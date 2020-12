Vắc-xin COVID-19 của Pfizer hiệu quả 95% nhưng phụ nữ mang thai và 2 nhóm đối tượng này được khuyến cáo không nên tiêm

Các chuyên gia cho biết phụ nữ mang thai sẽ không được tiêm vắc-xin COVID-19 của Pfizer do không có cơ sở. Họ cũng sẽ không nằm trong số những người đầu tiên được tiêm vắc-xin của Oxford hoặc Moderna, nếu chúng được chấp thuận, vì trước đó không có bà mẹ sắp sinh nào được đưa vào thử nghiệm lâm sàng.

Chính phủ Anh cũng đã ban hành hướng dẫn rằng phụ nữ đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai không nên tiêm vắc-xin COVID-19.

Vắc-xin của Pfizer đã được cơ quan giám sát y tế của Anh phê duyệt vào tuần trước với xếp hạng an toàn tốt và không có bằng chứng cho thấy phụ nữ mang thai ở trong nhóm có nguy cơ nếu tiêm. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng không có thử nghiệm nào của vắc-xin trên phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên không có bằng chứng cụ thể cho thấy nó sẽ an toàn và hiệu quả.

Các nhà khoa học phải thực hiện thêm những thử nghiệm nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm trước khi họ có thể thử nghiệm một loại vắc-xin ở phụ nữ mang thai vì khả năng xảy ra sai lầm sẽ còn tồi tệ hơn. Việc này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn phát triển vắc -xin như vắc-xin COVID-19.

Một số loại vắc-xin có chứa các "phiên bản" sống của virus thường không được khuyên dùng trong thai kỳ vì có khả năng lây nhiễm nhẹ, trong khi những loại khác được coi là an toàn khi sử dụng.

Tiến sĩ Mary Ross Davie, từ Đại học Royal College of Midwives (RCM), cho biết: "Hiện tại không có đủ bằng chứng để khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên tiêm vắc-xin chống lại Covid-19. Tuy nhiên, Bộ Y tế Cộng đồng Anh đã xác nhận rằng các bằng chứng hiện có không chỉ ra bất kỳ mối quan tâm về an toàn hoặc gây hại cho thai kỳ. Không có bằng chứng về tác hại, nhưng cũng không có bằng chứng hiện tại về sự an toàn vì phụ nữ mang thai thường bị loại khỏi tất cả các thử nghiệm tiêm chủng".



Mặc dù các nghiên cứu đã gợi ý rằng các bà mẹ có thể truyền Covid-19 cho thai nhi của họ, nhưng không có bằng chứng phụ nữ mang thai có nhiều khả năng bị bệnh nặng hơn các nhóm khác. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy việc mắc bệnh có thể gây hại cho thai nhi theo bất kỳ cách nào, vì hầu hết trẻ sơ sinh và trẻ em mắc bệnh Covid-19 đều không có triệu chứng.

Tuy nhiên, các nhà khoa học phải thận trọng với vắc-xin. Nếu họ không thể chứng minh một cách khoa học điều gì đó là an toàn, họ sẽ không làm điều đó.

Giáo sư Sarah Gilbert, một trong những nhà phát triển vắc-xin Oxford, giải thích: "Chúng tôi phải hoàn thành các nghiên cứu độc chất cụ thể trước khi có thể đăng ký đưa phụ nữ mang thai vào thử nghiệm, và tất cả đều đang trong giai đoạn lập kế hoạch vào lúc này".

Tiến sĩ Davie nói thêm: "RCM đang khuyến khích các nghiên cứu sâu hơn trong tương lai gần để đánh giá tính an toàn của vắc-xin trong thời kỳ mang thai và khi cho con bú. Trong khi chờ đợi để tìm hiểu thêm về điều này, chúng tôi kêu gọi tất cả phụ nữ mang thai sử dụng vắc-xin cúm miễn phí để họ được bảo vệ khỏi virus cúm lưu hành trong mùa đông này".

Nếu bạn nhận một liều vắc-xin Covid trước khi phát hiện ra mình có thai hoặc ngoài ý muốn khi đang mang thai, bạn nên yên tâm rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến thành công của vắc-xin và nguy cơ gây hại cho con bạn là thấp. Y tế Công đồng Anh khuyến cáo rằng nếu bạn phát hiện ra mình có thai sau khi tiêm một liều vắc-xin COVID-19, bạn nên hoàn tất thai kỳ trước khi tiêm liều thứ hai.

