COVID-19 gốc thực vật đầu tiên trên thế giới đang được Nhật Bản phát triển

Một tập đoàn dược phẩm Nhật Bản đang có kế hoạch tung ra loại vắc-xin Covid-19 gốc thực vật đầu tiên trên thế giới.



Theo tờ Financial Times đưa tin, nhà sản xuất thuốc hàng đầu Nhật Bản Mitsubishi Tanabe Pharma cho biết hôm thứ Ba rằng Medicago, công ty con có trụ sở tại Quebec đã phát triển loại vắc xin này, sẽ nộp đơn xin phê duyệt của Canada vào cuối năm 2021. Loại vắc-xin này có thể sẽ có giá thành thấp, dễ vận chuyển và bảo quản hơn so với các loại vắc-xin thông thường.

Một y tá được tiêm vắc xin Pfizer/BioNTEch ở Toronto, Canada. Ảnh: REUTERS/Carlos Osorio

Công nghệ vắc xin ở đây được hình thành với các hạt giống virus bắt chước virus đích và không thực sự sử dụng virus sống như một số vắc xin hiện tại, do đó có thể được coi là tương đối an toàn cho con người. Với kỹ thuật mới này, tập đoàn dược phẩm Nhật Bản đặt mục tiêu thâm nhập vào thị trường do các nhà sản xuất dược phẩm lớn Pfizer, Moderna và AstraZeneca thống trị.

Vắc xin COVID-19 có nguồn gốc từ thực vật của Medicago đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong các cuộc thử nghiệm.

Vào tháng 5 , Medicago cho biết, trong một cuộc thử nghiệm với 24.000 người tham gia, những người được tiêm vắc xin COVID-19 gốc thực vật này có số lượng kháng thể cao gấp 10 lần so với những người trước đó đã mắc phải COVID-19. Nó cũng cho thấy vắc xin không có tác dụng phụ nghiêm trọng trong nghiên cứu.

Theo Medicago, vắc xin có gốc thực vật của công ty phát triển bao gồm một chất bổ trợ - một chất phụ gia giúp tăng cường phản ứng miễn dịch - được sản xuất bởi tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh, và được tiêm làm 2 liều, cách nhau 21 ngày.

Medicago sản xuất vắc xin dựa trên thực vật bằng cách chèn mã di truyền vào vi khuẩn Nicotiana benthamiana (một họ hàng gần của cây thuốc lá) sau đó được ngâm trong vi khuẩn biến đổi. Theo tạp chí khoa học Nature, mã di truyền này sẽ "dạy" cho Nicotiana benthamiana tạo ra một loại protein được sử dụng trong vắc xin.

Nicotiana benthamiana - một họ hàng gần của cây thuốc lá

Giám đốc cấp cao về các vấn đề khoa học và y tế của Medicago, Nathalie Charland, cho biết vaccine gốc thực vật của Medicago chỉ mất 5-6 tuần để sản xuất, thay vì 4 - 6 tháng như các phương pháp sản xuất truyền thống trong phòng thí nghiệm. Thời gian sản xuất nhanh chóng này giúp vaccine này có thể giá thành rẻ hơn và dễ dàng thích ứng với các biến thể virus SARS-CoV-2 mới.

Công ty có kế hoạch sản xuất khoảng 80 triệu liều tại nhà máy ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ và đặt mục tiêu nâng công suất hàng năm lên 1 tỷ liều, sau khi nhà máy mới ở Thành phố Quebec, Canada bắt đầu hoạt động vào năm 2024.

Đầu tháng này, Medicago cho biết họ có kế hoạch nộp vắc xin cho các cơ quan quản lý Nhật Bản vào tháng 3 năm 2022.

Theo Businessinsider