Uống trà hay cà phê vào buổi sáng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ nhưng uống bao nhiêu là đủ?

Uống trà hay cà phê vào buổi sáng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ



Theo một nghiên cứu mới đây, uống trà hay cà phê vào buổi sáng có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ,

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Thiên Tân, Trung Quốc đã theo dõi hơn 360.000 người tham gia nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 10 đến 14 năm. Trong số này, những người uống 2 đến 3 tách cà phê, 3 đến 5 tách trà hoặc kết hợp 4 đến 6 tách cà phê hoặc trà mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ và chứng mất trí nhớ ở mức thấp nhất.

Các tác giả của nghiên cứu trên cho biết: "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy uống cà phê hay trà một cách vừa phải hoặc kết hợp 2 loại này với nhau có liên quan đến khả năng giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ".

Theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí The Lancet, trên thế giới, 10% số ca tử vong là do đột quỵ. Chứng sa sút trí tuệ có liên quan đến sự suy giảm chức năng não nói chung, nhưng hội chứng này có thể xuất hiện sau một cơn đột quỵ.

Theo nghiên cứu, uống riêng cà phê hoặc trà cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc cả hai căn bệnh nói trên. Tuy nhiên, những người uống 2 đến 3 tách cà phê và 2 đến 3 tách trà mỗi ngày - tổng cộng là 4 đến 6 tách - sẽ giảm được nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ đến 28% và nguy cơ đột quỵ 32% so với những người không sử dụng 2 loại đồ uống trên.

Các nhà nghiên cứu đã quan sát những người tham gia trong độ tuổi từ 50 đến 74 và tự báo cáo mức sử dụng cà phê và trà của mình.

Trong suốt thời gian nghiên cứu, 5.079 người tham gia đã phát triển chứng sa sút trí tuệ và 10.053 người đã trải qua ít nhất một lần đột quỵ.



Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy sử dụng cà phê và trà có thể mang lại những lợi ích sức khỏe nhất định, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các nhà nghiên cứu chỉ có thể nói rằng cả hai đồ uống trên có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và chứng sa sút trí tuệ .

Tiến sĩ Lee H. Schwamm, chủ tịch Ủy ban Cố vấn của Hiệp hội Đột quỵ Mỹ cho rằng: "Chúng ta không thể quy kết rằng uống nhiều cà phê hoặc trà sẽ tốt cho não của bạn. Điều chúng tôi chỉ có thể nói là trong nghiên cứu này, những người cho biết uống cà phê hoặc trà vừa phải ít có nguy cơ bị đột quỵ hoặc sa sút trí tuệ hơn trong 10 năm được theo dõi".

Đã đến lúc bắt đầu uống cà phê?

Nghiên cứu trước đây cho thấy cà phê có thể có lợi cho sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu khác vào năm 2021 sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng sinh học Biobank của Vương quốc Anh cho thấy, đối với những người không có chẩn đoán bệnh tim, uống cà phê thường xuyên từ 0,5 đến 3 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim, đột quỵ và tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào. khi so sánh với những người không uống cà phê.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 3 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Theo Hiệp hội nghiên cứu Bệnh Alzheimer của Anh, cà phê có chứa caffein có thể giúp ích cho não bộ bằng cách tăng sản xuất yếu tố kích thích bạch cầu hạt, giúp bảo vệ và sửa chữa các tế bào thần kinh.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cà phê cũng mang đến những lợi ích. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutritional Neuroscience vào tháng 6 vừa qua, những người uống trên 6 cốc cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và kích thước não nhỏ hơn.

Kết quả nghiên cứu gần đây nhất có thể chỉ ra một số lợi ích của việc uống cà phê và trà, nhưng điều đó không nhất thiết là mọi người nên bắt đầu uống trà và cà phê quá mức cần thiết. Tiến sĩ Schwamm cho rằng: "Không phải tất cả các loại đồ uống từ cà phê đều có cùng một lượng caffeine. Mọi người ước tính giá trị của một tách cà phê hoặc trà khác nhau, vì vậy chúng ta nên lưu ý rằng để đạt được kết quả tốt nhất thì mọi thứ nên được sử dụng ở mức vừa phải".

Ông cho biết thêm, nếu trước đây bạn tránh đồ uống có chứa caffein thì đã có thể có lý do chính đáng để bạn bắt đầu thói quen này nhưng hãy sử dụng chúng một cách điều độ.

Theo CNN