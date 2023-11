Uống nước dưa chuột để làm cô dâu rạng rỡ nhất và 3 điều tôi nhận được sau 30 ngày

Khi nhắc đến những loại thức uống lành mạnh, ít ai nghĩ đến nước dưa chuột. Thế nhưng, Alexa Mellardo, một chuyên gia sức khỏe của trang Eat This, Not That! đã trải nghiệm việc uống nước dưa chuột trong 30 ngày và dưới đây là kết quả được cô chia sẻ.

"Xét cho cùng, dưa chuột là một loại rau nên ít ai nghĩ đến việc dùng nó làm nước uống. Nhưng nếu bạn đang cố gắng tăng cường hydrat hóa cho cơ thể thì có thể xem xét thức uống này. Tôi uống nước dưa chuột mỗi ngày trong 30 ngày và nhận được một số lợi ích khá tuyệt vời", Alexa Mellardo chia sẻ.

Alexa Mellardo, một chuyên gia sức khỏe của trang Eat This, Not That!

"Có thể bạn sẽ tự hỏi điều gì thôi thúc tôi 'thưởng thức' thức uống đặc biệt này trong cả tháng. Thực tế thì trong lúc lên kế hoạch cho đám cưới của mình, tôi đã quyết định làm mọi thứ để có thể trở thành cô dâu rạng rỡ nhất. Tôi bị thu hút bởi thông tin 'uống nước dưa chuột' mang lại làn da sáng đẹp và đây đúng là điều tôi đang cần", cô nói thêm.

Để thực hiện thói quen uống nước này, Alexa Mellardo đã chuẩn bị 1 bình nước dưa chuột vào đêm hôm trước. Cô thái dưa chuột thành từng lát, cho vào bình nước và để trong tủ lạnh. Sáng hôm sau, cô đã có sẵn nước dưa chuột sẵn sàng để uống. Thỉnh thoảng, để thêm hương vị, cô cho thêm lá bạc hà, một vài lát chanh hoặc gừng vào bình nước dưa chuột của mình.

Những lợi ích từ việc uống nước dưa chuột mà Alexa Mellardo nhận được

1. Uống nước dưa chuột giúp làn da của tôi tươi tắn và khỏe mạnh hơn

Trải qua nhiều ngày dưới ánh nắng mùa hè và tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt mùa đông, da tôi rất khô. Uống hỗn hợp nước ngâm dưa chuột đơn giản này đã giúp làn da của tôi trông khỏe mạnh và ngậm nước hơn. Phải mất khoảng hai tuần tôi mới nhận thấy sự khác biệt về vẻ ngoài của làn da mình. Cụ thể, tôi thấy khuôn mặt mình sáng đẹp, trẻ trung hơn.

Amy Goodson, một chuyên gia dinh dưỡng đã được chứng nhận về chế độ ăn kiêng thể thao, một thành viên của Hội đồng chuyên gia y tế của chúng tôi, cho biết: Dưa chuột chứa đầy silica, mang lại nhiều lợi ích cho làn da của bạn. Dưa chuột cũng chứa vitamin B5, có thể giúp điều trị mụn trứng cá.

2. Uống nước dưa chuột giúp tôi bổ sung nhiều nước hơn bình thường

Tôi là "tín đồ hâm mộ việc uống nhiều nước trong suốt cả ngày" nhưng lại không thực hiện được nghiêm túc, nhất là trong những ngày làm việc bận rộn. Nhưng khi thêm dưa chuột vào nước, tôi cảm thấy hứng thú hơn. Tôi chăm chỉ uống thức uống này trong suốt cả ngày, ngay từ buổi sáng mới thức dậy.

Với tôi, vào mùa hè, uống nước dưa chuột sẽ đem lại cảm giác ngon miệng, sảng khoái và làm dịu cơn khát.

Một lợi ích khác của việc uống nước dưa chuột là nó có tác dụng như là thuốc lợi tiểu. Nói một cách đơn giản, nó có thể khiến bạn đi tiểu nhiều hơn. Mặc dù đây là một điều tuyệt vời vì có thể loại bỏ độc tố trong cơ thể nhưng bạn cần chú ý nếu uống gần giờ đi ngủ. Tốt nhất, bạn không nên uống sát giờ ngủ để tránh phải dậy đi tiểu trong đêm.

3. Uống nước dưa chuột giúp tôi giảm đầy bụng

Những thứ trong chế độ ăn hàng ngày như mì ống, nước sốt đều khiến tôi bị đầy hơi. Nhưng uống nước dưa chuột thực sự đã giúp tôi dễ chịu hơn. Điều này khiến tôi không khỏi vui mừng, nhất là khi nghĩ tới đám cưới sắp tới.

Tò mò tại sao điều này xảy ra, tôi đã nói chuyện với chuyên gia Amy Goodson và được giải thích như sau: Nước dưa chuột có thể giúp tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ phong phú. Nó có thể thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và giảm đầy hơi.

Goodson cũng chỉ ra rằng nước dưa chuột có rất ít calo. Điều này làm cho nó trở thành thức uống tốt hơn nhiều so với loại có nhiều đường và/hoặc calo, đặc biệt là khi bạn đang đặt mục tiêu giữ cân.

3 nhóm người không nên tiêu thụ nhiều nước dưa chuột

Tuy nhiên, uống nước dưa chuột có thể không dành cho tất cả mọi người. Dưa chuột rất tốt cho sức khỏe nhưng có 3 nhóm người không nên tiêu thụ nhiều. Đó là:

- Người có vấn đề về thận: Dưa chuột chứa một lượng lớn kali, có thể gây ra tăng huyết áp và tăng áp lực cho thận nếu tiêu thụ nhiều. Nghiên cứu từ Hiệp hội Sức khỏe Thận Hoa Kỳ (National Kidney Foundation) đã chỉ ra rằng, việc giảm lượng kali tiêu thụ có thể giúp kiểm soát huyết áp và làm giảm nguy cơ tổn thương thận.

- Người có vấn đề về tiêu hóa: Nghiên cứu từ Trường Đại học Maryland đã chỉ ra rằng, cucurbitacin E có thể gây kích ứng cho một số người và dẫn đến vấn đề tiêu hóa. Người có tiền sử về bệnh tiêu hóa nên cân nhắc trước khi ăn dưa chuột hoặc tiêu thụ nước dưa chuột.

- Người có cơ địa dị ứng: Theo một nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu về dị ứng và bệnh thực phẩm Hoa Kỳ (Institute of Allergy and Infectious Diseases), người có tiền sử về dị ứng hoặc quá mẫn với dưa hấu cũng có nguy cơ cao hơn bị dị ứng với dưa chuột. Dị ứng dưa chuột có thể dẫn đến các triệu chứng như sưng mặt, ngứa, và phát ban da.

Theo Eat This, Not That!, Health