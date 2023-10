Uống sinh tố giảm cân mà phạm 3 điều này đừng hỏi tại sao cân nặng tăng vù vù, da ngày một xấu

Sinh tố là một loại thức uống sánh mịn, thường được trộn từ các loại trái cây và rau củ, sữa, các loại hạt… Mùi vị của sinh tố thường khác nhau bởi chúng dựa trên thành phần và cách chế biến. Giá trị dinh dưỡng của chúng cũng thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu.

Nhìn chung, việc uống sinh tố mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bởi chúng có thành phần là trái cây và rau củ. Một ly sinh tố nhỏ thường chứa đầy vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo Andres Ayesta - người sáng lập Vive Nutrition, uống sinh tố hàng ngày là một cách để cung cấp năng lượng và dinh dưỡng thuận tiện.

Một ly sinh tố nhỏ nhưng lại chứa khá nhiều dưỡng chất và vitamin cần thiết.

Về lợi ích, đầu tiên thì sinh tố giúp bạn nạp nhiều chất hơn mà không mất thời gian ăn. Lấy ví dụ, bạn phải mất nhiều phút để ăn hết một bát rau đầy, một cốc sữa chua và vài loại trái cây khác. Nhưng chỉ cần bỏ hết vào xay sinh tố, bạn sẽ được hỗn hợp và uống nhanh hơn mà vẫn đủ lượng dưỡng chất.

Ngoài ra, do sinh tố có thành phần là trái cây và rau củ nên chúng cũng giúp giảm cân. Theo các chuyên gia, trong thực vật không chỉ có chất xơ mà còn giàu chất chống oxy hóa – 2 yếu tố giúp bạn giảm cân và trẻ lâu. Trong một số loại trái cây, chẳng hạn như quả việt quất, còn có thể ngăn chặn tế bào mỡ phát triển.

Chưa kể trong sinh tố còn chứa lượng lớn nước do trái cây và rau củ rất giàu nước. Chỉ cần một ly sinh tố nhỏ đã giúp bạn thực hiện 1 phần của việc uống 6-8 cốc nước hàng ngày. Nếu cho thêm sữa vào, cơ thể còn được nạp thêm canxi cùng nhiều loại vitamin bổ dưỡng khác.

Bên cạnh đó, một số loại sinh tố có thành phần là các loại rau lá xanh tươi như rau bina, cải xoăn, cần tây hoặc cải thìa... còn bổ sung cực nhiều chất xơ. Chưa kể chúng là thực phẩm có tính kiềm, biến chúng thành lựa chọn tốt nhất để bạn chống lại sự khó chịu của chứng trào ngược axit và chứng ợ nóng.

Hãy sử dụng sinh tố đều đặn, hợp lý để nâng cao sức khỏe.

Tuy tốt là thế nhưng không phải bạn muốn uống sinh tố thế nào, uống ra sao đều được. Theo Samantha Boesch – chuyên gia sức khỏe tại chuyên trang sức khỏe Eatthis, nếu vẫn duy trì việc uống sinh tố theo 3 kiểu này, đừng hỏi tại sao cân nặng vẫn tăng đều, sức khỏe thì ngày càng đi xuống.

- Thêm quá nhiều đường hoặc chất làm ngọt

Thêm đường hay sữa đặc vào sinh tố là một phần không thể thiếu để tăng cường hương vị, giúp sinh tố thơm ngon và dễ uống hơn. Thế nhưng, việc cho quá nhiều đường sữa vào sinh tố có thể mang theo nhiều tác hại đáng lo ngại đối với sức khỏe. Biến thức uống này trở thành nguyên nhân gây béo phì.

Đầu tiên, trong đường sữa chứa nhiều calo, carbohydrate dễ tiêu hóa, gây tăng đột ngột đường huyết và insulin. Việc tiêu thụ quá nhiều đường sữa có thể gây tăng cân và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chưa kể còn gây ra tình trạng kháng insulin, khiến đường huyết tăng mạnh và ảnh hưởng tới sức khỏe.

Khi uống sinh tố không nên cho quá nhiều đường, sữa đặc kẻo phản tác dụng.