Giáo sư Ian Jones, một nhà virus học tại Đại học Reading, nói với MailOnline: "Một số, không phải tất cả, vắc xin được khuyên dùng cho phụ nữ khi mang thai. Vì sẽ không có nhiều phụ nữ mang thai trong số những người tham gia các thử nghiệm Covid giai đoạn III khác nhau, nên không có bằng chứng theo cách này hay cách khác về sự phù hợp. Về mặt chính thức, không có lý do gì tại sao các loại vắc-xin như BioNtech hiện đang được sử dụng không thể được tiêm trong thời kỳ mang thai nhưng cho đến khi có thêm dữ liệu, lời khuyên dành cho các bà bầu là nên tuân theo nguyên tắc phòng ngừa và tạm dừng tiêm ngay bây giờ. Tất nhiên, điều đáng nhớ là khi dân số nói chung được tiêm chủng, thì khả năng phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh sẽ ngày càng ít hơn vì sự lưu hành virus sẽ giảm".

Vắc-xin COVID-19 của Pfizer là một loại vắc-xin mRNA sử dụng công nghệ hoàn toàn mới gửi thông điệp đến các tế bào người để hướng dẫn chúng sản xuất kháng thể.

Hướng dẫn về vắc-xin Pfizer trên trang web của Bộ Y tế cho biết: Do công thức mới của loại vắc-xin đặc biệt này, MHRA muốn xem thêm dữ liệu phi lâm sàng trước khi đưa ra lời khuyên cuối cùng trong thai kỳ. Phụ nữ có thai và trẻ em sẽ không được tiêm vắc-xin COVID-19 cho đến năm sau.



Những ai KHÔNG được tiêm vắc-xin COVID-19 của Pfizer và tại sao?

Một danh sách ưu tiên về những nhóm nào nên chủng ngừa đã được Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng và Tiêm chủng (JCVI) công bố.

Đợt liều đầu tiên sẽ được tiêm cho nhân viên NHS, thành viên tại nhà dưỡng lão và những người trên 80 tuổi, rồi đến các phần còn lại của dân số dựa trên độ tuổi và tình trạng sức khỏe cơ bản.

Tuy nhiên, 3 nhóm đã bị loại khỏi danh sách, đó là:

- Phụ nữ mang thai

Chính phủ Vương quốc Anh đã ban hành hướng dẫn rõ ràng rằng những bà mẹ sắp sinh không nên tiêm chủng cho đến khi họ sinh xong.

Những phụ nữ đang nghi ngờ mang thai được khuyến khích trì hoãn việc tiêm chủng cho đến khi họ chắc chắn là không, và những người đang cố gắng sinh con cũng không nên chủng ngừa.

Tuy nhiên, biện pháp này hoàn toàn là phòng ngừa và không có gì lạ khi loại trừ một số nhóm khỏi sử dụng vắc-xin mới tinh.

Vắc-xin của Pfizer đã được cơ quan giám sát y tế của Anh phê duyệt vào tuần trước với xếp hạng an toàn tốt và không có bằng chứng cho thấy phụ nữ mang thai không được tiêm. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã không thử nghiệm vắc-xin trên phụ nữ mang thai hoặc cho con bú - thường là trong các thử nghiệm khoa học vì lý do đạo đức - vì vậy không có bằng chứng cụ thể cho thấy nó sẽ an toàn và hiệu quả.

Chính phủ đang nghi ngờ rằng một trong những loại vắc xin truyền thống hơn, chẳng hạn như của Đại học Oxford, có thể an toàn hơn cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

- Trẻ em dưới 16 tuổi

Trẻ em dưới 16 tuổi cũng sẽ không được tiêm vắc-xin Covid-19 của Pfizer. Điều này là do thiếu bằng chứng về cách nó ảnh hưởng đến thanh thiếu niên.

Các cuộc thử nghiệm vắc xin không được thực hiện với trẻ em vì lý do đạo đức.

Trẻ em cũng được coi là có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 thấp, vì phần lớn những người dưới 16 tuổi mắc bệnh này chỉ bị các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nào.

- Những người bị dị ứng nặng

Cơ quan quản lý dược phẩm của Anh đã khuyến cáo những người có tiền sử dị ứng nghiêm trọng không nên chủng ngừa vắc-xin COVID-19 của Pfizer. Quyết định được đưa ra hôm thứ Tư sau khi hai nhân viên NHS bị phản ứng bất lợi sau khi tiêm.

MHRA đã nói rằng bất kỳ ai có tiền sử sốc phản vệ với vắc-xin, thuốc hoặc thực phẩm đều không nên chủng ngừa.

Pfizer đã loại trừ những người có tiền sử phản ứng bất lợi đáng kể với vắc-xin hoặc các thành phần của vắc-xin khỏi các thử nghiệm giai đoạn cuối.

Stephen Evans, giáo sư dược học tại Trường Vệ sinh & Y học Nhiệt đới London, cho biết: "Đối với người dân nói chung, điều này không có nghĩa là họ cần phải lo lắng về việc tiêm chủng".

Ông nói, điều khôn ngoan sẽ là "đối với bất kỳ ai đã biết phản ứng dị ứng nghiêm trọng đến mức họ cần mang theo EpiPen để trì hoãn việc tiêm phòng cho đến khi lý do phản ứng dị ứng được làm rõ".

Theo DailyMail