Uyển Ân hẹn hò Pháp Kiều

Chuyện yêu đương trong showbiz vốn chẳng thiếu những màn "thả hint", úp mở rồi bất ngờ công khai khiến cõi mạng rần rần. Có đôi âm thầm hẹn hò, có đôi lộ chi tiết nhỏ xíu cũng bị soi ra bằng chứng yêu đương. Thế nhưng hiếm có trường hợp nào… tự tay tung hint rõ rành rành, đăng ảnh đối phương công khai luôn mà netizen vẫn nhất quyết không tin. Lạ nhưng không phải không có, và trường hợp đang được nhắc tới là Pháp Kiều và Uyển Ân.

Theo đó, Uyển Ân và Pháp Kiều vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi đồng loạt đăng ảnh check-in trong cùng một buổi tối. Cả hai xuất hiện tại cùng một địa điểm và đặc biệt là mỗi người đều đăng ảnh của đối phương lên trang cá nhân. Pháp Kiều gọi Uyển Ân bằng chữ "Bả" đầy thân mật, còn Uyển Ân đáp lại bằng chữ "Ổng" ngọt sâu răng Thời gian đăng tải cũng chỉ cách nhau vài phút, tạo ra cảm giác chẳng khác gì đang công khai hẹn hò.

Pháp Kiều và Uyển Ân đăng ảnh hẹn hò ăn tối cùng nhau

Trước đó không lâu, trên trang cá nhân, Uyển Ân đăng tải bộ ảnh xuống phố và gây sốc khi công khai thẳng danh tính người yêu. Đính kèm bộ ảnh mới, nữ diễn viên chia sẻ dòng trạng thái gây sốt MXH: "Bạn gái Pháp Kiều".

Tuy nhiên, dù tình tứ là có thật, ảnh đăng là thật, chiếc view hẹn hò cũng thật, nhưng mức độ netizen tin tưởng vào chuyện hẹn hò của họ thì… bằng không. Dưới những bài đăng tự tung tin hẹn hò của cả hai, cư dân mạng được phen bàn tán rôm rả. Người thì giả bộ tin cho chính chủ vui, người thì trêu đùa: "Cặp đôi công khai rõ ràng nhất Vbiz nhưng cũng là cặp duy nhất công khai mà không ai tin!".

Chính chủ liên tục tung hint chất lượng nhưng không ai tin

Câu chuyện Uyển Ân và Pháp Kiều hẹn hò bắt nguồn từ một đoạn clip viral trên Threads. Trong clip, Uyển Ân chụm đầu, choàng tay nói chuyện với một người khác giới trông vô cùng thân mật. Tuy nhiên khi tìm ra danh tính đối phương là Pháp Kiều thì netizen được phen cười nghiêng ngả, bởi lẽ ai cũng biết giữa cả hai có mối quan hệ bạn bè cực kỳ thân thiết.

Pháp Kiều và Uyển Ân gần đây liên tục tụ hội trong nhóm bạn chung, trong đó có các Anh Trai Say Hi. Cả hai luôn dính kè kè và không ngạo tương tác ngọt ngào cho nhau. Cách Uyển Ân gọi bạn thân bằng những từ khóa gây sốt như bạn gái Pháp Kiều chỉ là một kiểu đùa quen thuộc trong hội bạn.

Khi nhiều khán giả hài hước chia sẻ clip thân mật của mình, Uyển Ân và Pháp Kiều "thuận nước đẩy thuyền" khi tự tung loạt hint chất lượng nhưng theo phong cách lầy lội, càng khiến dân mạng được phen cười khờ.

Tin hẹn hò của Uyển Ân và Pháp Kiều khơi mào từ đoạn clip cả hai nói chuyện trong một quán ăn

Pháp Kiều từng gây chú ý khi xuất hiện ở Rap Việt mùa 3 với hình ảnh cá tính. Sau chương trình, rapper gen Z này nhanh chóng khẳng định màu sắc riêng qua sản phẩm đầu tay DOC phát hành năm 2024, mang phong cách hình ảnh độc lạ và ca từ đầy cảm xúc. Không dừng lại ở đó, Pháp Kiều còn trở thành gương mặt quen thuộc trong các sân khấu đình đám. Sau thành công của Anh Trai Say Hi, Pháp Kiều có thêm lượng fan khủng và ngày càng chứng minh được năng lực, màu sắc âm nhạc đặc biệt của mình. Về chuyện tình cảm thì Pháp Kiều khá kín tiếng.

Uyển Ân được khán giả biết đến là em gái Trấn Thành nhưng bằng thực lực của mình, cô đã gây ấn tượng và có chỗ đứng riêng trong các dự án mà mình tham gia như Nhà Bà Nữ, Mai, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Bảo Thủ,... Em gái Trấn Thành từng có thời gian hẹn hò Quỳnh Lý nhưng cả hai được cho là đã đường ai nấy đi vào cuối năm 2024. Thời gian gần đây, Uyển Ân vướng tin hẹn hò Song Luân vì loạt cử chỉ ngọt ngào tại các sự kiện. Tuy nhiên đến này tin đồn tình cảm của cả hai vẫn là dấu chấm hỏi.