Thêm vào đó, tiêu thụ quá nhiều đường sữa có thể gây tăng mức glucose và cholesterol trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp. Ngoài ra, chúng còn gây cảm giác thèm ăn, khiến người dùng muốn tiêu thụ nhiều calo hơn, dẫn đến béo phì và ảnh hưởng đến việc kiểm soát cân nặng.

Nhìn chung, để ly sinh tố mang lại nhiều lợi ích thay vì phản tác dụng, bạn không nên cho quá nhiều đường sữa vào. Hãy lựa chọn các loại sữa không đường và tận dụng vị ngọt của trái cây là tốt nhất. Hoặc bạn có thể cho thêm vài muống nhỏ mật ong để tạo ngọt cũng tốt.

- Sử dụng quá nhiều nguyên liệu chứa lượng calo cao

Theo Lisa Young – tiến sĩ dinh dưỡng kiêm tác giả cuốn sách sức khỏe Last Full, Last Slim, có một số loại trái cây tuy ngon nhưng lại chứa lượng calo cực nhiều, chẳng hạn như xoài, cơm dừa, quả bơ… Nếu sử dụng vừa phải sẽ mang lại lợi ích sức khỏe, nhưng quá lạm dụng sẽ khiến chúng gây hại cho cơ thể.

Trái cây, đặc biệt những loại có lượng đường và calo cao, có thể góp phần vào việc tăng cân nếu sử dụng quá mức. Những món sinh tố chứa lượng calo cao sẽ làm tăng nguy cơ béo phì và các vấn đề liên quan đến cân nặng. Ngoài ra, chúng cũng khiến lượng đường trong máu tăng lên, tạo điều kiện cho bệnh tiểu đường phát triển.

Một vài loại trái cây như quả bơ... thường chứa lượng calo cao nên hãy cân nhắc.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ quá nhiều calo từ sinh tố có thể khiến bạn không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng khác của cơ thể. Chẳng hạn như chất xơ, protein, chất béo lành mạnh và vitamin… Điều quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe là phải bổ sung đủ chất thông qua nhiều nhóm thực phẩm khác nhau, chứ không phải từ 1 món.

Tóm lại, bạn cần có sự cân nhắc về lượng trái cây và calo trong món sinh tố, nhằm duy trì cân nặng lý tưởng, đảm bảo nạp đủ dinh dưỡng. Điều quan trọng là duy trì một chế độ ăn uống khoa học và đa dạng để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

- Sử dụng sinh tố được pha chế sẵn thay vì tự làm

Nhiều người vì bận rộn, không có thời gian pha chế sinh tố nên thường mua sẵn ở quán cho tiện. Tuy đỡ mất công pha chế nhưng theo các chuyên gia, thói quen này có thể khiến việc uống sinh tố phản tác dụng, không còn bổ dưỡng như mong đợi.

Khi uống sinh tố ở ngoài, bạn không biết rõ nguồn gốc và chất lượng của các nguyên liệu được sử dụng. Chúng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu nguyên liệu không được kiểm soát chất lượng hoặc bị hết hạn, lên mốc… Uống vào sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nếu được thì hãy tự làm sinh tố tại nhà, hạn chế mua ngoài tiệm để đảm bảo an toàn.

Thêm vào đó, các quán bán sinh tố thường thêm đường, chất phụ gia để làm cho đồ uống ngọt và thơm ngon hơn. Lượng đường thêm vào có thể nhiều hơn mức cho phép và không tốt cho sức khỏe, đặc biệt đối với người mắc các vấn đề về đường huyết hoặc tiểu đường.

Sinh tố mua ngoài thường có thể chứa lượng calo cao do việc thêm đường, sữa, hoặc kem. Điều này có thể gây tăng cân và khó khăn trong việc duy trì cân nặng lý tưởng. Chưa kể uống sinh tố mua ngoài thường tốn kém hơn so với tự làm ở nhà. Vậy nên nếu có thể, hãy tìm những quán uy tín, chất lượng hoặc tự làm là an toàn nhất.

Theo Eatthis, Prevention