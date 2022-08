Uống nước sau khi ngủ dậy mỗi sáng giúp cơ thể nhận 6 lợi ích vàng thế này nhưng ít ai làm được

Nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và cơ thể không có khả năng tự sản xuất ra chúng để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng mỗi ngày. Nói cách khác, chúng ta cần thông qua những nguồn bên ngoài, từ thực phẩm cho tới đồ uống, để bổ sung loại chất lỏng thiết yếu này.

Casey Kelley, chuyên gia y khoa kiêm người sáng lập và điều hành phòng khám Case Integrative Health ở Chicago cho biết, nước chiếm 60% trọng lượng cơ thể và con số này có thể thay đổi một chút tùy theo độ tuổi, giới tính và mức độ giữ nước. Cơ thể cần nước để bôi trơn các khớp, điều chỉnh nhiệt độ, vận chuyển chất dinh dưỡng và bài tiết chất thải qua đường tiểu, mồ hôi.

Theo William W. Li, bác sĩ kiêm tác giả cuốn sách Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself (Ăn để đánh bại bệnh tật: Cách cơ thể có thể tự chữa lành), bạn không thể uống nước khi ngủ nên cơ thể sẽ mất đi một lượng lớn chất lỏng suốt đêm mà không được bổ sung. Vì vậy, uống nước ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng sẽ đem lại một loạt lợi ích đáng kinh ngạc dưới đây:

Bù nước sau một đêm

Lượng nước trong cơ thể sẽ mất đi một cách tự nhiên thông qua quá trình bài tiết, đổ mồ hôi và thậm chí hít thở.

Như đã đề cập, do không được bổ sung nước khi ngủ, cơ thể bạn sẽ ở trong trạng thái mất nước vào buổi sáng. Đây cũng là lý do khiến nhiều người cảm thấy hơi khát sau một giấc ngủ.

Bác sĩ William giải thích, uống nước khi bạn thức dậy sẽ bổ sung lượng chất lỏng đã mất qua cả đêm dài. Việc làm này đặc biệt cần thiết với những người có thói quen ngủ há miệng, ngủ trong môi trường nóng, uống rượu hoặc dùng thuốc gây lợi tiểu vào hôm trước.

Tăng cường năng lượng

Nước lạnh có thể tăng cường trao đổi chất, hạ nhiệt cho cơ thể trong khi nước ấm lại giúp tiêu hóa và giảm táo bón.

Tình trạng mất nước, thường xảy ra một cách tự nhiên khi ngủ, có thể dễ dàng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt. Do đó, chuyên gia Casey cho biết, bổ sung một ly nước ngay khi thức dậy sẽ giúp ngăn ngừa điều này, đảm bảo các mô và cơ quan nhận được chất lỏng cần thiết.

Trên thực tế, bắt đầu một ngày mới bằng việc uống nước giúp nhiều người cảm thấy tỉnh táo, tràn đầy năng lượng hơn.

Cải thiện tinh thần

Những yếu tố như tập luyện, sinh hoạt trong môi trường nóng hoặc dùng thuốc cũng khiến cho bạn mất nước nhanh hơn.

Thói quen uống nước sau khi ngủ dậy có thể giúp tăng cường sự tỉnh táo, tập trung và năng suất làm việc của bạn suốt cả ngày. Theo chuyên gia Casey, mất nước liên quan đến chứng sương mù não và đau đầu.

Vì vậy, uống một cốc nước là một cách vừa đơn giản vừa hiệu quả để thúc đẩy khả năng làm việc của não bộ. Trên thực tế, mất nước nhẹ đã được chứng minh có liên quan đến tình trạng mất trí nhớ và làm giảm sự tập trung trong thời gian ngắn.

Kích thích trao đổi chất

Bạn nên uống nước trước và sau khi thường thức một tách cà phê hoặc trà vì caffeine là một chất lợi tiểu tự nhiên.

Dù bạn uống nước vào thời gian nào trong này, việc làm này cũng sẽ kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Ví dụ, uống nước lạnh làm kích hoạt cơ chế sinh nhiệt. Bác sĩ William giải thích, điều này đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ cố gắng làm ấm nước bằng cách kích hoạt quá trình trao đổi chất, lên tới 30%, trong khoảng một giờ.

Vì cơ chế sinh nhiệt này tự xuất hiện sau khi nhận kích thích, bạn không nhất thiết phải uống nước trước khi ăn mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, bắt đầu một ngày mới bằng việc khởi động quá trình trao đổi chất là vẫn việc nên thực hiện.

Cải thiện tiêu hóa

Mọi người nên uống khoảng 1,9l nước mỗi ngày để tránh mất nước và duy trì một cơ thể khỏe mạnh.

Theo chuyên gia Casey, uống nước là việc làm rất quan trọng để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Trên thực tế, uống đủ nước sẽ giúp giảm táo bón, vấn đề thường xảy ra khi gặp phải tình trạng mất nước.

Hơn nữa, chuyên gia Casey cũng chỉ ra, nước ấm giúp thức ăn được tiêu hóa với tốc độ nhanh hơn so với nước mát. Do đó, nếu bạn hay bị táo bón, uống nước khi thức dậy sẽ giúp bù nước cho cơ thể và kích thích ruột chuyển động.

Kiềm chế cơn đói

Những người đang trong quá trình giảm cân hoặc muốn hạn chế thói quen ăn vặt nên uống ngay một ly nước trước khi dùng bữa sáng. Một nghiên cứu vào năm 2018 đã chỉ ra, uống nước buổi sáng có thể làm dịu cảm giác đói, hạn chế sôi bụng cho đến khi bạn có thể dùng bữa.

Theo chuyên gia Casey, rất nhiều người nhầm lẫn cảm giác khát với cảm giác đói nên uống đủ nước có thể kiểm soát ham muốn ăn nhẹ hoặcthói quen ăn nhiều khi cơ thể không thực sự đói.

(Nguồn: Realsimple)